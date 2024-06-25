«Пусть возвращаются, им же лучше будет»: в Московской области мигрант хотел познакомиться с 9-летней девочкой и столкнулся с полицией, родителями ребёнка и друзьями семьи

В подмосковном посёлке Фряново мигранты ремонтировали здание местной почты. И сегодня мимо них проходила 9-летняя девочка. Один из рабочих-иностранцев окликнул её, затем стал делать грязные намёки и предлагал уединиться.

Девчонка от него сбежала и дома рассказала обо всём родителям. Те сразу же среагировали, позвонили в полицию и поехали разбираться к зданию почты. С собой позвали несколько друзей, для моральной поддержки.

Как только мигранты увидели силовиков и рассерженных граждан, то бросились наутёк. Несколько из них убежали на чердак и вылезли на крышу. Наверное, думали, что могут там спрятаться.

Но их старшему заявили, что бегать бесполезно и пусть все добровольно выходят - им же лучше будет.

После этого здание всё-таки прочесали, заодно показали условие, в которых живут и работают иностранцы. Строителей поставили у стены и девочка указала на того, кто пытался к ней подкатить.