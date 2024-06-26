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«Специально для гастарбайтеров держат»: женщина показала свою квартиру, в которой живёт толпа мигрантов

«Специально для гастарбайтеров держат»: женщина показала свою квартиру, в которой живёт толпа мигрантов

Автор:
26 июня 2024 14:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   ЖК   Москва   Тропарево   иностранцы   квартира   мигранты   рабочие   строители   
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Срок сдачи жилья давно истёк, но ключи собственникам так и не отдали.

Граждане ещё год назад купили квартиры в московском ЖК «Тропарёво Парк». Сроки сдачи жилья давно истекли, но ключей им пока не выдают. А когда люди приехали посмотреть, в чём причина задержки, то увидели, что их квартиры превратили в стихийные общаги.

Из ванной комнаты сделали прихожую - рабочие там разувались и мыли обувь. Гостиная стала одновременно и кухней, и зоной отдыха. В центре помещения иностранцы готовили плов и другие блюда, и спали на раскиданных рядом лежаках.

Какой-то умелец ещё и написал во всю стену то ли «Деньги», то ли что-то в этом духе. Как сказала собственница:

Не сдают квартиры, потому что специально для гастарбайтеров их держат.

Застройщик инцидент пока не прокомментировал.

А до этого ошарашенные собственники квартиры в Люберцах показали, как из их жилища сделали хостел для иностранцев. Хозяевам ключи не выдавали под предлогом, что «жильё ещё не готово для сдачи».

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Метки: Видео   ЖК   Москва   Тропарево   иностранцы   квартира   мигранты   рабочие   строители   
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5  комментариев
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29k
Анатолий Соколов Час назад
а я считаю что в этих случаях стоит писать в прокуратуру с требованием провести проверку - где эти мигранты зарегестрированы, почему не проживают по месту регистрации ...
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7k
Отвратительный Мужик 52 минуты назад
Один мигрант приносит прибыль от 800 000 в год , с 10 мигрантов 8000000 а 100 мигрантов 80000000 . Штраф за мигранта 250 000 за любое количество . Арифметика не в пользу выполнения закона .
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7k
Отвратительный Мужик 56 минут назад
Почему застройщику нельзя выставить счет, за сдачу квартиры Мастурбекам и счет за съем квартиры для себя.
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4k
roy komarov Час назад
Слишком много нареканий стало по "Самолету". Походу скоро крылышки им подрезать будут
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Kostick Час назад
а что в договоре купли-продажи написано? в суд, и вполне можно некоторое количество денег стрясти с такого хитрожопого застройщика.
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