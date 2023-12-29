В Москве задержали незаменимого специалиста, ударившего полицейского при побеге из комнаты полиции

Молодой человек поясняет, что при себе имел запрещенные вещества, поэтому не хотел общаться с полицейскими. И не бил вовсе, а так - лишь пытался сбежать.
Уроженец Узбекистана в Москве работал курьером в "Самокате", а чтобы жизнь не казалась такой беспросветной, слегка раскрашивал её наркотиками. При проверке документов в метро "Саларьево" в Москве парня остановили, доставили в комнату полиции. Но, почувствовав, что пахнет жареным, он решил бежать. А когда его настиг полицейский, ценный иностранный специалист пустил в ход кулаки.
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С бравым стражем порядка совладать он не смог, а вот статью себе поднял практически с пола.
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Как сообщают в официальном Телеграм-канале Следственного Комитета России, на иностранца завели уголовное дело по двум статьям: применение насилия в отношении представителей власти и незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков.
Скорее всего, новогодние праздники уроженец Узбекистана встретит под стражей.
Кстати, на первом видео можно заметить еще одну потасовку - там полицейский останавливает еще одного ценного специалиста, который, как оказалось, при себе имел мефедрон и хотел сохранить это в тайне. Он тоже задержан.
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