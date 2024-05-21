FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 1125 постов • 246 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь
30 раз, когда люди нарушили технику безопасности, будто у них 9 жизней

30 раз, когда люди нарушили технику безопасности, будто у них 9 жизней

Автор:
21 мая 2024 08:30
Сообщество : Жизнь
Метки: Разное   безопасность   нарушения   нарушители   опасно   подборка   ремонт   строители   техника безопасности   фото   
1757
31

Безопасность прежде всего! Это утверждение знают многие, и успешно ему следуют, сохраняя себе жизнь и здоровье. Однако, так бывает не всегда: порой находятся смельчаки, которые делают свою работу или действуют так рискованно, будто у них девять жизней. Пользователи форума Reddit собирают фото с нарушениями техники безопасности и предупреждают всех остальных: не делайте так!

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Разное   безопасность   нарушения   нарушители   опасно   подборка   ремонт   строители   техника безопасности   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
zlopisec 18 минут назад
Комментарий к фото
Когда в сейсме работал, частенько так делали, косу на подпорках через дорогу протягивали, только мы три подпорки ставили....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
zlopisec 21 минуту назад
Комментарий к фото
У тех кто снизу - тоже....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
дормидонт Полчаса назад
30. А что не так? Разве что использована не синяя, а черная изолента. Но, думаю, это не принципиально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Karelian Час назад
26 - какая поддержка? Это один из столбиков развалился, но не до конца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44
neverminde Час назад
В чём притензии к 3 и 4 фото?
5 фото, линзы очков преломляют свет, и сварной не ловит "зайчиков". У меня на работе так один подваривал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
110
levikus neverminde Час назад
Чта-а-а, преломляют это верно. Но Преломляют прямо на сетчатку глаза, другое дело, что ультрафиолет не пропускают стекла на очках, но остаётся спектр видимого света, а он тоже может ослепить глаза, мало не покажется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1718 постов (1661 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112802



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Смоленской области задержали директора института за выдачу липовых сертификатов мигрантам о знании русского языка
В Смоленской области задержали директора института за выдачу липовых сертификатов...
В Госдуме хотят приравнять национальные диаспоры к иноагентам
В Госдуме хотят приравнять национальные диаспоры к иноагентам
Набирающие популярность в сообществах
Илон Маск утверждает, что шахматы будут «решены» в течение 10 лет
Илон Маск утверждает, что шахматы будут «решены» в течение 10 лет
Бесшумные и опасные-1
Бесшумные и опасные-1
Фиксируйте все моменты дороги
Фиксируйте все моменты дороги
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Красота!

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#Прикол#машина#США#забавно#полиция#аварии#ДТП#авто аварии#Китай
#фото#люди#автомобили#история#собака#кот#Пёс#кино#СССР#Реакция
#животные#интересно#автомир#кошка#Юмор#фильм#необычно#факты#Разное#истории
Самый дешевый складной смартфон Blackview HERO 10 Самый дешевый складной смартфон Blackview HERO 10 25 людей, которые думают, что у них девять жизней 25 людей, которые думают, что у них девять жизней 20 "мелких" ошибок, которые могут стоить жизни 20 "мелких" ошибок, которые могут стоить жизни Смех и слёзы: 30 фейлов, которые случились во время ремонта Смех и слёзы: 30 фейлов, которые случились во время ремонта 25 людей, которые явно не слышали, что такое техника безопасности 25 людей, которые явно не слышали, что такое техника безопасности 5 загадочных артефактов, которые озадачили учёных 5 загадочных артефактов, которые озадачили учёных

На что жалуетесь?

Вернуться