"Каждое заявление - бомба": Такер Карлсон опубликовал интервью с В.Путиным

Количество просмотров видео в соцсети X (бывший Твиттер) перевалило за 50 миллионов.
Американский журналист, как и обещал, опубликовал полное интервью с российским лидером В.Путиным в соцсети X и на своем сайте. Полный вариант с русским текстом появился и на сайте Кремля.
Интервью длилось более 2-х часов. В разговоре президент ответил на самые разные вопросы - всего их было около 60. В основном они были посвящены - и это закономерно - отношениям с Западом и военному конфликту на Украине.
Основные тезисы:
Про Украину
Разговор об Украине начался с исторического экскурса. Президент начал рассказ с создания Российского государства в 862 году и закончил современностью, в конце монолога В.Путин подарил Такеру Карлсону копии архивных документов, среди которых - и послания Богдана Хмельницкого. В свое время он написал письмо в Москву с просьбой принять их под защиту царя.
Дальнейшие тезисы:
▪️Россия с Украиной рано или поздно договорятся. Отношения между народами восстановятся, хоть на это и потребуется много времени. При этом Россия никогда не отказывалась от переговоров.
▪️На вопрос журналиста о том, почему Борис Джонсон уговаривал Киев отказаться от переговоров президент РФ ответил «Хрен его знает».
Источник:
▪️Россия по линии ведомств доводила до руководства США предложения прекратить поставки оружия Украине.
- На Украине больше всего действует наемников из Польши, США и Грузии.
▪️Россия не имеет территориальных претензий к Польше, Латвии или другим станам континента, и войска могут быть направлены в Польшу, только если она нападет на нашу страну.
▪️Главная цель СВО – денацификация Украины, где продолжают поддерживать неонацизм.
Про отношения с Западом
▪️Запад начал осознавать невозможность стратегического поражения России. Пусть подумает, что делать дальше, РФ готова к диалогу.
▪️Украина приняла решение о прекращении переговоров по указанию Вашингтона. Теперь США должны исправить эту ошибку.
▪️В начале 2000-х Россия хотела сближения с Западом. Москва проявляла интерес к возможности вступления в НАТО, но США назвали это невозможным.
▪️НАТО может достойно признать контроль России за новыми территориями, варианты есть, если есть желание.
▪️О возможности Венгрии получить часть земель Украины. «С Орбаном никогда это не обсуждали».
▪️О том, кто взорвал «Северные потоки» Президент ответил «Вы, конечно», подразумевая США, но Такер Карлсон на всякий случай поспешил отшутиться, что «У него алиби».
▪️ О том, когда Путин последний раз общался с Байденом: "Своих дел полно», - объяснил президент РФ.
▪️ "Дело Гитлера всё ещё живёт, если в канадском парламенте аплодируют нацисту", - Владимир Путин - о ситуации с выступлением бывшего бойцы бригады СС Гунько.
▪️Спецслужбы России и США обсуждают вопрос освобождения журналиста WSJ Эвана Гершковича, табу на решение проблемы нет, но есть определенные условия.
▪️Втягивание России в глобальную войну противоречит здравому смыслу и абсолютно исключено.
Уже в первые пять часов после публикации интервью собрало более 50 миллионов просмотров в соцсети X.
Интервью репостнул и Илон Маск. Даже те, кто случайно пропустил анонс, пошли посмотреть на то, что считает важным один из самых популярных бизнесменов США.
В.Путин закономерно возглавил топ мировых трендов в бывшем Твиттере.
Разумеется, западная пресса не могла не отреагировать на это событие - большинство мировых изданий опубликовали материалы об интервью. Эти заголовки западных СМИ варьируются от нейтральных до открыто негативных, но по тексту везде сквозит недовольство: «Как так, мы тут придумали информационную блокаду и санкции, а Путин вещает на весь мир?!»
"Известия" собрали основные тезисы материалов об интервью:
☑️ The Guardian: "Интервью Путина, снятое в Москве, является первым интервью Путина западным СМИ с тех пор, как Россия вторглась на Украину в феврале 2022 года. Это ознаменовало новый уровень позора для Карлсона, который часто критиковал поддержку Украины со стороны США и называл президента Украины Владимира Зеленского "украинским сутенером" и "крысоподобным";
☑️ MIRROR: Кир Джайлз (писатель и исследователь, изучающий Россию): "Все, кто причастен к интервью Такера Карлсона с Путиным, — враги США и Запада";
☑️ The New York Times: "Такер Карлсон вновь обрел рупор, по крайней мере, на время. Интервью Карлсона с президентом России Путиным вернуло его на центральную сцену впервые после отмены его шоу на Fox News";
☑️ BBC: "Это первая встреча российского лидера с западным журналистом с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение на Украину в 2022 году".
☑️Al Jazeera: "Путин предупредил, что победа Украины над Россией "невозможна", при этом он настаивает на том, что не стремится распространить войну на соседние страны, такие как Польша и Латвия";
☑️ CBC: "Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону обрушился на президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот во время своего визита в Канаду аплодировал стоя ветерану нацистского подразделения времен Второй мировой войны";
☑️ Associated Press: "Путин использовал интервью, чтобы призвать Вашингтон признать интересы Москвы и убедить Украину сесть за стол переговоров".
Сам же Такер Карлсон поделился своим впечатлением от разговора с Путиным. Среди его заявлений
☑️У Карлсона него сложилось впечатление, будто отвержение России Западом "глубоко ранит" Путина;
☑️ "Нами правят сумасшедшие": - Карлсон о стремлении руководства США к смене власти в России;
☑️"Нет никаких сомнений" в том, что президент России умный человек;
☑️Получил от российского лидера "чрезвычайно детальный" ответ о предпосылках кризиса вокруг Украины.
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А это комментарии западных зрителей, посмотревших интервью Карлсона с Путиным.
Джо Байден тоже решил выступить перед народом, внезапно и аккурат в момент появления интервью с В.Путиным. Но слегка облажался.
Источник:
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Русские снова станут великой нацией объединяющей все национальности в нашей стране!
Верно. Но вы посмотрите на лицо Карлссона, когда Путин (как бы невзначай) заметил - "вы же историк по базовому образованию"?
Сразу видно, кто готовился к интервью лучше.
И бомбит у салорейха потому, что они и их кукловоды прекрасно понимают, результатом каких процессов стало это интервью, и к каким последствиям приведет. Нациков и их спонсоров будут сливать! И по-тихому, и с громкими процессами. И не только в Штатах, но и в «эвропе» ко многим будут серьезнейшие вопросы. Вот и орут от понимания, что пушной зверек к ним подкрался!
Ну и в заключение-а вы уверены, что Путин ничего больше Карлсону не сказал, но сделал это не для всех, так сказать в закрытом формате, чтобы те, кто устроил эту поездку в США, услышали все из первых уст?
Будем посмотреть, интересные события нас ждут!
Интернет - взорван.
Весь запад в восхищении (или в панике)
Это интервью событие вселенского масштаба.
.
Я правильно понял пост ?
и маршрутку разорвало.
пить-есть не могу ))))
вариантов 2
-Или вы сами живете на западе
-Или вы знаете об этом по пересказам Соловьева , Скабеевой и тд.
Ты реально настолько глупый, что у тебя только 2 варианта?