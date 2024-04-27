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Мощные торнадо пронеслись по нескольким штатам США

Мощные торнадо пронеслись по нескольким штатам США

Автор:
27 апреля 2024 12:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Небраска   США   Техас   разрушения   стихия   торнадо   
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В Небраске стихией разрушены сотни домов. По предварительным данным, погибших нет.

Мощнейшие за последние несколько лет торнадо прокатились сразу по трём штатам США. Под удар стихии попали Небраска, Айова и Техас. Сильнее всего досталось Небраске — там повреждены сотни домов, без света остались 10 тысяч человек.


"Разрушительные торнадо проходят по частям восточной Небраски и Айовы в пятницу, <...> по меньшей мере три человека пострадали", — сообщает телеканал CNN.

Торнадо обрушились на США в пятницу на фоне усилившихся ливней на прошлой неделе ливней в центральной части страны. Отмечается, что стихия продолжит бушевать до воскресенья, при этом суббота может стать самым опасным днём.

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Метки: Видео   Небраска   США   Техас   разрушения   стихия   торнадо   
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Alex 2 часа назад
Но деньги все равно Хохлам отдадим!
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Игорь 2 часа назад
сначала строят дендро-фекальным способом, потом страдают, что ветром ломает.
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103
Николай Игорь Час назад
В это тоже есть плюс. За сумму страхового возмещения можно восстановить в таком же объеме. А вот если торнадо пройдется по фундаментально построенному каменно-кирпичному строению, то от него все-равно мало что останется, так еще и кирпичами вокруг всех поубивает, и восстанавливать дорого.
Все основывается на целесообразности... И только...
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11k
kaboza 2 часа назад
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