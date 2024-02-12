Такер Карлсон поделился впечатлениями о Москве

По словам журналиста, он был шокирован красотой, чистотой и уровнем сервиса.
Американского журналиста Такера Карлсона после нашумевшего интервью с президентом России пригласили на Всемирный правительственный саммит в Дубае, где он, помимо прочего, поделился впечатлениями о поездке в столицу России.
По словам журналиста, он ничего не знал о Москве и был шокирован тем, что огромный российский мегаполис гораздо лучше многих городов в США. То же касается и московского метрополитена.
"Москва – город в Европе, 13 миллионов жителей. Намного лучше некоторых городов в моей стране. Я даже не мог себе представить это! Мой отец был там в 80-е годы, когда работал на американскую власть, там едва ли было электричество. Сейчас там так чисто, безопасно, отличная архитектура, сервис. Не все города в Америке такое имеют. И это не про идеологию. Как это произошло? Если вы не можете использовать метро, как многие в Нью-Йорке, потому что очень опасно, стоит ли задуматься о лидере страны?" — заявил американский журналист.
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На вопрос спикера о том, почему Карлсон не спросил российского президента о Навальном, оппозиции на грядущих выборах главы государства, о свободе медиа, тот ответил, что об этом и так много говорят американские СМИ. Главной задачей его интервью было узнать и рассказать, что думает Путин, парировал он.
По поводу последнего пункта он тоже высказался в позитивном ключе. По его словам, никто кроме Америки не заинтересован в продолжении конфликта на востоке Европы, все готовы к дипломатии, в том числе Путин.
Напомним, что бывший ведущий телеканала Fox News прилетел в Москву 1 февраля. В столице он пробыл неделю, успев посетить за это время балет "Спартак" в Большом театре и выставку-форум "Россия" на ВДНХ. Также, видимо, решив проверить действия санкций, он заглянул гипермаркет "Ашан", а также в одно из заведений сети "Вкусно — и точка".
Интервью с Владимиром Путины Карлсон выложил 9 февраля. С этого момента оно собрало уже 196 млн просмотров в соцсети X (ранее Twitter) и более 13 млн просмотров на YouTube.
К слову, владелец X Илон Маск обвинил сегодня соцсеть Facebook* (принадлежит запрещенной в России экстремистской Meta*) в "невообразимом уровне цензуры". Принадлежащий Марку Цукербергу "Фейсбук*", по словам Маска, ограничивает распространение интервью Владимира Путина Такеру Карлсону.
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Вот что бывает, когда складываешь своё мнение о чужих странах по содержанию игр и фильмов своей страны.