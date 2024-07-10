Пахать и мёрзнуть: Кортни Кокс раскрывает нестандартные секреты сохранения молодости

Кортни Кокс, звезда культовой франшизы «Крик» и сериала «Друзья», недавно отметила свое 60-летие. Однако внешний вид актрисы совершенно не соответствует ее возрасту! Кортни продемонстрировала потрясающую фигуру в крошечном бикини и рассказала о довольно экстремальных методах борьбы со старением.
На днях Кокс поделилась видео, в котором рассказала о своем отношении к этому знаменательному рубежу.
«Итак, у меня недавно был день рождения. Мне не нравится эта цифра, но у нас нет выбора. Просто нужно делать все, что в твоих силах», — сказала она.
В ролике Кортни показала, как она пашет в спортзале, выполняя интенсивные упражнения на тренажерах.
Затем она вылезла из крошечной морозильной камеры в белой маске на лице и LED-кепке Red Light Hat с красным и инфракрасным светом от бренда HigherDOSE. Этот головной убор, как считается, улучшает здоровье кожи головы и стимулирует волосяные фолликулы.
Криотерапия, или лечение холодом, является одним из ключевых секретов молодости Кортни Кокс. Актриса регулярно подвергает свое тело воздействию экстремально низких температур, считая это важным элементом ухода за собой.
«Это действительно помогает мне чувствовать себя лучше и выглядеть моложе. Я делаю это регулярно и считаю, что это один из важных элементов моего режима ухода за собой», — поделилась актриса.
Помимо криотерапии, Кортни Кокс также придерживается здорового образа жизни, правильного питания и регулярных физических упражнений. Она уверена, что комплексный подход к уходу за собой является ключом к сохранению молодости и красоты.
Поклонники актрисы восхищены ее потрясающим внешним видом и решимостью использовать нестандартные методы для борьбы со старением. Многие отмечают, что в 60 лет Кортни выглядит на десятки лет моложе и является вдохновляющим примером для женщин.
Дружба Кортни Кокс и Дженнифер Энистон также привлекла внимание фанатов. В день рождения Кортни Дженнифер опубликовала трогательное послание, в котором назвала ее «сильной» и «преданной» женщиной, с которой они на протяжении многих лет были лучшими подругами.
«Для меня большая честь называть ее одной из моих лучших подруг на всю жизнь... Счастливого дня рождения, КК. Я люблю тебя!» — написала Энистон.
Пост с поздравлениями стал хитом, набрав более 1,9 миллиона лайков, так как поклонники обеих актрис поспешили выразить свою поддержку их крепкой дружбе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 11 фактов о Мэрил Стрип, которые открывают ее с неожиданной стороны
- Популярная актриса 2000-х Мишель Трахтенберг изменилась до неузнаваемости
- Фастфуд, водка и работа: 74-летняя Вера Вонг раскрыла секреты своей молодости
- Интимные фото и видео Волочковой снова слили в интернет
- 7 фактов биографии Мэрилин Монро, которые говорят о веской причине, погубившей ее жизнь. И это — низкая самооценка
для здоровья такие нагрузки не нужны, а красоту и молодость все равно не вернуть. но молодец, конечно
Старела бы красиво, к тому же физическая форма в полном порядке.
А так сразу вместо лица маска