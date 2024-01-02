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Жителю Великого Новгорода грозит статья за взбунтовавшуюся "умную" гирлянду

Жителю Великого Новгорода грозит статья за взбунтовавшуюся "умную" гирлянду

Автор:
02 января 2024 17:20
Сообщество : Жить в России
Метки: великий новгород   гирлянда   дискредитация   надпись   полиция   статья   умная гирлянда   
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1 января СМИ сообщили, что на семью из Великого Новгорода составили протокол о дискредитации ВС РФ: у них на балконе светилась гирлянда с надписью «Слава Украине!». История, которую можно принять за восстание машин.

1 января 2024 года по новостным каналам широко разошлась история жителя Великого Новгорода, на которого силовики составили протокол из-за гирлянды на балконе с надписью «Слава Украине». Полицейские приехали к дому, после того, как им позвонил кто-то из соседей.

По словам хозяина квартиры, на гирлянде должна была высвечиваться надпись «С Новым годом». Но внезапно, в полночь, сама по себе новогодняя надпись сменилась и на гирлянде появился лозунг, за который можно получить как штраф, так и уголовку.

Гирлянду силовики изъяли. Устройство управлялось по Wi-Fi.

Подробности не заставили себя долго ждать.

Как сообщил ТГ-канал BAZA, несколько недель назад 43-летний Андрей увидел у популярного Ютуб-блогера (более 2 млн подписчиков) «умную» гирлянду, которую можно собрать своими руками.

Андрей по отдельности заказал на «Али-Экспресс» микроконтроллер, светодиодную ленту, а затем скачал прошивку и на балконе его квартиры засияла надпись «С наступающим Новым годом!». А ровно в полночь засиял лозунг на украинском языке.


СМИ писали, что, возможно, устройство взломали через вай фай. Однако дело оказалось в другом.

На форуме блогера, где люди спрашивают и делятся советами, «База» обнаружила несколько человек из разных городов России, которые пожаловались на точно такой же лозунг на украинском, выскочивший ровно в полночь.

Судя по комментариям модератора форума, все дело в прошивке. Вероятнее всего, кто-то (не имеющий отношения к блогеру-миллионнику), по словам модератора форума, «устроил провокацию» и заложил в одной из версий прошивки смену новогодней надписи на лозунг.

И те, кто воспользовался этой версией, внезапно влипли (как Андрей из Великого Новгорода).

При этом один из пользователей форума написал, что автор прошивки — родом из Харькова, и это его «месть за прилёты», добавив, «теперь обтекайте».

Над хозяином квартиры из Великого Новгорода нависло обвинение в публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ. Ведется проверка.

Источник:

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Метки: великий новгород   гирлянда   дискредитация   надпись   полиция   статья   умная гирлянда   
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20  комментариев
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18k
Александр 2 часа назад
Если всё реально так, то человеку из Великого Новгорода ничего особо не грозит. Так - немного неприятностей, которые решатся сами собой. А программисту из Харькова - вот ему надо бы переживать. Ему еще с ржавым калашником против армии РФ идти - сдохнет = хорошо, не сдохнет = плен и после срок за шибко умные поступки.
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11k
hairov Полчаса назад
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38k
Алексей 37 минут назад
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1k
Arti 39 минут назад
Мой монитор от компа показал это видео с лозунгом. Что теперь делать? Меня арестуют? Куда обратиться за возмещением моральной травмы? И за какие деньги мой монитор ремонтировать
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11k
Vacony 49 минут назад
ну это круто.. в прошивке шрифты урк раскладки ...
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4k
Anners Час назад
Ой, какая страшная "месть", дрожу!..
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5k
Lexx Час назад
Это очень страшная и ужасная месть. Отомстил разом за все сожжённые "леопарды". Ой, что теперь будет...
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20k
Bill 2 часа назад
Дайте ссылку на сайт автора прошивки. И самое главное - ссылку на GitHub.
Без этого обсуждать нечего.
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Darki 2 часа назад
Уже даже узнали что да как и почему,но штраф грозит человеку который просто купил вещь.Наше правосудие великое что ппц.
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37k
albedo 2 часа назад
автор прошивки родом из Харькова, и это его «месть за прилёты», добавив, «теперь обтекайте».
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Что то вспоминается:
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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