Из-за лесных пожаров в Техасе приостановило работу предприятие Pantex, которое обслуживает ядерный арсенал США

Искусственный интеллект в действии

Пожарные машины в Подмосковье не могли подъехать к дому с горящей квартирой из-за припаркованных...

В Геленджике бушует сильный пожар. Огонь едва не затронул "Сафари-парк"

В Улан-Удэ из-за фейерверка случился пожар в многоэтажке

Поддатый гость устроил пожар на свадьбе и сам же потушил пламя голыми руками

В ХМАО 20-летний парень, спасаясь от пожара, выпрыгнул с 15 этажа