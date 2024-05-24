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Москвич попал в больницу с инсультом, а в его квартире поселилось 10 незнакомцев

Москвич попал в больницу с инсультом, а в его квартире поселилось 10 незнакомцев

Автор:
24 мая 2024 18:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Салибек   выселили   квартира   мигранты   незнакомцы   спор   
1443
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Хозяин квартиры неделю прожил с незваными гостями, пока хитростью от них не избавился.

Удивительную историю рассказал Telegram-канал SHOT. Москвич Максим Ефремов решил устроиться на новую работу по знакомству. Знакомая женщина пообещала его устроить в металлургическую компанию, только сначала надо было пройти собеседование. Если бы Максим знал, чем оно обернётся, не стал бы устраиваться.

На собеседовании он познакомился с Салибеком, который оказался его коллегой. Он попросил у Ефремова его Mercedes GLE350D, чтобы встретить тётю. Максим не стал отказывать своему новому знакомому, который решил понтоваться перед родственниками. Вместе они поехали в квартиру к Максиму за ключами. Там герою нашей истории стало плохо - инсульт. Его экстренно госпитализировали.
На собеседовании он познакомился с Салибеком, который оказался его коллегой. Он попросил у Ефремова его Mercedes GLE350D, чтобы встретить тётю. Максим не стал отказывать своему новому знакомому, который решил понтоваться перед родственниками. Вместе они поехали в квартиру к Максиму за ключами. Там герою нашей истории стало плохо - инсульт. Его экстренно госпитализировали.

Мужчина лёг в больницу, а за квартирой попросил присмотреть своего сына. Когда тот приехал туда, то увидел 10 незнакомых иностранцев во главе с Салибеком. Гости заявили, что они коллекторы, которые охраняют жилище. Сын Ефремова не понял, какие коллекторы, ведь квартира не была в залоге у банка. Об этом он рассказал отцу.

Через несколько дней мужчина вернулся домой из больницы и застал в квартире незнакомцев. Поговорить не получилось - гости отказывали уходить, как ни крути. Драться с десятью иностранцами мужчина не хотел, поэтому пришлось принять ситуацию. Неделю Максим жил с Салибеком и его родственниками. Вскоре ему это надоело и он придумал, как избавиться от нежелательных гостей.

Ефремов сказал своим соседям, что ждёт в гости даму и неплохо бы было им куда-нибудь свалить. Как только толпа вышла из квартиры, Михаил быстро закрылся на все замки и больше не открыл им дверь.

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Метки: Москва   Салибек   выселили   квартира   мигранты   незнакомцы   спор   
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10  комментариев
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7k
pinbalist Час назад
"попросил у Ефремова его Mercedes GLE350D, чтобы встретить тётю. Максим не стал отказывать своему новому знакомому, который решил понтоваться перед родственниками" - Внимание вопрос! Есть ли мозг у Ефремова?
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51k
Максим Т. 13 минут назад
А господин Ефремов всем шапочным знакомым раздает ключи от мерседеса?
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11k
Сергей Полчаса назад
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6k
Maldini 57 минут назад
Чёт попахивает пздежом. Кто в своем уме даст ключи от такой машины тем более малознакомому. Тем более Салибеку.
Терпел неделю в своей квартире толпу мастурбеков, которые не желали выходить ни под каким предлогом, и тут придумал легенду что должна явиться дама сердца... И тут я прям вижу как чуреки такие - " ну братан если баба придет, то конечно же мы свалим. Что мы бнсы какие-то? Все понимаем. Шпили вили это ж святое!" Ментов он за неделю вызвать не догадался?
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40k
Александр 59 минут назад
Что то в этом рассказе не клеится, примерно вообще все.
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37k
Юрий Час назад
"Неделю Максим жил с Салибеком и его родственниками. " - а вызвать полицию Максимка не пробовал?

И кто такой Михаил? "Михаил быстро закрылся на все замки и больше не открыл им дверь."

Придумщику таких басен внимательнее надо быть....
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7k
Алекс Крайчек Час назад
Хых. Мужик задолжал мастурбекам крупную сумму. И он пришли за деньгами.
Он им отдал машину в залог сразу. и собрался идти искать деньги, но ему стало плохо (а кому бы в такой ситуации не поплохело?)
А мастурбеки остались в квартире сторожить должника.

Мне кажется, эта версия звучит гораздо логичнее.
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33k
Владимир Час назад
Э-э-э-э-э.. Квартира в собственности же? Вызываешь ментов и пусть они чюреков выпроваживают. Точнее арестовывают, их действия это уголовка вообще.
Это они что, эвроп насмотрелись, там уже напринимали законов, что если кто то поселился в жилье, особенно если у этого кого то рожа смуглая, то всё, не выселить. Даже если хозяева в отпуске были, то пусть валят нахер искать новую хату. Ну или на улицу жить. Но у нас то так пока не катит.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
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Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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