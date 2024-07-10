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Пахать и мёрзнуть: Кортни Кокс раскрывает нестандартные секреты сохранения молодости

Пахать и мёрзнуть: Кортни Кокс раскрывает нестандартные секреты сохранения молодости

Автор:
10 июля 2024 14:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 60-летний   актриса   знаменитость   киноактриса   кортни кокс   секрет молодости   секреты молодости   шоу бизнес   
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Кортни Кокс, звезда культовой франшизы «Крик» и сериала «Друзья», недавно отметила свое 60-летие. Однако внешний вид актрисы совершенно не соответствует ее возрасту! Кортни продемонстрировала потрясающую фигуру в крошечном бикини и рассказала о довольно экстремальных методах борьбы со старением.

На днях Кокс поделилась видео, в котором рассказала о своем отношении к этому знаменательному рубежу.


«Итак, у меня недавно был день рождения. Мне не нравится эта цифра, но у нас нет выбора. Просто нужно делать все, что в твоих силах», — сказала она.

В ролике Кортни показала, как она пашет в спортзале, выполняя интенсивные упражнения на тренажерах.

Затем она вылезла из крошечной морозильной камеры в белой маске на лице и LED-кепке Red Light Hat с красным и инфракрасным светом от бренда HigherDOSE. Этот головной убор, как считается, улучшает здоровье кожи головы и стимулирует волосяные фолликулы.

Криотерапия, или лечение холодом, является одним из ключевых секретов молодости Кортни Кокс. Актриса регулярно подвергает свое тело воздействию экстремально низких температур, считая это важным элементом ухода за собой.

«Это действительно помогает мне чувствовать себя лучше и выглядеть моложе. Я делаю это регулярно и считаю, что это один из важных элементов моего режима ухода за собой», — поделилась актриса.

Помимо криотерапии, Кортни Кокс также придерживается здорового образа жизни, правильного питания и регулярных физических упражнений. Она уверена, что комплексный подход к уходу за собой является ключом к сохранению молодости и красоты.

Поклонники актрисы восхищены ее потрясающим внешним видом и решимостью использовать нестандартные методы для борьбы со старением. Многие отмечают, что в 60 лет Кортни выглядит на десятки лет моложе и является вдохновляющим примером для женщин.

Дружба Кортни Кокс и Дженнифер Энистон также привлекла внимание фанатов. В день рождения Кортни Дженнифер опубликовала трогательное послание, в котором назвала ее «сильной» и «преданной» женщиной, с которой они на протяжении многих лет были лучшими подругами.

«Для меня большая честь называть ее одной из моих лучших подруг на всю жизнь... Счастливого дня рождения, КК. Я люблю тебя!» — написала Энистон.


Пост с поздравлениями стал хитом, набрав более 1,9 миллиона лайков, так как поклонники обеих актрис поспешили выразить свою поддержку их крепкой дружбе.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 60-летний   актриса   знаменитость   киноактриса   кортни кокс   секрет молодости   секреты молодости   шоу бизнес   
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22  комментария
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2k
Gadova 11 часов назад
Деньги и свободное время - "ключи к сохранению молодости и красоты"
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1k
Олег Квирулянт 2 часа назад
Продление молодости (условной) путем отказа от всего, что в молодости интересно? Это мало кому надо. Проще сразу сдохнуть пока в немощь не впал.
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12k
Vacony 2 часа назад
пахать и мерзнуть .. ну тогда все жители сибири так должны выглядеть ...
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6k
grigorenko vladislav 4 часа назад
"Однако внешний вид актрисы совершенно не соответствует ее возрасту" - да ладно! Ну так-то оно конешно - если со спины, да в темноте, да когда она согнувшись... А уж как мордень поворотила - тут уж извиняйте, бабушка, поликлиника через дорогу.
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5k
Владимир 6 часов назад
природу-не обманешь!
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10k
alex9845 7 часов назад
И выглядит как 60 лет ухоженная,но никак не на десятки лет моложе.
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1k
val 7 часов назад
мда. живешь ты правильно, но зря (с).
для здоровья такие нагрузки не нужны, а красоту и молодость все равно не вернуть. но молодец, конечно
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594
Человек Наблюдающий 9 часов назад
Пахать и мерзнуть - отличный слоган для жителей России ))))))
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6k
klop 10 часов назад
К фигуре вопросов нет, но что у неё с е.б.а.л.о.м, ой т.е. с лицом? Это точно Кортни Кокс?
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8k
Отвратительный Мужик 11 часов назад
Не так страшно стать дедушкой , как спать с бабушкой.
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37k
БамбарбияКиргуду 11 часов назад
Самая мерзкая актриса и героиня друзей.Невероятное сочетание уродства и е.ба.нутости.Страшный ипальник,вечно выпученые глаза,х.з. что за грудь,короткие ноги,сплющенная жопа.Ей и играть не надо.Весь фильм бегает с выпученными глазами в поисках х.у.я.Да там в принципе все в поисках еб.ли.Сам сериал,это реклама всего говна,что есть в мире.Просто сидишь и считаешь ,что отрекламировали в этот раз.Поражает уровень подготовки этой диверсии.Подбор актёров,юмор,психололгические приёмы,перевод на разные языки,всё на уровне, всё учтено.Всё.Можете кидаться какашками.
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15k
Григорий Бабкин 11 часов назад
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7k
satra 11 часов назад
И отчаянные многократные попытки родить ребенка с 20 до 40. Все имеет цену.
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20k
GROMOZEKA 11 часов назад
Зря вкачала себе в лицо филлеры.
Старела бы красиво, к тому же физическая форма в полном порядке.
А так сразу вместо лица маска
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1k
DuckTales 12 часов назад
Ну молодец
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1946 постов (1861 в горячем)

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