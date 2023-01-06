FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11347 постов • 1210 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
25 персонажей мультиков и кино, у которых нашлись двойники среди людей

25 персонажей мультиков и кино, у которых нашлись двойники среди людей

Автор:
06 января 2023 09:00
Сообщество : Кино
Метки: Разное   Юмор   кино   люди   мультфильмы   персонажи   подборка   сравнение   фото   фотографии   
10476
26
Некоторые люди ну очень напоминают каких-то мультяшных персонажей - своими особенными чертами или выражением лица. А может быть, этих персонажей и создавали с них? Посмотрим на несколько подобных примеров!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Разное   Юмор   кино   люди   мультфильмы   персонажи   подборка   сравнение   фото   фотографии   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Сергей 20 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
013 в Тентуре 13 часов назад
Где Пригожин Иосиф и Шрек?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Boom shakalaka 15 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Elmaestro 16 часов назад
да вот нихрена.
больше на Ефремова старшего похож
.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Кот Полуночный 16 часов назад
Вообще Твити не цыпленок, а канарейка, если что...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Света 18 часов назад
Большинство "красавиц" нашего времени. Ну или считающих себя таковыми.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Yàlìshān dà 19 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Артём 19 часов назад
В большинстве случаев люди лишь думают, что похожи, а половина вообще косплей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Андрей Иванов 20 часов назад
Трамп не похож никак. Он похож на Трампа из "Один дома - 2"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
20k
Will2006 21 час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Protivogaz 21 час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Влад 21 час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Sapsan 21 час назад
Насс больше похож на Брежнева

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Алексей Хмелёв Sapsan 19 часов назад
Не стоит Леонида Ильича сравнивать с такой мультипликационной мразью. Вы, судя по вашим постам, должны знать об этом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
Сергей Петров 21 час назад
Под постом ниже совпадение?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Потёмкин 22 часа назад
Да и в наших мультиках полно таких сходств, взять хотя бы "Винни Пуха":
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
3k
Едондер пуп 22 часа назад
У Бернса есть другой двойник, не только по внешности. По возрасту тоже уже близко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73478



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Какая гадость это ваше… Советские вкусности, которые не понимают современные дети
Какая гадость это ваше… Советские вкусности, которые не понимают современные дети
Русские туристы в Египте испортили отдых журналистке польского издания
Русские туристы в Египте испортили отдых журналистке польского издания
Набирающие популярность в сообществах
Как представляли нашу жизнь в Европе 123 года назад
Как представляли нашу жизнь в Европе 123 года назад
Дембель
Дембель
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ребёнок из прошлого

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#история#СССР#соцсети#Россия#девушки#праздник
#фото#интересное#животные#картинки#сво#страна#кино#Интересные
#фотографии#Прикол#люди#Приколы#Разное#Вещи#в мире#Спецоперация
20+ странных и удивительных кадров с просторов сети 20+ странных и удивительных кадров с просторов сети 25 жизненных ситуаций, которые откровенно бесят 25 жизненных ситуаций, которые откровенно бесят 22 человека, которые вывели лень на новый уровень 22 человека, которые вывели лень на новый уровень 20 эпичных неудач, которыми поделились на просторах сети 20 эпичных неудач, которыми поделились на просторах сети 30 интересных находок, которыми поделились на просторах сети 30 интересных находок, которыми поделились на просторах сети

На что жалуетесь?

Вернуться