25 персонажей мультиков и кино, у которых нашлись двойники среди людей

10476
26
Некоторые люди ну очень напоминают каких-то мультяшных персонажей - своими особенными чертами или выражением лица. А может быть, этих персонажей и создавали с них? Посмотрим на несколько подобных примеров!
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 30 интересных находок, которыми поделились на просторах сети
- 20+ странных и удивительных кадров с просторов сети
- 20+ снимков, сделанных в самый нужный момент
- Жизнь - боль: люди, у которых выдался не самый фееричный день
- 22 человека, которые вывели лень на новый уровень
Новости партнёров
реклама
больше на Ефремова старшего похож
.
Вполне себе положительный персонаж.
Уж во всяком случае, не отрицательный.
Когда придумали образ Фрекен Бок, то даже мысли не было, чтобы она была похожа на Фаину Раневскую. Но когда Раневскую позвали озвучивать, то она обиделась - "Неужели я такая страшная?", подумав, что персонажа списали с нее.