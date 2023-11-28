"Вынос бревна на сцену": москвичи получили бесплатные билеты на концерт Волочковой и остались очень недовольны

По задумке самой балерины Волочковой, которая продюсировала шоу, оно должно было быть просто невероятным. Но зрители оказались другого мнения.
25 ноября в Москве состоялось шоу экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой "Одержимость". Зал был полон, но большинство зрителей получили билеты бесплатно от различных государственных структур. В начале шоу была речь Волочковой о том, какая она молодец и как много вокруг неё завистников.
Всё шоу Волочкова просто бегала по сцене, опираясь на танцоров и своего несменного партнёра Рената Арифулина. Судя по всему, пузатый танцор играл роль злого гения, а Волочкова была светлым ангелом.
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К счастью, никаких балетных па Анастасия не выдавала. На экране мелькали картинки каких-то чудищ, а из динамиков то и дело звучала речь: "Выслушай меня, доверься мне, влюби ее в себя, получишь ее успех и деньги". Софиты светили прямо в зрительный зал, а не на сцену. Сама Волочкова рассказала, что посвятила спектакль своей нелёгкой жизни.
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Многие из зрителей пришли просто посмеяться, а другие ушли спустя пол часа странного представления. Отзывы говорят сами за себя. Посетители шоу оказались шокированными.
Как ни странно, но среди отзывов затесался один положительный. От некой Анастасии, которая осталась в восторге от шоу. Она даже привела на это действо своих детей.
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А ее жизнь - да, вероятно, была нелегкой ДО того, как стать примой Большого... нужно было вкалывать для этого... А жизнь после - дай Б.г каждому! Так что лицемерия здесь тоже полные подгузники...
А так просто алкаголица с крылами.
Друг спрашивает