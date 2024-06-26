«Специально для гастарбайтеров держат»: женщина показала свою квартиру, в которой живёт толпа мигрантов

Граждане ещё год назад купили квартиры в московском ЖК «Тропарёво Парк». Сроки сдачи жилья давно истекли, но ключей им пока не выдают. А когда люди приехали посмотреть, в чём причина задержки, то увидели, что их квартиры превратили в стихийные общаги.

Из ванной комнаты сделали прихожую - рабочие там разувались и мыли обувь. Гостиная стала одновременно и кухней, и зоной отдыха. В центре помещения иностранцы готовили плов и другие блюда, и спали на раскиданных рядом лежаках.

Какой-то умелец ещё и написал во всю стену то ли «Деньги», то ли что-то в этом духе. Как сказала собственница:

Не сдают квартиры, потому что специально для гастарбайтеров их держат.