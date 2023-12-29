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В Москве задержали незаменимого специалиста, ударившего полицейского при побеге из комнаты полиции

В Москве задержали незаменимого специалиста, ударившего полицейского при побеге из комнаты полиции

Автор:
29 декабря 2023 10:28
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Наркотики   драка   задержание   метро Саларьево   мигранты   полиция   
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Молодой человек поясняет, что при себе имел запрещенные вещества, поэтому не хотел общаться с полицейскими. И не бил вовсе, а так - лишь пытался сбежать.

Уроженец Узбекистана в Москве работал курьером в "Самокате", а чтобы жизнь не казалась такой беспросветной, слегка раскрашивал её наркотиками. При проверке документов в метро "Саларьево" в Москве парня остановили, доставили в комнату полиции. Но, почувствовав, что пахнет жареным, он решил бежать. А когда его настиг полицейский, ценный иностранный специалист пустил в ход кулаки.


С бравым стражем порядка совладать он не смог, а вот статью себе поднял практически с пола.



Как сообщают в официальном Телеграм-канале Следственного Комитета России, на иностранца завели уголовное дело по двум статьям: применение насилия в отношении представителей власти и незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков.


Скорее всего, новогодние праздники уроженец Узбекистана встретит под стражей.


Кстати, на первом видео можно заметить еще одну потасовку - там полицейский останавливает еще одного ценного специалиста, который, как оказалось, при себе имел мефедрон и хотел сохранить это в тайне. Он тоже задержан.

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Метки: Москва   Наркотики   драка   задержание   метро Саларьево   мигранты   полиция   
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28  комментариев
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14k
кот базилий 9 часов назад
Вот они этой дрянью и торгуют, это их "работа"
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2k
прохожий Час назад
BadComedian приняли? теперь я понял, почему он так затягивает с новыми роликами!
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13
Александр Черкашин 2 часа назад
нехер ему новый год у нас встречать! Выслать прям сейчас, пусть НГ в поезде встречает!
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191
Мальчик в трусиках Александр Черкашин Полчаса назад
Куда выслать?
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582
Андрей Граф 4 часа назад
вонючие чурки, когда их всех выселят из РФ????????
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53k
Войнов 6 часов назад
Там на видео на заднем плане тоже какая-то заваруха.
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20k
Shtoppi 6 часов назад
у него на роже написано, что там в роду сифилис гуляет уж не одно поколение.
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13k
Григорий Бабкин 7 часов назад
Суть в том, что теперь этого чурбанского ублюдка вы будете содержать своими налогами. Как альтернатива: ну-ка быстренько, в каких странах за наркоту смертная казнь?
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114
CyraxMotorsport 7 часов назад
Воо поперло то... Мвд решило всех специалистов переловить!!!Прекрасная новость.
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14k
кот базилий 7 часов назад
Сейчас видел такого с ватсапом - держит телефон перед собой и лает на него как собака мешая родной язык с русским матом. Слышно на другой стороне улицы - смешно и грустно.
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6k
alex 7 часов назад
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61k
Олег 8 часов назад
зато лет 10 его не будет заботить меню, одежда и оплата жилья! И охрана еще
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9k
Роман 8 часов назад
вначале подумал Баженова (BadComedian) взяли
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25k
ЦСКА 8 часов назад
Запустили животных!? Теперь они будут тут плодиться и гадить, гадить, гадить! Это как педикулёз...Поймать легко, избавиться-как девять кругов ада пройти! Грешно конечно, но очень надеюсь что эти гниды и по п.и.д.о.р.а.м от власти, которые это замутили, с лихвой пройдутся! Что бы до кровавой часотки!
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13k
Rus77 8 часов назад
Так они сюда и едут получать пособия и наркотой барыжить!
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20k
Robin Hood 8 часов назад
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10k
insaider 9 часов назад
На органы для трансплантации разобрать, оставшееся переслать родне в аул посылкой, за их счёт.
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