Полицейские оказались в нужном месте и вовремя

Инцидент произошел в Чебоксарах на проспекте Мира. По информации от очевидца, на остановке из белой легковушки вышли пассажир и водитель. Пассажир выстрелил в водителя из пневматического пистолета, после этого водитель сел в авто и уехал.
По сообщению водитель сделал пассажиру замечание по поводу того, что в машине нельзя есть. С этого и начался конфликт.
Инцидент произошел на глазах полицейских, стоявших в средней полосе. Вооруженные автоматом правоохранители выскочили из гражданского авто, повалили пассажира на землю и задержали его.
Парню, стрелявшему в таксиста, 21 год, он из Новочебоксарска. В руках у него действительно была пневматика. Сейчас полицейские решают, по какой статье его привлечь. Таксист, по предварительным данным, не пострадал
Сотрудники МВД были на гражданском авто, так как это был пеший патруль, который направлялся на обед. Увидев стрельбу, правоохранители приняли меры по пресечению правонарушения, сообщили в полиции.
Полицейские оказались в нужное время и в нужном месте. А нервный парень с пневматикой саам себе статью поднял...
Парень, который рядом стоял офигел от происходящего...
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Стрельба из «воздушки» в населенном пункте наказывается штрафом. Основание – п.2 ст. 20.13 КоАП, запрещающий это деяние в неотведенных для этого местах. За несоблюдение установленных правил придется уплатить до 50 тысяч рублей.
Уголовная ответственность наступает при выстреле в человека. Деяние приравнивается к хулиганству, а подсудимому грозит до 7 лет колонии (ст. 213 УК).
Так-что дадут пятерку и 3 года до УДО придется находится в местах лишения свободы - на ровном месте статью поднял.
Иначе зачем из машины выходил?
Так что оба хороши.