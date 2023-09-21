Торнадо отправил садовую мебель в полёт

Жители Хайлендс Ранч (Колорадо, США) опубликовали в сети кадры, которые они сняли ещё летом. Их камера наблюдения запечатлела, как торнадо отправил в полёт садовую мебель.
Домовладельцы столкнулись с такой неприятной превратностью погоды, как торнадо. Мало того, что разбушевавшийся ветер отправил в полёт садовую мебель, так эта мебель ещё и врезалась в камеру видеонаблюдения, сокрушив её.
Сила стихии
Источник:
Несмотря на драматичность кадров (или благодаря этому), зрителям очень понравилось показанное зрелище — особенно то, что можно посмотреть, что же творится в эпицентре торнадо. Остаётся также надеяться, что домовладельцы не понесли слишком больших убытков.
Источник:
- Крупный аллигатор устремился в сторону девочек-скаутов
- Новый вулкан в Исландии "извергает" торнадо
- В Ливии засняли мощный торнадо с молнией
- Стихия бушует: наводнения в Ливии унесли тысячи жизней
- Страшное торнадо в США попало на видео