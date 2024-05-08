30 случаев, когда мужчины рассмешили жён своими странностями

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Хорошее чувство юмора — классное качество, которое очень облегчает любую ситуацию в жизни. Особенно оно важно в отношениях. И чаще всего мужчинам чувства юмора не занимать — они воспринимают этот мир проще, и с радостью шутят в разных ситуациях. Взглянем на примеры, которыми поделились пользователи на просторах сети.
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4. "Моя жена пробежала и выиграла свой первый забег на 5 км. Я отфотошопил её фотографии с забега"
7. "Мой муж пошёл учиться на магистратуру в тот же день, что и наша дочь пошла в пятый класс. Вот они во всей красе"
18. "Моя жена сделала снимок, на котором я смотрю на китовый член в исландском фаллологическом музее"
20. "Мой парень просто попытался оттереть маленькое пятно на стене, и теперь у нас есть этот "портрет" во всю стену"
22. "Раньше мой муж думал, что все кошки - зло. Теперь он специально забирается к ней по стене, чтобы просто поцеловать в носик"
24. "Когда меня нет дома, мой парень любит наряжать нашу кошку. Сегодня - очередной уровень безумия"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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