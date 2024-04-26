30 смешных и эпичных кулинарных фейлов

Все мы иногда хотим выпустить своего внутреннего шеф-повара на волю и приготовить что-то вкусное и интересное. Но иногда всё идёт совсем не по плану, и даже потенциальный кулинарный шедевр превращается в несъедобную субстанцию. В этой подборке — эпичные и забавные кулинарные фейлы, которыми поделились пользователи сети.