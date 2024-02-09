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"Каждое заявление - бомба": Такер Карлсон опубликовал интервью с В.Путиным

"Каждое заявление - бомба": Такер Карлсон опубликовал интервью с В.Путиным

Автор:
09 февраля 2024 09:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   В.Путин   Видео   Такер Карлсон   интервью   реакция соцстей   сми   
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Количество просмотров видео в соцсети X (бывший Твиттер) перевалило за 50 миллионов.


Американский журналист, как и обещал, опубликовал полное интервью с российским лидером В.Путиным в соцсети X и на своем сайте. Полный вариант с русским текстом появился и на сайте Кремля.


Интервью длилось более 2-х часов. В разговоре президент ответил на самые разные вопросы - всего их было около 60. В основном они были посвящены - и это закономерно - отношениям с Западом и военному конфликту на Украине.


Основные тезисы:

Про Украину

Разговор об Украине начался с исторического экскурса. Президент начал рассказ с создания Российского государства в 862 году и закончил современностью, в конце монолога В.Путин подарил Такеру Карлсону копии архивных документов, среди которых - и послания Богдана Хмельницкого. В свое время он написал письмо в Москву с просьбой принять их под защиту царя.




Дальнейшие тезисы:

▪️Россия с Украиной рано или поздно договорятся. Отношения между народами восстановятся, хоть на это и потребуется много времени. При этом Россия никогда не отказывалась от переговоров.


▪️На вопрос журналиста о том, почему Борис Джонсон уговаривал Киев отказаться от переговоров президент РФ ответил «Хрен его знает».



▪️Россия по линии ведомств доводила до руководства США предложения прекратить поставки оружия Украине.


  • На Украине больше всего действует наемников из Польши, США и Грузии.


▪️Россия не имеет территориальных претензий к Польше, Латвии или другим станам континента, и войска могут быть направлены в Польшу, только если она нападет на нашу страну.


▪️Главная цель СВО – денацификация Украины, где продолжают поддерживать неонацизм.


Про отношения с Западом

▪️Запад начал осознавать невозможность стратегического поражения России. Пусть подумает, что делать дальше, РФ готова к диалогу.

▪️Украина приняла решение о прекращении переговоров по указанию Вашингтона. Теперь США должны исправить эту ошибку.


▪️В начале 2000-х Россия хотела сближения с Западом. Москва проявляла интерес к возможности вступления в НАТО, но США назвали это невозможным.


▪️НАТО может достойно признать контроль России за новыми территориями, варианты есть, если есть желание.


▪️О возможности Венгрии получить часть земель Украины. «С Орбаном никогда это не обсуждали».


▪️О том, кто взорвал «Северные потоки» Президент ответил «Вы, конечно», подразумевая США, но Такер Карлсон на всякий случай поспешил отшутиться, что «У него алиби».


▪️ О том, когда Путин последний раз общался с Байденом: "Своих дел полно», - объяснил президент РФ.

▪️ "Дело Гитлера всё ещё живёт, если в канадском парламенте аплодируют нацисту", - Владимир Путин - о ситуации с выступлением бывшего бойцы бригады СС Гунько.


▪️Спецслужбы России и США обсуждают вопрос освобождения журналиста WSJ Эвана Гершковича, табу на решение проблемы нет, но есть определенные условия.


▪️Втягивание России в глобальную войну противоречит здравому смыслу и абсолютно исключено.





Уже в первые пять часов после публикации интервью собрало более 50 миллионов просмотров в соцсети X.



Интервью репостнул и Илон Маск. Даже те, кто случайно пропустил анонс, пошли посмотреть на то, что считает важным один из самых популярных бизнесменов США.



В.Путин закономерно возглавил топ мировых трендов в бывшем Твиттере.


Разумеется, западная пресса не могла не отреагировать на это событие - большинство мировых изданий опубликовали материалы об интервью. Эти заголовки западных СМИ варьируются от нейтральных до открыто негативных, но по тексту везде сквозит недовольство: «Как так, мы тут придумали информационную блокаду и санкции, а Путин вещает на весь мир?!»


"Известия" собрали основные тезисы материалов об интервью:


☑️ The Guardian: "Интервью Путина, снятое в Москве, является первым интервью Путина западным СМИ с тех пор, как Россия вторглась на Украину в феврале 2022 года. Это ознаменовало новый уровень позора для Карлсона, который часто критиковал поддержку Украины со стороны США и называл президента Украины Владимира Зеленского "украинским сутенером" и "крысоподобным";


☑️ MIRROR: Кир Джайлз (писатель и исследователь, изучающий Россию): "Все, кто причастен к интервью Такера Карлсона с Путиным, — враги США и Запада";


☑️ The New York Times: "Такер Карлсон вновь обрел рупор, по крайней мере, на время. Интервью Карлсона с президентом России Путиным вернуло его на центральную сцену впервые после отмены его шоу на Fox News";


☑️ BBC: "Это первая встреча российского лидера с западным журналистом с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение на Украину в 2022 году".


☑️Al Jazeera: "Путин предупредил, что победа Украины над Россией "невозможна", при этом он настаивает на том, что не стремится распространить войну на соседние страны, такие как Польша и Латвия";


☑️ CBC: "Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону обрушился на президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот во время своего визита в Канаду аплодировал стоя ветерану нацистского подразделения времен Второй мировой войны";


☑️ Associated Press: "Путин использовал интервью, чтобы призвать Вашингтон признать интересы Москвы и убедить Украину сесть за стол переговоров".

Сам же Такер Карлсон поделился своим впечатлением от разговора с Путиным. Среди его заявлений


☑️У Карлсона него сложилось впечатление, будто отвержение России Западом "глубоко ранит" Путина;

☑️ "Нами правят сумасшедшие": - Карлсон о стремлении руководства США к смене власти в России;

☑️"Нет никаких сомнений" в том, что президент России умный человек;

☑️Получил от российского лидера "чрезвычайно детальный" ответ о предпосылках кризиса вокруг Украины.



А это комментарии западных зрителей, посмотревших интервью Карлсона с Путиным.


Джо Байден тоже решил выступить перед народом, внезапно и аккурат в момент появления интервью с В.Путиным. Но слегка облажался.


Источник:

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Метки: Ynews   В.Путин   Видео   Такер Карлсон   интервью   реакция соцстей   сми   
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124  комментария
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2k
Ksenia2 3 часа назад
Такер - молодец, Путин - красавчик!
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1k
TruckerOrphan 9 секунд назад
Встретились два чувака, каждому из которых нужен подъём, да попериливали воду из стакана в стакан.
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152
Травкин Лопух 3 10 минут назад
болгары в восхищении! играть в игры с напёрстночником-шулером так себе идея, передёргивает
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11k
Билли Полчаса назад
Все два часа утром пересмотрел. Путин по полкам разложил. Америкос молчал почти всё время или пытался вставить невнятные абстракиные вопросы
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213
Raingold Fischer Полчаса назад
Тема Китая с Европой остаётся стабильной, можно носить дёшево но о качестве нужно спорить, никто в Германии не ездиет на китайце но оденет костюм NIKE так как можно пару раз одеть.
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885
Александр Шевченко 45 минут назад
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7k
Marlboro 45 минут назад
Интересно, в Латвии за просмотр этого интервью тоже будут уголовно преследовать? За просмотр русского телевидения через VPN сервисы уже как 2 года есть такая статья. И вопрос "а как же свобода слова, свобода информации" - дубинкой по хребту и в кутузку. Во всей Европе, к слову, половина русских сайтов не открывается. Даже те, которые никаким боком к политике не имеют отношения. Скорей бы уже кульминация.. ситуация в Мире уже достала. Хочу мира, спокойствия и дружбы народов. Ну или хотя бы уважения.
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13
Игорелл а Marlboro 12 минут назад
Молись,что б не узаконили расстрел за то что ты думаешь на русском языке
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1k
paranoik_ 48 минут назад
Такер нашел учебные материалы и конспекты Геббельса?
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3k
Olegsky 50 минут назад
Это надо было делать 20 лет назад.
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830
Андрей Граф 52 минуты назад
молодец дядя Путин )))
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213
Raingold Fischer 53 минуты назад
Когда пьяный батя тебя учит жизни, вы конечно простите но взгляд Такера был таков...
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103
Roi.ru 58 минут назад
Мы славяне в итоге снова объединимся как я и писал раньше!
Русские снова станут великой нацией объединяющей все национальности в нашей стране!
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13
Игорелл а Roi.ru 11 минут назад
Бла была бла
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9k
Джонатан Свифт Час назад
Как красиво Путин предложил выход всем сказав, что Зеленский отвергает переговоры по его мнению по инструкции США. И у штатов может быть выход из этой деликатной ситуации сказав что это не так. Звучит как: Принесите его голову и скажите что во всем он виноват (Зеля) и мы с вами начнем беседовать.
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15k
Antique computer Час назад
"Разговор об Украине начался с исторического экскурса. "

Верно. Но вы посмотрите на лицо Карлссона, когда Путин (как бы невзначай) заметил - "вы же историк по базовому образованию"?

Сразу видно, кто готовился к интервью лучше.
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2k
AUTOMAN Час назад
Карлсон приехал в Россию и взял интервью у Путина. Это интервью выложили в сеть и уже десятки миллионов человек его посмотрели. Как и говорят многие, Владимир Владимирович ничего нового для нас не сказал. Он еще раз проговорил всё то, что было говорено не раз. И даже от этого у нациков и их кукловодов знатно пригорело! Аж сидеть не могут! Брызжат желчью фонтанами! Задаюсь вопросом-ПОЧЕМУ? И ответ на это есть-потому что интервью Путина - ясный сигнал всем русофобам, что в США здравые элиты решили договориться с Россией, и это интервью - легитимизация начала сдвигов, ведь надо придать огласке результаты теневых переговоров. И это интервью с такой задачей отлично справляется! И именно поэтому для нас в нем нет никаких «откровений».
И бомбит у салорейха потому, что они и их кукловоды прекрасно понимают, результатом каких процессов стало это интервью, и к каким последствиям приведет. Нациков и их спонсоров будут сливать! И по-тихому, и с громкими процессами. И не только в Штатах, но и в «эвропе» ко многим будут серьезнейшие вопросы. Вот и орут от понимания, что пушной зверек к ним подкрался!
Ну и в заключение-а вы уверены, что Путин ничего больше Карлсону не сказал, но сделал это не для всех, так сказать в закрытом формате, чтобы те, кто устроил эту поездку в США, услышали все из первых уст?
Будем посмотреть, интересные события нас ждут!
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183
Игорь Час назад
Для Такера и многих людей на Западе это откровение. А для нас почти ничего нового и сенсационного. Пусть просвещаются темные люди...
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189k
Men In Black Час назад
Прям как в сказке : )))
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14k
KotSkripaley Час назад
Одной девочке, уже довелось быть посланницей мира и ничем хорошим это для неё, не кончилось, будем посмотреть куда доведёт это смелый поступок, дядьку Карлсона.
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−8
Самуил Маршак Час назад
Путин - умный человек. Зеля-кокаинщик - дебил. Посмотри на человека и можно сказать, кто его друзья: Байден, Джонсон итд
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21k
иванов дмитрий Час назад
Каждое заявление - бомба.
Интернет - взорван.
Весь запад в восхищении (или в панике)
Это интервью событие вселенского масштаба.
.
Я правильно понял пост ?
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392k
Алексей Час назад
для нас мы ничего сверхнового не услышали. НО это интервью сделано для западных слушателей.пускай послушают. и сравнят обе точки зрения
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