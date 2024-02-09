"Каждое заявление - бомба": Такер Карлсон опубликовал интервью с В.Путиным

Разумеется, западная пресса не могла не отреагировать на это событие - большинство мировых изданий опубликовали материалы об интервью. Эти заголовки западных СМИ варьируются от нейтральных до открыто негативных, но по тексту везде сквозит недовольство: «Как так, мы тут придумали информационную блокаду и санкции, а Путин вещает на весь мир?!»





"Известия" собрали основные тезисы материалов об интервью:





☑️ The Guardian: "Интервью Путина, снятое в Москве, является первым интервью Путина западным СМИ с тех пор, как Россия вторглась на Украину в феврале 2022 года. Это ознаменовало новый уровень позора для Карлсона, который часто критиковал поддержку Украины со стороны США и называл президента Украины Владимира Зеленского "украинским сутенером" и "крысоподобным";





☑️ MIRROR: Кир Джайлз (писатель и исследователь, изучающий Россию): "Все, кто причастен к интервью Такера Карлсона с Путиным, — враги США и Запада";





☑️ The New York Times: "Такер Карлсон вновь обрел рупор, по крайней мере, на время. Интервью Карлсона с президентом России Путиным вернуло его на центральную сцену впервые после отмены его шоу на Fox News";





☑️ BBC: "Это первая встреча российского лидера с западным журналистом с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение на Украину в 2022 году".



☑️Al Jazeera: "Путин предупредил, что победа Украины над Россией "невозможна", при этом он настаивает на том, что не стремится распространить войну на соседние страны, такие как Польша и Латвия";





☑️ CBC: "Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону обрушился на президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот во время своего визита в Канаду аплодировал стоя ветерану нацистского подразделения времен Второй мировой войны";





☑️ Associated Press: "Путин использовал интервью, чтобы призвать Вашингтон признать интересы Москвы и убедить Украину сесть за стол переговоров".

