Члены ОПГ напали на сотрудника полиции в ульяновской кальянной

Инцидент произошёл в ночь с 19 на 20 декабря в кальянной "Дуть" на улице Федерации в Ульяновске. Пьяная компания из трёх мужчин и двух женщин вела себя слишком неподобающе даже для такого заведения. Когда к ним подошла официантка и сообщила, что кальянная закрывается, женщину грубо обматерили. Находившийся вместе с другом-росгвардейцем сотрудник МВД на транспорте по фамилии Саносян сделал компании замечание, из-за чего вспыхнул конфликт, который быстро перерос в потасовку.





Трое мужчин набросились на Саносяна, при этом один из них схватил бутылку и ударил полицейского по голове. Пострадавший забежал в туалет, чтобы смыть кровь с разбитой головы, однако дебоширы кинулись за ним следом. Внутри уборной один из них выхватил нож и попытался пырнуть полицейского, тот в ответ достал травматический пистолет и открыл огонь.