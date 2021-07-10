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15 изображений, которые показывают, насколько необычной может быть природа

15 изображений, которые показывают, насколько необычной может быть природа (16 фото)

Автор:
10 июля 2021 00:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Затейница   Изображения   Необычные   Удивлять   Фантастические   коллекция   природа   
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Природа та ещё затейница, и никогда не перестаёт нас удивлять. Вокруг полно странных существ и фантастических пейзажей. В этом посте вы увидите отличную коллекцию необычных и интересных снимков.

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Метки: Затейница   Изображения   Необычные   Удивлять   Фантастические   коллекция   природа   
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1  комментарий
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180
korney 52 минуты назад
Это не паутина, а часть антенны - директорная (скорее всего) или рефлекторная часть. Монтажник вовремя ушел за проводом.
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