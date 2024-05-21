30 раз, когда люди нарушили технику безопасности, будто у них 9 жизней

Безопасность прежде всего! Это утверждение знают многие, и успешно ему следуют, сохраняя себе жизнь и здоровье. Однако, так бывает не всегда: порой находятся смельчаки, которые делают свою работу или действуют так рискованно, будто у них девять жизней. Пользователи форума Reddit собирают фото с нарушениями техники безопасности и предупреждают всех остальных: не делайте так!