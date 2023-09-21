Торнадо отправил садовую мебель в полёт

FISHKINET
Вконец оборзели Вконец оборзели Треш-блогеров Юлию Финесс и Стаса Кудрявого отправили на принудительное лечение в дурдом Треш-блогеров Юлию Финесс и Стаса Кудрявого отправили на... Как в начале отношений и сейчас выглядят звездные пары Как в начале отношений и сейчас выглядят звездные пары 18 необычных продуктов, найденных покупателями в магазинах 18 необычных продуктов, найденных покупателями в магазинах Самонаводящийся "снаряд" подбил автомобиль Самонаводящийся "снаряд" подбил автомобиль «Нужно предельно жёстко действовать»: в Госдуме решили выдворять мигрантов за работу в России на незаконных основаниях и не только «Нужно предельно жёстко действовать»: в Госдуме решили выдворять... Ситуация с покупателями, из-за которых у продавцов сдают нервы Ситуация с покупателями, из-за которых у продавцов сдают нервы 25 удивительных вещей, которые встречаются очень редко 25 удивительных вещей, которые встречаются очень редко Логопеды не одобрили бы: пост с лёгким дефектом Логопеды не одобрили бы: пост с лёгким дефектом «Один удар бы и был бы конец»: в Тюменской области бурый медведь пришёл в гости к отдыхающему мужику и сильно его напугал «Один удар бы и был бы конец»: в Тюменской области бурый медведь... При разборе завалов в подмосковной многоэтажке на спасателей рухнула плита перекрытия При разборе завалов в подмосковной многоэтажке на спасателей... Интересные факты о фильме "Полицейская академия" Интересные факты о фильме "Полицейская академия" 15 изображений, которые заставят вас почувствовать боль через экран 15 изображений, которые заставят вас почувствовать боль через экран Туристка обратилась в полицию, когда увидела чек на 700 долларов в ресторане Туристка обратилась в полицию, когда увидела чек на 700 долларов в... Учёные могут возродить вымершего волка Учёные могут возродить вымершего волка Глупые ошибки, из-за которых любая учительница по русскому языку бы поперхнулась Глупые ошибки, из-за которых любая учительница по русскому языку... Престижно - ибо Загранично Престижно - ибо Загранично Товары и вывески, на которые без смеха не взглянешь Товары и вывески, на которые без смеха не взглянешь В Москве лихач на BMW на всей скорости протаранил иномарку, остановившуюся на светофоре В Москве лихач на BMW на всей скорости протаранил иномарку,...
Торнадо отправил садовую мебель в полёт

Торнадо отправил садовую мебель в полёт

Автор:
21 сентября 2023 10:03
Метки: США   в мире   ветер   мебель   стихия   торнадо   
896
2
1

Жители Хайлендс Ранч (Колорадо, США) опубликовали в сети кадры, которые они сняли ещё летом. Их камера наблюдения запечатлела, как торнадо отправил в полёт садовую мебель.

Домовладельцы столкнулись с такой неприятной превратностью погоды, как торнадо. Мало того, что разбушевавшийся ветер отправил в полёт садовую мебель, так эта мебель ещё и врезалась в камеру видеонаблюдения, сокрушив её.

Несмотря на драматичность кадров (или благодаря этому), зрителям очень понравилось показанное зрелище — особенно то, что можно посмотреть, что же творится в эпицентре торнадо. Остаётся также надеяться, что домовладельцы не понесли слишком больших убытков.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: США   в мире   ветер   мебель   стихия   торнадо   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
55
Павел Час назад
Элли опять в полёте)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

614500



Другие посты автора
Популярное
Голливудские фильмы 90-х, которые не слишком полюбили зрители в США, но обожали в России
Голливудские фильмы 90-х, которые не слишком полюбили зрители в США, но обожали в России
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 сентября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 сентября
Набирающие популярность
Намешалось
Намешалось
Не Бременские и не Музыканты
Не Бременские и не Музыканты
Вконец оборзели
Вконец оборзели
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Питерский бомж

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#фото#интересное#в мире#аварии#США#подборка#позитив#сарказм#здоровые
#автомир#интересно#животные#ДТП#авто аварии#шоу бизнес#история#факты#фильм#истории
#машина#Прикол#Юмор#люди#Автовсячина#Разное#кино#Жизнь#Еда#путешествия
Вконец оборзели Вконец оборзели В Ливии засняли мощный торнадо с молнией В Ливии засняли мощный торнадо с молнией Мощь стихии: житель США заснял торнадо с дрона Мощь стихии: житель США заснял торнадо с дрона Страшное торнадо в США попало на видео Страшное торнадо в США попало на видео Новый вулкан в Исландии "извергает" торнадо Новый вулкан в Исландии "извергает" торнадо Последствия торнадо в США: по северо-восточным штатам ударила непогода Последствия торнадо в США: по северо-восточным штатам ударила непогода

На что жалуетесь?

Вернуться