В Москве задержали незаменимого специалиста, ударившего полицейского при побеге из комнаты полиции

Уроженец Узбекистана в Москве работал курьером в "Самокате", а чтобы жизнь не казалась такой беспросветной, слегка раскрашивал её наркотиками. При проверке документов в метро "Саларьево" в Москве парня остановили, доставили в комнату полиции. Но, почувствовав, что пахнет жареным, он решил бежать. А когда его настиг полицейский, ценный иностранный специалист пустил в ход кулаки.



