«Специально для гастарбайтеров держат»: женщина показала свою квартиру, в которой живёт толпа мигрантов

Срок сдачи жилья давно истёк, но ключи собственникам так и не отдали.
Граждане ещё год назад купили квартиры в московском ЖК «Тропарёво Парк». Сроки сдачи жилья давно истекли, но ключей им пока не выдают. А когда люди приехали посмотреть, в чём причина задержки, то увидели, что их квартиры превратили в стихийные общаги.
Из ванной комнаты сделали прихожую - рабочие там разувались и мыли обувь. Гостиная стала одновременно и кухней, и зоной отдыха. В центре помещения иностранцы готовили плов и другие блюда, и спали на раскиданных рядом лежаках.
Какой-то умелец ещё и написал во всю стену то ли «Деньги», то ли что-то в этом духе. Как сказала собственница:
Не сдают квартиры, потому что специально для гастарбайтеров их держат.
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Застройщик инцидент пока не прокомментировал.
А до этого ошарашенные собственники квартиры в Люберцах показали, как из их жилища сделали хостел для иностранцев. Хозяевам ключи не выдавали под предлогом, что «жильё ещё не готово для сдачи».
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