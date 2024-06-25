«Пусть возвращаются, им же лучше будет»: в Московской области мигрант хотел познакомиться с 9-летней девочкой и столкнулся с полицией, родителями ребёнка и друзьями семьи

Они все вместе приехали разбираться с иностранцем и не дали ему сбежать.
В подмосковном посёлке Фряново мигранты ремонтировали здание местной почты. И сегодня мимо них проходила 9-летняя девочка. Один из рабочих-иностранцев окликнул её, затем стал делать грязные намёки и предлагал уединиться.
Девчонка от него сбежала и дома рассказала обо всём родителям. Те сразу же среагировали, позвонили в полицию и поехали разбираться к зданию почты. С собой позвали несколько друзей, для моральной поддержки.
Как только мигранты увидели силовиков и рассерженных граждан, то бросились наутёк. Несколько из них убежали на чердак и вылезли на крышу. Наверное, думали, что могут там спрятаться.
Но их старшему заявили, что бегать бесполезно и пусть все добровольно выходят - им же лучше будет.
После этого здание всё-таки прочесали, заодно показали условие, в которых живут и работают иностранцы. Строителей поставили у стены и девочка указала на того, кто пытался к ней подкатить.
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Всех задержали и увезли в полицию для проверки и дальнейшего разбирательства. А представитель граждан заявил, что они возьмут ход дела на контроль и через неделю снова приедут с проверкой на объект.
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Для тех кто задает глупые вопросы - да я злой на них, в этом они виноваты исключительно сами! У меня растет маленькая дочь, за нее не задумаюсь разберусь сам и озабоченный будет молить аллаха чтобы приехала полиция!
Пусть валят в свои говностаны
Не надо было запускать в страну людей живущих по дремучим обычаям, не пришлось бы здесь читать эту дичь.
И почему сразу оскорбления?
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Минусы я Вам не ставил.
Просто потому, что Вы не в курсе вопроса.
Знаете, очень приятно при посещении Палестины разговаривать с многими арабами на русском.
Просто потому что этиарабы учились в СССР и России.
Они (арабы) очень положительно настроены к России как к спасителю их народа.
Это не кавказские или азиатские абреки.
Это люди совсем с другой ментальностью.