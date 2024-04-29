Полицейские оказались в нужном месте и вовремя

Инцидент произошел на глазах полицейских, стоявших в средней полосе. Вооруженные автоматом правоохранители выскочили из гражданского авто, повалили пассажира на землю и задержали его.

Парню, стрелявшему в таксиста, 21 год, он из Новочебоксарска. В руках у него действительно была пневматика. Сейчас полицейские решают, по какой статье его привлечь. Таксист, по предварительным данным, не пострадал

Сотрудники МВД были на гражданском авто, так как это был пеший патруль, который направлялся на обед. Увидев стрельбу, правоохранители приняли меры по пресечению правонарушения, сообщили в полиции.

Полицейские оказались в нужное время и в нужном месте. А нервный парень с пневматикой саам себе статью поднял...

Парень, который рядом стоял офигел от происходящего...