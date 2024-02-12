Такер Карлсон поделился впечатлениями о Москве

Американского журналиста Такера Карлсона после нашумевшего интервью с президентом России пригласили на Всемирный правительственный саммит в Дубае, где он, помимо прочего, поделился впечатлениями о поездке в столицу России.





По словам журналиста, он ничего не знал о Москве и был шокирован тем, что огромный российский мегаполис гораздо лучше многих городов в США. То же касается и московского метрополитена.



