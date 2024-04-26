30 смешных и эпичных кулинарных фейлов

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Все мы иногда хотим выпустить своего внутреннего шеф-повара на волю и приготовить что-то вкусное и интересное. Но иногда всё идёт совсем не по плану, и даже потенциальный кулинарный шедевр превращается в несъедобную субстанцию. В этой подборке — эпичные и забавные кулинарные фейлы, которыми поделились пользователи сети.
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3. "Собиралась сделать салат, как вдруг прямо в тарелку упала и разбилась лампочка. Сам всевышний подал мне знак, что лучше сегодня заказать пиццу"
4. "У меня закончился краситель, и теперь тесто для печенья выглядит как человеческий орган"
24. "Мы жарили рёбрышки на гриле. В какой-то момент они загорелись, и я не придумала ничего лучше, чем воспользоваться огнетушителем"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Микрушкой не пользовались почти месяц? Если это дома и чел один живёт, то тогда КТО этот "кто-то" - понятно. Если дома 2 человека и больше, то у микрушки дверца хлопает несколько раз за день....
Если это где-то в офисе.... то тоже непонятно... Всегда ж найдётся кто-то, кому надо обед подогреть.....
Есть у кого ещё варианты?