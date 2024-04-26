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30 смешных и эпичных кулинарных фейлов

30 смешных и эпичных кулинарных фейлов

Автор:
26 апреля 2024 16:43
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Фотографии   Юмор   готовка   забавно   кухня   неудачи   подборка   смешно   фото   
1820
31

Все мы иногда хотим выпустить своего внутреннего шеф-повара на волю и приготовить что-то вкусное и интересное. Но иногда всё идёт совсем не по плану, и даже потенциальный кулинарный шедевр превращается в несъедобную субстанцию. В этой подборке — эпичные и забавные кулинарные фейлы, которыми поделились пользователи сети.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   Фотографии   Юмор   готовка   забавно   кухня   неудачи   подборка   смешно   фото   
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10  комментариев
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16k
Ivan 2 часа назад
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778
Purple_Bear Минуту назад
Купил в прошлом году варочную панель, в которой есть таймер отключения. Великая опция, должу я вам. Почти всегда включаю таймер, когда не нахожусь на кухне постоянно. Даже если забыл - само выключится, ещё и пищать на меня будет некоторое время.
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4k
Бровеносец в потёмках 8 минут назад
Комментарий к фото
У меня первой мыслью было - "где у этой кошки голова?", пока не понял, что это плесень.
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16k
Типа граф 18 минут назад
Комментарий к фото
Когда готовишь что то или разогреваешь всегда надо включать таимер на плите , если его нет , то будильник или тоже таймер на телефоне . Я всегда так делаю . Иногда и на плите и телефоне ставлю , потому что смотришь например какой фильм с закрытой дверю и не слышишь таймера на плите .
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18k
a_komolow 22 минуты назад
Большинство

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18k
Nikita 2 часа назад
"Кто-то поставил в микроволновку спагетти с фрикадельками, и забыл о них на три недели"
Микрушкой не пользовались почти месяц? Если это дома и чел один живёт, то тогда КТО этот "кто-то" - понятно. Если дома 2 человека и больше, то у микрушки дверца хлопает несколько раз за день....
Если это где-то в офисе.... то тоже непонятно... Всегда ж найдётся кто-то, кому надо обед подогреть.....
Есть у кого ещё варианты?
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639
DuckTales 2 часа назад
Гриль же газовый... идиотизм
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62k
dima423 2 часа назад
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Много вопросов... почему тарелка с вилкой, так же нельзя разогревать? Они пользуются микроволновкой раз в месяц?
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1677 постов (1614 в горячем)

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