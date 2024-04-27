Мощные торнадо пронеслись по нескольким штатам США

В Небраске стихией разрушены сотни домов. По предварительным данным, погибших нет.
Мощнейшие за последние несколько лет торнадо прокатились сразу по трём штатам США. Под удар стихии попали Небраска, Айова и Техас. Сильнее всего досталось Небраске — там повреждены сотни домов, без света остались 10 тысяч человек.
"Разрушительные торнадо проходят по частям восточной Небраски и Айовы в пятницу, <...> по меньшей мере три человека пострадали", — сообщает телеканал CNN.
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Торнадо обрушились на США в пятницу на фоне усилившихся ливней на прошлой неделе ливней в центральной части страны. Отмечается, что стихия продолжит бушевать до воскресенья, при этом суббота может стать самым опасным днём.
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