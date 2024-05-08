30 случаев, когда мужчины рассмешили жён своими странностями

Хорошее чувство юмора — классное качество, которое очень облегчает любую ситуацию в жизни. Особенно оно важно в отношениях. И чаще всего мужчинам чувства юмора не занимать — они воспринимают этот мир проще, и с радостью шутят в разных ситуациях. Взглянем на примеры, которыми поделились пользователи на просторах сети.