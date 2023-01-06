25 персонажей мультиков и кино, у которых нашлись двойники среди людей

Некоторые люди ну очень напоминают каких-то мультяшных персонажей - своими особенными чертами или выражением лица. А может быть, этих персонажей и создавали с них? Посмотрим на несколько подобных примеров!

0

Копия мальчика из мультфильма "Вверх" 0 Источник:

×

×

Босс Насс из "Звёздных войн" 0 Источник:

Карл из мультика "Вверх" 0 Источник:

Альфредо Лингвини из "Рататуя" 0 Источник:

0 Источник:

Мистер Бёрнс из "Симпсонов" 0 Источник:

Беззубик из "Как приручить дракона" 0 Источник:

Бу из "Корпорации монстров" 0 Источник:

Грю из мультика "Гадкий я" 0 Источник:

0 Источник:

Эдна из "Суперсемейки" 0 Источник:

Почти Джонни Браво 0 Источник:

Картман из "Южного парка" 0 Источник:

Картофелина из "Истории игрушек" 0 Источник:

Ленивец из "Зверополиса" 0 Источник:

Почти что Шрек в человеческом обличии 0 Источник:

Скраффи из "Футурамы" 0 Источник:

Инопланетянин, ты ли это? 0 Источник:

Моана 0 Источник:

Круэлла из мультика "101 далматинец" 0 Источник:

Мерида из "Храбрая сердцем" 0 Источник:

Покемон Снорлакс 0 Источник:

Бабушка из мультфильма про цыплёнка Твити 0 Источник:

Питер Гриффин 0 Источник: