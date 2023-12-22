Члены ОПГ напали на сотрудника полиции в ульяновской кальянной

В ходе самообороны полицейский применил травматический пистолет и теперь ему грозит более суровая статья, чем зачинщикам драки.
Инцидент произошёл в ночь с 19 на 20 декабря в кальянной "Дуть" на улице Федерации в Ульяновске. Пьяная компания из трёх мужчин и двух женщин вела себя слишком неподобающе даже для такого заведения. Когда к ним подошла официантка и сообщила, что кальянная закрывается, женщину грубо обматерили. Находившийся вместе с другом-росгвардейцем сотрудник МВД на транспорте по фамилии Саносян сделал компании замечание, из-за чего вспыхнул конфликт, который быстро перерос в потасовку.
Трое мужчин набросились на Саносяна, при этом один из них схватил бутылку и ударил полицейского по голове. Пострадавший забежал в туалет, чтобы смыть кровь с разбитой головы, однако дебоширы кинулись за ним следом. Внутри уборной один из них выхватил нож и попытался пырнуть полицейского, тот в ответ достал травматический пистолет и открыл огонь.
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По сигналу тревожной кнопки на место оперативно прибыли росгвардейцы и разняли драку. Как выяснилось впоследствии, трое дебоширов (Аметов Руслан, Мустафин Тимур и Камбаров Ленар) состоят в ОПГ "Саплёвские". Все трое ранее судимы по статьям "Разбой", "Мошенничество" и "Убийство".
Троих участников потасовки пришлось госпитализировать — Саносяна с травмой головы, Мустафина Тимура с переломом челюсти и Аметова Руслана (известного в криминальных кругах по кличке Турист, СМИ называют его авторитетом) с повреждением внутренней яремной вены.
Против дебоширов возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Им грозит до 5 лет лишения свободы. Офицера полиции обвиняют по более "тяжёлой" 111-ой статье (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Его могут отправить в колонию на 8 лет.
Оставшийся более-менее невредимым Камбаров Ленар заявил журналистам, что всё было наоборот — это пьяные правоохранители стали зачинщиками драки. По его словам, во время "замеса" дрались все, включая росгвардейца, но никто не валил на пол Санасяна и не бил его ногами по голове.
"Камеры в баре всё записали. Всё было иначе. Один из них во время драки просто достал "ствол" и начал стрелять в лица. Злодеев хотят из нас сделать, несправедливо это", — сообщил Ленар.
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"Персоналу никто не угрожал. Есть видео, испуганных там нет. Напротив, есть момент, где сотрудник бара успокаивает тех ребят, чтобы не грубили. Избиения не было, как и ножа. Саносян прицельно стрелял в голову — это видно на кадрах. Полицейским никто не представился", — прокомментировал инцидент адвокат Ленара Кирилл Терюхов.
Сообщается, что двое уголовников, которые находятся сейчас в больнице, отказались от дачи показаний, сославшись на 51 статью Конституции. Зато Камбаров Ленар к разбирательствам готов, сегодня он должен был прийти к следователю на допрос.
Примечательно, что медосвидетельствование показало, что полицейский вместе с товарищем были в ту ночь трезвы. Они рассказали, что пили только чай.
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Депутат Александр Хинштейн заступился за полицейского, потребовав снять с него обвинение. Он уже направил необходимые запросы в Генпрокуратуру и председателю СК Бастрыкину.
"Действия уголовников квалифицировали на удивление мягко, возбудив дело лишь по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Хотя очевидно, что речь должна идти о покушении на убийство полицейского. Беру эту возмутительную ситуацию под личный контроль. Направляю запросы Генпрокурору и председателю СКР о прекращении уголовного преследования полицейского и переквалификации действий рецидивистов", — сообщил Хинштейн.
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Вот какого хрена?
Самооборона мента даже с применением огнестрела, не должна вообще никак не наказываться, если это была самооборона.
Так же как и гражданские, уже давно должны иметь право на самооборону, до того как их убьют!
Сейчас камер как и прохожих с камерами- как говна за баней, увидеть самооборона или нападение- не составит труда.
ИМХО!
УК РФ Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)
Так чем полиция то сегодня занимается? Книги Акунина-дурачка изымает?
А в перерывах в кальянной дуют?
Не надо больше. Не ваше это.
А так виднА ваша ориентация - у танцоров "яиц нет". Вы из меньшинств? Вас запретили? Не сочувствую.