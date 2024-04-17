"Сам своего рода европеец": Павел Дуров дал большое интервью Такеру Карлсону

Основатель популярных соцсетей "ВКонтакте" и "Телеграм" дал первое большое интервью с 2017 года, в котором рассказал об опыте ведения бизнеса в разных странах, о слежке ФБР, отношении к свободе, деньгам и о многом другом.
В ночь на среду, 17 апреля, в сети появилось интервью Павла Дурова Такеру Карлсону - известному журналисту, недавно разговаривавшему с В.Путиным.
В беседе с американцем основатель Телеграм коснулся нескольких тем:
Рассказывая о себе, Дуров заметил, что он родился в СССР, а в четырехлетнем возрасте переехал с семьёй в Италию, где пошёл в школу. После распада СССР родители вместе с Павлом вернулись в Россию, где Дуров получил образование и основал социальную сеть «ВКонтакте». Соцсеть он продал в 2013 году, тогда же покинул Россию.
Идея создания мессенджера Телеграм пришла к Дурову неслучайно. Он искал способ безопасной связи с братом Николаем Дуровым. Последний же написал код и для "ВКонтакте", и для Telegram. Благодаря нему эти два детища Дурова стали сверхпопулярными.
Что касается бизнеса, то Павел пробовал осесть в нескольких странах, но везде неудачно. В Германии невозможно было нанимать программистов из других стран, не предложив сначала работу специалистам из ЕС. В США на Дурова напали и попытались ограбить. Помимо этого в Америке за Павлом постоянно следили агенты ФБР, которые за его спиной попытались нанять инженера Telegram. Спецслужбы хотели получить доступ к устройствам пользователей и хотели склонить к сотрудничеству коллегу Дурова.
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Поняв, что этот вариант ему не подходит, бизнесмен решил остановиться на ОАЭ. Это политически нейтральная страна, в которой, как считает Дуров, легко вести бизнес. Тут эффективное налогообложение и отличная инфраструктура.
«Более важно, что это нейтральная страна, которая хочет дружить со всеми. Геополитически она не связана ни с одной из крупных сверхдержав», —заметил основатель Telegram.
Дуров не собирается привлекать в проект венчурных инвесторов, т.к. хочет сохранить его независимость. Он вообще не желает привязываться к какому-то месту, поэтому у него нет ни недвижимости, ни самолётов, ни яхт.
"Как только вы начнете покупать вещи, это привяжет вас к физическому местоположению", - считает Дуров. Впрочем, свои путешествия он совершает не спонтанно, а лишь в те страны, которые соответствуют его ценностям. Поэтому пока ни одну из крупных геополитических держав, таких как Китай, Россия или США он не поедет.
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А вот интернет-пользователей интересует, помимо прочего, стулья, которые заметили на фоне видео.
Глазастые зрители узнали в них мебель с пикантными деталями. Один такой стульчик можно приобрести за какие-то скромные 250 тыс. руб. в Питерской галерее, а аренда, как пишут в СМИ, выйдет в бюджетные 30 тыс. руб.
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а ловко он это придумал)
"Пику в глаз или в жопу раз!?" Мужик разворачивается и кричит,
стучя в дверь:"
Выпустите меня.Вы меня к [мат] посадили!"Пахан ему :
"Где ты здесь [мат] видишь?"
Мужик:"А среди вас одноглазых не вижу!"