FISHKINET
Сообщество Юмор 18832 поста • 3686 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
30 случаев, когда мужчины рассмешили жён своими странностями

30 случаев, когда мужчины рассмешили жён своими странностями

Автор:
08 мая 2024 17:52
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Разное   Фотографии   Юмор   женщины   мужчины   подборка   семья   смешное   фото   
1566
31

Хорошее чувство юмора — классное качество, которое очень облегчает любую ситуацию в жизни. Особенно оно важно в отношениях. И чаще всего мужчинам чувства юмора не занимать — они воспринимают этот мир проще, и с радостью шутят в разных ситуациях. Взглянем на примеры, которыми поделились пользователи на просторах сети.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Приколы   Разное   Фотографии   Юмор   женщины   мужчины   подборка   семья   смешное   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
MakDag 41 минуту назад
Американцы как умственно отсталые дети. Хорошо это или плохо, не знаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1698 постов (1639 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112016



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Катер, купленный для спасателей Саратовской области, обнаружили на базе отдыха чиновников
Катер, купленный для спасателей Саратовской области, обнаружили на базе отдыха чиновников
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая
Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер (видео)
Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#машина#Юмор#кот#интересно#Автовсячина#Россия#собака#кино
#животные#автомобили#история#факты#аварии#авто аварии#кошка#полиция#фильм#США
#Прикол#автомир#в мире#ДТП#забавно#интересное#позитив#задержание#истории#улыбнуло
Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер (видео) Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер (видео) 20+ отборных шедевров, созданных в битвах фотошоперов 20+ отборных шедевров, созданных в битвах фотошоперов 25 людей, чей день определённо не задался 25 людей, чей день определённо не задался 30 людей, которые пережили неудачный день — но не потеряли чувство юмора 30 людей, которые пережили неудачный день — но не потеряли чувство юмора 25 персонажей мультиков и кино, у которых нашлись двойники среди людей 25 персонажей мультиков и кино, у которых нашлись двойники среди людей Художник креативно объединяет разные фильмы и персонажей Художник креативно объединяет разные фильмы и персонажей

На что жалуетесь?

Вернуться