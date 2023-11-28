FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8306 постов • 895 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"Вынос бревна на сцену": москвичи получили бесплатные билеты на концерт Волочковой и остались очень недовольны

"Вынос бревна на сцену": москвичи получили бесплатные билеты на концерт Волочковой и остались очень недовольны

Автор:
28 ноября 2023 15:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Концерт   бездарность   волочкова   отзывы   фото   шоу бизнес   
2743
10
2

По задумке самой балерины Волочковой, которая продюсировала шоу, оно должно было быть просто невероятным. Но зрители оказались другого мнения.

25 ноября в Москве состоялось шоу экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой "Одержимость". Зал был полон, но большинство зрителей получили билеты бесплатно от различных государственных структур. В начале шоу была речь Волочковой о том, какая она молодец и как много вокруг неё завистников.

Всё шоу Волочкова просто бегала по сцене, опираясь на танцоров и своего несменного партнёра Рената Арифулина. Судя по всему, пузатый танцор играл роль злого гения, а Волочкова была светлым ангелом.

К счастью, никаких балетных па Анастасия не выдавала. На экране мелькали картинки каких-то чудищ, а из динамиков то и дело звучала речь: "Выслушай меня, доверься мне, влюби ее в себя, получишь ее успех и деньги". Софиты светили прямо в зрительный зал, а не на сцену. Сама Волочкова рассказала, что посвятила спектакль своей нелёгкой жизни.

Многие из зрителей пришли просто посмеяться, а другие ушли спустя пол часа странного представления. Отзывы говорят сами за себя. Посетители шоу оказались шокированными.

Как ни странно, но среди отзывов затесался один положительный. От некой Анастасии, которая осталась в восторге от шоу. Она даже привела на это действо своих детей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Видео   Концерт   бездарность   волочкова   отзывы   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
185
Максим Час назад
Даже бесплатно манал я такое шоу.. Лучше в парке на лавочке посижу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
489
vozmez_die 2 минуты назад
(Читать голосом Никиты Михалкова) Вот и докатилась до нас современная еврокультура )) Берёшь картошечку, делаешь из неё яблочко,.. Кто не аплодировал, тот сам виноват и ничего не понимает в современном искусстве.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
adssaf afasffdsga 3 минуты назад
Судя по ролику, вполне неплохая самодеятельность для детского садика, может даже для первого класса. Или чо, это постарше "актёры" шоли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Сергей 11 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Элек Мек 12 минут назад
Если бы это бревно пару раз запустили со сцены в свободный полёт,то публика была бы счастлива и кричала -БИС!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Sergey 16 минут назад
Понравилось наверно только тем, кто заплатил. Я бы тоже не признался что меня наипала пьянчуга :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lena 17 минут назад
Вот вы знаете людей, которые когда прибухнут начинают танцевать на вечеринке и им кажется, будто они вот сейчас просто круче всех. И все на них смотрят удивляются и восхищаются, как красиво они танцуют! Но это всего лишь алкоголь в их крови заставляет так думать, а люди вокруг удивляются и смущаются, а кто-то даже и посмеивается... Вот это все про Волочкову. Мне вообще ее танец больше напоминает посадобль Коляна из "реальных пацанов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Shtoppi 17 минут назад
кто и с какой целью вообще пошел на этот бесталанный балаган смотреть, пусть даже и бесплатно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
jnkbxybr 18 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Голос Вселенной Полчаса назад
Да уж, это не на Мальдивах на шпагат на пляже садиться. Здесь работать надо .... было.
А ее жизнь - да, вероятно, была нелегкой ДО того, как стать примой Большого... нужно было вкалывать для этого... А жизнь после - дай Б.г каждому! Так что лицемерия здесь тоже полные подгузники...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
alexis Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Димыч Полчаса назад
Я прохладно отношусь к балету, но тут, как я понимаю, шоу-балет одного артиста и аттракцион самолюбования.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Костя 36 минут назад
а чего они хотели? пошли на "концерт" примы) вот и получили без фильтра
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
298
Шэльмавье фон Шольценко 38 минут назад
Вот если её пару раз со сцены сбросили с грохотом ,то да нежалко и потраченного времени. Но денег всяко не дал бы за билет.
А так просто алкаголица с крылами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85k
Доктор Джонс 40 минут назад
Окуеть, как высокохудожественно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Олег 44 минуты назад
Я даже не знаю сколько мне должны заплатить, чтоб я приехал смотреть на эту шлюху...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Цыц тут у меня 46 минут назад
Ëпанный стыд...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
220
ruslan d Час назад
Да , на уровне сельской самодеятельности ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
ekarataev Час назад
Мне кажется, что балет - это не её.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
566
Денис Климанов Час назад
Полный зал идиотов... Я ещё как-то могу понять тех, кто получил билеты бесплатно, но кто купил!!!!....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим Макашев Час назад
а на шпагат садилась, показывая растяжку?
Друг спрашивает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
341178



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Побег из Шоушенка": кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Побег из Шоушенка": кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме
«А вы точно медик?»: глава камчатского Минздрава спас пассажиров самолёта, попавшего в воздушную яму
«А вы точно медик?»: глава камчатского Минздрава спас пассажиров самолёта, попавшего в...
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
25 любопытных фотографий, которые демонстрируют жизнь в Северной Корее без прикрас
25 любопытных фотографий, которые демонстрируют жизнь в Северной Корее без прикрас
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#животные#люди#ДТП#интересное#кино#Россия#СССР#удивительно
#машина#Прикол#интересно#история#забавно#позитив#факты#драка#США#кот
#автомобили#в мире#Юмор#аварии#авто аварии#Автовсячина#дети#фильм#улыбнуло#кража
Панк-карты специально для поклонников КиШа Панк-карты специально для поклонников КиШа "Немного разминаюсь!": Анастасия Волочкова посетила стоматолога "Немного разминаюсь!": Анастасия Волочкова посетила стоматолога Разврат, похоть, эпатаж: 65-летняя Мадонна устроила тур в честь 40-летия карьеры Разврат, похоть, эпатаж: 65-летняя Мадонна устроила тур в честь 40-летия карьеры Всех мордой в пол: на концерт группы Zero People нагрянул ОМОН Всех мордой в пол: на концерт группы Zero People нагрянул ОМОН "Что за гадость?": на концерте в Турции Киркоров дал слушателям потрогать свой треугольный зад "Что за гадость?": на концерте в Турции Киркоров дал слушателям потрогать свой треугольный зад "Она живая?": на концерте SHAMANа девушка упала в обморок прямо на сцене "Она живая?": на концерте SHAMANа девушка упала в обморок прямо на сцене

На что жалуетесь?

Вернуться