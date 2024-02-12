В Техасе женщина устроила стрельбу в евангелистской церкви

Во время пальбы рядом с мадам находился маленький ребенок.
В американском городе Лейквуд, штат Техас, молодая женщина зашла в церковь с винтовкой и открыла огонь. В результате был ранен мужчина.
Источник:
Полиция оперативно прибыла на место ЧП и устранила стрелявшую. К сожалению, при этом пострадал и пятилетний мальчик - сейчас он в критическом состоянии находится в больнице. В полиции не уточняют, кто в этом замесе тяжело ранил ребёнка.
Инцидент со стрельбой произошел в минувшее воскресенье около 14:00 - сообщил шеф городской полиции. Он также добавил, что женщина кричала о "бомбе", которая якобы у неё есть, однако ничего похожего на это опасное устройство не нашли. Личные вещи стрелявшей и её припаркованный рядом с церковью автомобиль были обследованы с помощью робота-поисковика.
Источник:
К счастью, ЧП произошло в перерыве между богослужениями, поэтому в церкви было не так много прихожан. Сейчас полиция расследует инцидент, выясняя мотивы, которые могли привести к шутингу. Подробной информации о стрелявшей пока нет.
Источник:
- В Праге неизвестный открыл стрельбу в университете
- В Техасе неизвестный устроил стрельбу в торговом центре, 8 человек погибли
- Женщина подаёт в суд на полицейских, которые перепутали адрес
- В штате Айова случилась массовая стрельба в школе
- В США полицейские поймали крупного аллигатора возле торгового центра