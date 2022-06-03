Смех и слёзы: 30 фейлов, которые случились во время ремонта

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Строительные приколы и неудачи - это история, которая заслуживает отдельного поста. Попасть в такую ситуацию во время простого ремонта или наоборот, строительства крупного объекта, может каждый. Но иногда при просмотре таких шедевров хочется и смеяться, и плакать!
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"Бригада заливала бетон у нового дома рядом с прудом. Они отошли на обед, и вернувшись, увидели эту картину. Тут прошлись утки.."
"Устранял протечку в унитазе. Два раза съездил в строительный магазин, и полдня трудился над ним со своей грыжей.. Но забыл одну важную деталь..."
"Переехали в новый дом. Бригада приехала покрасить стены, и этот парень случайно упал с лестницы вместе с банкой краски.."
"Делаю ремонт. Мой робот-пылесос случайно зацепил маленький кусок гипсокартона.. Вот его творение"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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