Американец испугался обыска и умудрился запихнуть пистолет в пятую точку

Некоторые новости бывают похлеще всякой фантастики. Особенно когда речь заходит о преступниках и о том, как они умудряются прятать запрещённые вещества и оружие.

Ночью в штате Индиана, полицейские остановили машину. За рулём был 32-летний мужчина по имени Кристофер Бойд.