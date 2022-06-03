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Смех и слёзы: 30 фейлов, которые случились во время ремонта

Смех и слёзы: 30 фейлов, которые случились во время ремонта

Автор:
03 июня 2022 20:14
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Приколы   неудачи   подборка   ремонт   смешно   строители   фейлы   фото   фотографии   
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Строительные приколы и неудачи - это история, которая заслуживает отдельного поста. Попасть в такую ситуацию во время простого ремонта или наоборот, строительства крупного объекта, может каждый. Но иногда при просмотре таких шедевров хочется и смеяться, и плакать!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Приколы   неудачи   подборка   ремонт   смешно   строители   фейлы   фото   фотографии   
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20k
Егор 44 минуты назад
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lekha-fil 9 минут назад
Х.у.е.т.а. какая-то.
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