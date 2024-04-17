"Сам своего рода европеец": Павел Дуров дал большое интервью Такеру Карлсону

В беседе с американцем основатель Телеграм коснулся нескольких тем:





Рассказывая о себе, Дуров заметил, что он родился в СССР, а в четырехлетнем возрасте переехал с семьёй в Италию, где пошёл в школу. После распада СССР родители вместе с Павлом вернулись в Россию, где Дуров получил образование и основал социальную сеть «ВКонтакте». Соцсеть он продал в 2013 году, тогда же покинул Россию.





Идея создания мессенджера Телеграм пришла к Дурову неслучайно. Он искал способ безопасной связи с братом Николаем Дуровым. Последний же написал код и для "ВКонтакте", и для Telegram. Благодаря нему эти два детища Дурова стали сверхпопулярными.





Что касается бизнеса, то Павел пробовал осесть в нескольких странах, но везде неудачно. В Германии невозможно было нанимать программистов из других стран, не предложив сначала работу специалистам из ЕС. В США на Дурова напали и попытались ограбить. Помимо этого в Америке за Павлом постоянно следили агенты ФБР, которые за его спиной попытались нанять инженера Telegram. Спецслужбы хотели получить доступ к устройствам пользователей и хотели склонить к сотрудничеству коллегу Дурова.





