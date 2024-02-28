Из-за лесных пожаров в Техасе приостановило работу предприятие Pantex, которое обслуживает ядерный арсенал США

Пламя вблизи объекта пока не локализовано, с предприятия эвакуируют сотрудников.
В Техасе из-за сухой и жаркой погоды бушуют лесные пожары. Служба лесного хозяйства Техаса A&M сообщает о 13 активных пожарах на площади 77 135 акров (чуть более 31 тыс. га).Однако если метеоусловия не изменятся, охваченная огнём территория станет больше. Ситуацию осложняет ветер, направление которого постоянно меняется.
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Стихийное бедствие затронуло и предприятия. Страдают фермеры, вынужденные перегонять скот с ранчо.
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Вынуждены останавливать производство и крупные заводы. Так, о приостановке заявил Pantex - завод, занимающийся сборкой ядерных боезарядов для армий США и Великобритании. Информация об этом появилась в соцсети X (бывший Твиттер).
Предприятие находится в 27 километрах от города Амарилло, и в настоящее время проводится эвакуация работников Pantex Известно, что помимо производства боезарядов на объекте осуществляют утилизацию снятого с вооружения оружия.
Губернатор Техаса Грег Эббот ввел режим ЧС в 60 округах, пострадавших от лесных пожаров.
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