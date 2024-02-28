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Из-за лесных пожаров в Техасе приостановило работу предприятие Pantex, которое обслуживает ядерный арсенал США

Из-за лесных пожаров в Техасе приостановило работу предприятие Pantex, которое обслуживает ядерный арсенал США

Автор:
28 февраля 2024 09:40
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Pantex   Ynews   Видео   США   Техас   лесные пожары   огонь   пожар   эвакуация сотрудников   ядерное оружие   
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Пламя вблизи объекта пока не локализовано, с предприятия эвакуируют сотрудников.

В Техасе из-за сухой и жаркой погоды бушуют лесные пожары. Служба лесного хозяйства Техаса A&M сообщает о 13 активных пожарах на площади 77 135 акров (чуть более 31 тыс. га).Однако если метеоусловия не изменятся, охваченная огнём территория станет больше. Ситуацию осложняет ветер, направление которого постоянно меняется.



Стихийное бедствие затронуло и предприятия. Страдают фермеры, вынужденные перегонять скот с ранчо.


Вынуждены останавливать производство и крупные заводы. Так, о приостановке заявил Pantex - завод, занимающийся сборкой ядерных боезарядов для армий США и Великобритании. Информация об этом появилась в соцсети X (бывший Твиттер).


Предприятие находится в 27 километрах от города Амарилло, и в настоящее время проводится эвакуация работников Pantex Известно, что помимо производства боезарядов на объекте осуществляют утилизацию снятого с вооружения оружия.

Губернатор Техаса Грег Эббот ввел режим ЧС в 60 округах, пострадавших от лесных пожаров.

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Метки: Pantex   Ynews   Видео   США   Техас   лесные пожары   огонь   пожар   эвакуация сотрудников   ядерное оружие   
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3  комментария
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21k
Shtoppi Час назад
пожары устроили пособники бидона, чтобы у техасцев было чем заняться, вместо того чтобы отделение (независимость) от сшп в обществе педалировать.
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13k
Владимир 36 минут назад
Продали лес в Мексику?
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6k
Григорий Час назад
эта статья должна объяснить пропажу оружия?
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