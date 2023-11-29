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Американец испугался обыска и умудрился запихнуть пистолет в пятую точку

Американец испугался обыска и умудрился запихнуть пистолет в пятую точку

Автор:
29 ноября 2023 16:02
Сообщество : Жизнь в США
Метки: indiana   Видео   пистолет   полиция   преступник   сканер   
1447
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И вместе с полицейскими враскорячку отправился в участок. По дороге старался не чихать.

Некоторые новости бывают похлеще всякой фантастики. Особенно когда речь заходит о преступниках и о том, как они умудряются прятать запрещённые вещества и оружие.

Ночью в штате Индиана, полицейские остановили машину. За рулём был 32-летний мужчина по имени Кристофер Бойд.

Вёл он себя нервно, поэтому силовики решили обыскать - и его, и машину. Заодно пробили по базе, оказалось, что у парня богатое криминальное прошлое: кражи, покушение на убийство и домашнее насилие. В авто ничего не нашли, Бойд тоже был чист, вот только стоял и ходил как-то странно. Так что подозрительного гражданина ласково взяли под руки, отвезли в участок и отправили в сканер. Тогда-то и обнаружилось, что в «воровском кармане» у Бойда каким-то образом уместился Smith & Wesson Bodyguard.

Осуждённому, который лишь недавно освободился, иметь оружие строго запрещено. Так что Кристоферу его «хитрость» не помогла - теперь вновь отправится в тюрьму на несколько лет.

С учётом его талантов, он и там не потеряется.

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Метки: indiana   Видео   пистолет   полиция   преступник   сканер   
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12  комментариев
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16k
Kucher 2 часа назад
Мушку спилил предварительно?
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10k
Игорь 13 минут назад
разработанное дупло
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22k
BiZ Полчаса назад
вот что значит зарядить жопу
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5k
Vlamir Полчаса назад
Осуждённому, который лишь недавно освободился, иметь оружие строго запрещено.
Это так!
Но вот оружию "иметь" этого американца - как раз можно!
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4k
OLDer 43 минуты назад
Не хилая у него точка...пятая
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16k
ss Час назад
Теперь я знаю, как он провёл предыдущий срок...
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2k
Илья Час назад
Талант
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25k
Павел Плеханов 2 часа назад
Вот они, плюсы ЛГБТ пропаганды. А было бы не разработано - не влез бы ствол.
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548
Konstantin Lebedev 2 часа назад
Да, это не М-16!
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62k
pynh 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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