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«Пусть возвращаются, им же лучше будет»: в Московской области мигрант хотел познакомиться с 9-летней девочкой и столкнулся с полицией, родителями ребёнка и друзьями семьи

«Пусть возвращаются, им же лучше будет»: в Московской области мигрант хотел познакомиться с 9-летней девочкой и столкнулся с полицией, родителями ребёнка и друзьями семьи

Автор:
25 июня 2024 16:37
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Подсмосковье   Фряново   девочка   иностранцы   мигранты   московская область   полиция   рабчие   строители   
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Они все вместе приехали разбираться с иностранцем и не дали ему сбежать.

В подмосковном посёлке Фряново мигранты ремонтировали здание местной почты. И сегодня мимо них проходила 9-летняя девочка. Один из рабочих-иностранцев окликнул её, затем стал делать грязные намёки и предлагал уединиться.

Девчонка от него сбежала и дома рассказала обо всём родителям. Те сразу же среагировали, позвонили в полицию и поехали разбираться к зданию почты. С собой позвали несколько друзей, для моральной поддержки.

Как только мигранты увидели силовиков и рассерженных граждан, то бросились наутёк. Несколько из них убежали на чердак и вылезли на крышу. Наверное, думали, что могут там спрятаться.

Но их старшему заявили, что бегать бесполезно и пусть все добровольно выходят - им же лучше будет.

После этого здание всё-таки прочесали, заодно показали условие, в которых живут и работают иностранцы. Строителей поставили у стены и девочка указала на того, кто пытался к ней подкатить.

Всех задержали и увезли в полицию для проверки и дальнейшего разбирательства. А представитель граждан заявил, что они возьмут ход дела на контроль и через неделю снова приедут с проверкой на объект.

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Метки: Видео   Подсмосковье   Фряново   девочка   иностранцы   мигранты   московская область   полиция   рабчие   строители   
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18  комментариев
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 43 минуты назад
они прямо говорят что мы приезжаем насиловать ваших детей..а не работать.
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2k
Михаил 36 секунд назад
Епнуть их там же на месте - ничастный случай, все дела... так и будут беспредельничать пока будем терпеть!
А защитники этих черножопых мразей нехай свои жопы им подставляют, авось влечение поубавится...
Для тех кто задает глупые вопросы - да я злой на них, в этом они виноваты исключительно сами! У меня растет маленькая дочь, за нее не задумаюсь разберусь сам и озабоченный будет молить аллаха чтобы приехала полиция!
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5k
grigorenko vladislav Минуту назад
Задать им вопрос: случись подобный случай у них на родине, что бы сделала семья девочки с тем, на кого она указала? П@здить до тех пор, пока не ответят совершенно честно (без п@здюлей честного ответа не будет никогда), а затем поступить так, как они указали в ответе. Всех, кто был поблизости и типа "моя ничо ни делал" - брать за жабры, проверять и наказывать в соответствии с законом, затем - высылка в их правоверные [мат].
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17k
куджо 6 минут назад
Совсем [мат]ли, это ж ребенок, а остальеым торм такие же уроду. Дикари е... Ные
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1k
Сергей С 7 минут назад
Бараны черные, грязные свиньи, которы баб заматывают в тряпки, долбят ишаков и друг друга
Пусть валят в свои говностаны
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15k
Объект реальности 12 минут назад
если здание сгорит им негде будет жить.
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3k
Егор 16 минут назад
И ведь они даже не понимают, что они сделали не так.
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153k
parallax Полчаса назад
Их пророк был женат на 8-и летней. Так что для них это норма.
Не надо было запускать в страну людей живущих по дремучим обычаям, не пришлось бы здесь читать эту дичь.
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9k
Тяжолый Орк 38 минут назад
август, а ты где контент берешь? с полицией договорился? или с фондом сороса?
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2k
Мурчелло 40 минут назад
Еб.анашка юсова предлагает сделать благое дело.Убейте кто нибудь эту тварь.
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August
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