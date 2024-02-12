FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7583 поста • 3087 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Такер Карлсон поделился впечатлениями о Москве

Такер Карлсон поделился впечатлениями о Москве

Автор:
12 февраля 2024 19:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Москва   США   Такер Карлсон   интервью   мнение   
1149
5
1

По словам журналиста, он был шокирован красотой, чистотой и уровнем сервиса.

Американского журналиста Такера Карлсона после нашумевшего интервью с президентом России пригласили на Всемирный правительственный саммит в Дубае, где он, помимо прочего, поделился впечатлениями о поездке в столицу России.


По словам журналиста, он ничего не знал о Москве и был шокирован тем, что огромный российский мегаполис гораздо лучше многих городов в США. То же касается и московского метрополитена.


"Москва – город в Европе, 13 миллионов жителей. Намного лучше некоторых городов в моей стране. Я даже не мог себе представить это! Мой отец был там в 80-е годы, когда работал на американскую власть, там едва ли было электричество. Сейчас там так чисто, безопасно, отличная архитектура, сервис. Не все города в Америке такое имеют. И это не про идеологию. Как это произошло? Если вы не можете использовать метро, как многие в Нью-Йорке, потому что очень опасно, стоит ли задуматься о лидере страны?" — заявил американский журналист.

На вопрос спикера о том, почему Карлсон не спросил российского президента о Навальном, оппозиции на грядущих выборах главы государства, о свободе медиа, тот ответил, что об этом и так много говорят американские СМИ. Главной задачей его интервью было узнать и рассказать, что думает Путин, парировал он.


По поводу последнего пункта он тоже высказался в позитивном ключе. По его словам, никто кроме Америки не заинтересован в продолжении конфликта на востоке Европы, все готовы к дипломатии, в том числе Путин.

Напомним, что бывший ведущий телеканала Fox News прилетел в Москву 1 февраля. В столице он пробыл неделю, успев посетить за это время балет "Спартак" в Большом театре и выставку-форум "Россия" на ВДНХ. Также, видимо, решив проверить действия санкций, он заглянул гипермаркет "Ашан", а также в одно из заведений сети "Вкусно — и точка".

Интервью с Владимиром Путины Карлсон выложил 9 февраля. С этого момента оно собрало уже 196 млн просмотров в соцсети X (ранее Twitter) и более 13 млн просмотров на YouTube.


К слову, владелец X Илон Маск обвинил сегодня соцсеть Facebook* (принадлежит запрещенной в России экстремистской Meta*) в "невообразимом уровне цензуры". Принадлежащий Марку Цукербергу "Фейсбук*", по словам Маска, ограничивает распространение интервью Владимира Путина Такеру Карлсону.

* Запрещены в РФ

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   Москва   США   Такер Карлсон   интервью   мнение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Звёздный странник 41 минуту назад
ЦИТАТА: "...был шокирован тем, что огромный российский мегаполис гораздо лучше многих городов в США..."
Вот что бывает, когда складываешь своё мнение о чужих странах по содержанию игр и фильмов своей страны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
klop Минуту назад
Что-то он загнул про электричество в Москве в 80-е.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kca-opa 2 минуты назад
А куда отец Такера залез в 80-х в Москве где электричества не было? В какой-нибудь дом под списание? И в начале, и в конце 80-х электричество было везде, да даже в гнилых 90-х было, грязь была, развалины, бомжи, хулиганы всех мастей это да
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
227
golubtcov31@mail.ru 7 минут назад
"Мой отец был там в 80-е годы, когда работал на американскую власть, там едва ли было электричество. " Его отец был в Москве в 19 веке?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

200064



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Сибири водитель повернул набитый людьми автобус и отвёз потерявшего сознание пассажира в больницу
В Сибири водитель повернул набитый людьми автобус и отвёз потерявшего сознание...
20 закулисных кадров из известных фильмов, которые покажут их с другой стороны
20 закулисных кадров из известных фильмов, которые покажут их с другой стороны
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
С добрым утром
С добрым утром
Созданы «противопожарные» АКБ, которые тушат сами себя при возгорании (видео)
Созданы «противопожарные» АКБ, которые тушат сами себя при возгорании (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Россия#автомобили#интересно#СССР#дети#ДТП#авто аварии#природа
#животные#в мире#машина#забавно#Китай#история#новости#кино#кот#фильм
#Юмор#факты#люди#автомир#позитив#полиция#аварии#США#Автовсячина#гопники
Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом Пропавший у обломков "Титаника" батискаф не проходил сертификацию и управлялся джойстиком от игровой приставки Пропавший у обломков "Титаника" батискаф не проходил сертификацию и управлялся джойстиком от... Знаменитый журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию Знаменитый журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию У москвичей спросили, сколько они зарабатывают - но таких сумм никто не ожидал У москвичей спросили, сколько они зарабатывают - но таких сумм никто не ожидал "Перешел красные линии". Америке не нравится визит Такера Карлсона в Москву "Перешел красные линии". Америке не нравится визит Такера Карлсона в Москву «А почему я здесь?«: уехавший в Латвию актёр Артур Смольянинов загрустил о родине «А почему я здесь?«: уехавший в Латвию актёр Артур Смольянинов загрустил о родине

На что жалуетесь?

Вернуться