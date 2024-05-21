30 раз, когда люди нарушили технику безопасности, будто у них 9 жизней

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Безопасность прежде всего! Это утверждение знают многие, и успешно ему следуют, сохраняя себе жизнь и здоровье. Однако, так бывает не всегда: порой находятся смельчаки, которые делают свою работу или действуют так рискованно, будто у них девять жизней. Пользователи форума Reddit собирают фото с нарушениями техники безопасности и предупреждают всех остальных: не делайте так!
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8. "Я работал в автомастерской, и это был один из наших подъёмников для транспортных средств"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Разное безопасность нарушения нарушители опасно подборка ремонт строители техника безопасности фото
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5 фото, линзы очков преломляют свет, и сварной не ловит "зайчиков". У меня на работе так один подваривал.