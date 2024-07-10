Пахать и мёрзнуть: Кортни Кокс раскрывает нестандартные секреты сохранения молодости

В ролике Кортни показала, как она пашет в спортзале, выполняя интенсивные упражнения на тренажерах.

Затем она вылезла из крошечной морозильной камеры в белой маске на лице и LED-кепке Red Light Hat с красным и инфракрасным светом от бренда HigherDOSE. Этот головной убор, как считается, улучшает здоровье кожи головы и стимулирует волосяные фолликулы.

Криотерапия, или лечение холодом, является одним из ключевых секретов молодости Кортни Кокс. Актриса регулярно подвергает свое тело воздействию экстремально низких температур, считая это важным элементом ухода за собой.