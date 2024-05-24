Москвич попал в больницу с инсультом, а в его квартире поселилось 10 незнакомцев

Мужчина лёг в больницу, а за квартирой попросил присмотреть своего сына. Когда тот приехал туда, то увидел 10 незнакомых иностранцев во главе с Салибеком. Гости заявили, что они коллекторы, которые охраняют жилище. Сын Ефремова не понял, какие коллекторы, ведь квартира не была в залоге у банка. Об этом он рассказал отцу.

Через несколько дней мужчина вернулся домой из больницы и застал в квартире незнакомцев. Поговорить не получилось - гости отказывали уходить, как ни крути. Драться с десятью иностранцами мужчина не хотел, поэтому пришлось принять ситуацию. Неделю Максим жил с Салибеком и его родственниками. Вскоре ему это надоело и он придумал, как избавиться от нежелательных гостей.

Ефремов сказал своим соседям, что ждёт в гости даму и неплохо бы было им куда-нибудь свалить. Как только толпа вышла из квартиры, Михаил быстро закрылся на все замки и больше не открыл им дверь.