Жителю Великого Новгорода грозит статья за взбунтовавшуюся "умную" гирлянду

1 января СМИ сообщили, что на семью из Великого Новгорода составили протокол о дискредитации ВС РФ: у них на балконе светилась гирлянда с надписью «Слава Украине!». История, которую можно принять за восстание машин.
1 января 2024 года по новостным каналам широко разошлась история жителя Великого Новгорода, на которого силовики составили протокол из-за гирлянды на балконе с надписью «Слава Украине». Полицейские приехали к дому, после того, как им позвонил кто-то из соседей.
По словам хозяина квартиры, на гирлянде должна была высвечиваться надпись «С Новым годом». Но внезапно, в полночь, сама по себе новогодняя надпись сменилась и на гирлянде появился лозунг, за который можно получить как штраф, так и уголовку.
Гирлянду силовики изъяли. Устройство управлялось по Wi-Fi.
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Подробности не заставили себя долго ждать.
Как сообщил ТГ-канал BAZA, несколько недель назад 43-летний Андрей увидел у популярного Ютуб-блогера (более 2 млн подписчиков) «умную» гирлянду, которую можно собрать своими руками.
Андрей по отдельности заказал на «Али-Экспресс» микроконтроллер, светодиодную ленту, а затем скачал прошивку и на балконе его квартиры засияла надпись «С наступающим Новым годом!». А ровно в полночь засиял лозунг на украинском языке.
СМИ писали, что, возможно, устройство взломали через вай фай. Однако дело оказалось в другом.
На форуме блогера, где люди спрашивают и делятся советами, «База» обнаружила несколько человек из разных городов России, которые пожаловались на точно такой же лозунг на украинском, выскочивший ровно в полночь.
Судя по комментариям модератора форума, все дело в прошивке. Вероятнее всего, кто-то (не имеющий отношения к блогеру-миллионнику), по словам модератора форума, «устроил провокацию» и заложил в одной из версий прошивки смену новогодней надписи на лозунг.
И те, кто воспользовался этой версией, внезапно влипли (как Андрей из Великого Новгорода).
При этом один из пользователей форума написал, что автор прошивки — родом из Харькова, и это его «месть за прилёты», добавив, «теперь обтекайте».
Над хозяином квартиры из Великого Новгорода нависло обвинение в публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ. Ведется проверка.
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Без этого обсуждать нечего.
А там, пока ,только разбирательство идет
Так кто плох? Государство или ты ???
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Что то вспоминается: