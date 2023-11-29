Американец испугался обыска и умудрился запихнуть пистолет в пятую точку

И вместе с полицейскими враскорячку отправился в участок. По дороге старался не чихать.
Некоторые новости бывают похлеще всякой фантастики. Особенно когда речь заходит о преступниках и о том, как они умудряются прятать запрещённые вещества и оружие.
Ночью в штате Индиана, полицейские остановили машину. За рулём был 32-летний мужчина по имени Кристофер Бойд.
Вёл он себя нервно, поэтому силовики решили обыскать - и его, и машину. Заодно пробили по базе, оказалось, что у парня богатое криминальное прошлое: кражи, покушение на убийство и домашнее насилие. В авто ничего не нашли, Бойд тоже был чист, вот только стоял и ходил как-то странно. Так что подозрительного гражданина ласково взяли под руки, отвезли в участок и отправили в сканер. Тогда-то и обнаружилось, что в «воровском кармане» у Бойда каким-то образом уместился Smith & Wesson Bodyguard.
Осуждённому, который лишь недавно освободился, иметь оружие строго запрещено. Так что Кристоферу его «хитрость» не помогла - теперь вновь отправится в тюрьму на несколько лет.
С учётом его талантов, он и там не потеряется.
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Это так!
Но вот оружию "иметь" этого американца - как раз можно!