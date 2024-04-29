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Полицейские оказались в нужном месте и вовремя

Полицейские оказались в нужном месте и вовремя

Автор:
29 апреля 2024 16:18
Метки: пистолет   полиция   статья   
599
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Инцидент произошел в Чебоксарах на проспекте Мира. По информации от очевидца, на остановке из белой легковушки вышли пассажир и водитель. Пассажир выстрелил в водителя из пневматического пистолета, после этого водитель сел в авто и уехал.

По сообщению водитель сделал пассажиру замечание по поводу того, что в машине нельзя есть. С этого и начался конфликт.

Инцидент произошел на глазах полицейских, стоявших в средней полосе. Вооруженные автоматом правоохранители выскочили из гражданского авто, повалили пассажира на землю и задержали его.

Парню, стрелявшему в таксиста, 21 год, он из Новочебоксарска. В руках у него действительно была пневматика. Сейчас полицейские решают, по какой статье его привлечь. Таксист, по предварительным данным, не пострадал

Сотрудники МВД были на гражданском авто, так как это был пеший патруль, который направлялся на обед. Увидев стрельбу, правоохранители приняли меры по пресечению правонарушения, сообщили в полиции.

Полицейские оказались в нужное время и в нужном месте. А нервный парень с пневматикой саам себе статью поднял...

Парень, который рядом стоял офигел от происходящего...


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Метки: пистолет   полиция   статья   
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25  комментариев
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Александр Портениер 8 часов назад
Такси не столовая ,Пассажир баран полный теперь ещё и со статьёй.
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7k
Трям 5 часов назад
Бля, он уже срок отсидел, а Ваня тока просрался...
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5k
Голодный бурундук-шатун 7 часов назад
Начнем с того, что емнип выстрел из пневматики в черте населенного пункта и вне тира - уже административка, за которую штраф конский и изъятие пневматики. Плюс хулиганка за то, что в человека стрелял. Дурак себе сам в кармашки какашки накидал ни с чего. Рукалицо, в общем.
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10k
Владимир 7 часов назад
Отвага и слабоумие.
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17k
куджо 8 часов назад
Один автомат как попало держит, второй руки в брюки... Да эт вам не омерига, любой мент на раслабоне
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40k
albedo 8 часов назад
В общем по видео - водитель тоже хотел руки распустить.
Иначе зачем из машины выходил?
Так что оба хороши.
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Иван Кемеров
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