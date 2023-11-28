"Вынос бревна на сцену": москвичи получили бесплатные билеты на концерт Волочковой и остались очень недовольны

К счастью, никаких балетных па Анастасия не выдавала. На экране мелькали картинки каких-то чудищ, а из динамиков то и дело звучала речь: "Выслушай меня, доверься мне, влюби ее в себя, получишь ее успех и деньги". Софиты светили прямо в зрительный зал, а не на сцену. Сама Волочкова рассказала, что посвятила спектакль своей нелёгкой жизни.