Жителю Великого Новгорода грозит статья за взбунтовавшуюся "умную" гирлянду

1 января 2024 года по новостным каналам широко разошлась история жителя Великого Новгорода, на которого силовики составили протокол из-за гирлянды на балконе с надписью «Слава Украине». Полицейские приехали к дому, после того, как им позвонил кто-то из соседей.

По словам хозяина квартиры, на гирлянде должна была высвечиваться надпись «С Новым годом». Но внезапно, в полночь, сама по себе новогодняя надпись сменилась и на гирлянде появился лозунг, за который можно получить как штраф, так и уголовку.

Гирлянду силовики изъяли. Устройство управлялось по Wi-Fi.