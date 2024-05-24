Москвич попал в больницу с инсультом, а в его квартире поселилось 10 незнакомцев

Хозяин квартиры неделю прожил с незваными гостями, пока хитростью от них не избавился.
Удивительную историю рассказал Telegram-канал SHOT. Москвич Максим Ефремов решил устроиться на новую работу по знакомству. Знакомая женщина пообещала его устроить в металлургическую компанию, только сначала надо было пройти собеседование. Если бы Максим знал, чем оно обернётся, не стал бы устраиваться.
На собеседовании он познакомился с Салибеком, который оказался его коллегой. Он попросил у Ефремова его Mercedes GLE350D, чтобы встретить тётю. Максим не стал отказывать своему новому знакомому, который решил понтоваться перед родственниками. Вместе они поехали в квартиру к Максиму за ключами. Там герою нашей истории стало плохо - инсульт. Его экстренно госпитализировали.
На собеседовании он познакомился с Салибеком, который оказался его коллегой. Он попросил у Ефремова его Mercedes GLE350D, чтобы встретить тётю. Максим не стал отказывать своему новому знакомому, который решил понтоваться перед родственниками. Вместе они поехали в квартиру к Максиму за ключами. Там герою нашей истории стало плохо - инсульт. Его экстренно госпитализировали.
Мужчина лёг в больницу, а за квартирой попросил присмотреть своего сына. Когда тот приехал туда, то увидел 10 незнакомых иностранцев во главе с Салибеком. Гости заявили, что они коллекторы, которые охраняют жилище. Сын Ефремова не понял, какие коллекторы, ведь квартира не была в залоге у банка. Об этом он рассказал отцу.
Через несколько дней мужчина вернулся домой из больницы и застал в квартире незнакомцев. Поговорить не получилось - гости отказывали уходить, как ни крути. Драться с десятью иностранцами мужчина не хотел, поэтому пришлось принять ситуацию. Неделю Максим жил с Салибеком и его родственниками. Вскоре ему это надоело и он придумал, как избавиться от нежелательных гостей.
Ефремов сказал своим соседям, что ждёт в гости даму и неплохо бы было им куда-нибудь свалить. Как только толпа вышла из квартиры, Михаил быстро закрылся на все замки и больше не открыл им дверь.
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Терпел неделю в своей квартире толпу мастурбеков, которые не желали выходить ни под каким предлогом, и тут придумал легенду что должна явиться дама сердца... И тут я прям вижу как чуреки такие - " ну братан если баба придет, то конечно же мы свалим. Что мы бнсы какие-то? Все понимаем. Шпили вили это ж святое!" Ментов он за неделю вызвать не догадался?
И кто такой Михаил? "Михаил быстро закрылся на все замки и больше не открыл им дверь."
Придумщику таких басен внимательнее надо быть....
Он им отдал машину в залог сразу. и собрался идти искать деньги, но ему стало плохо (а кому бы в такой ситуации не поплохело?)
А мастурбеки остались в квартире сторожить должника.
Мне кажется, эта версия звучит гораздо логичнее.
Это они что, эвроп насмотрелись, там уже напринимали законов, что если кто то поселился в жилье, особенно если у этого кого то рожа смуглая, то всё, не выселить. Даже если хозяева в отпуске были, то пусть валят нахер искать новую хату. Ну или на улицу жить. Но у нас то так пока не катит.