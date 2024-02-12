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В Техасе женщина устроила стрельбу в евангелистской церкви

В Техасе женщина устроила стрельбу в евангелистской церкви

Автор:
12 февраля 2024 08:48
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   Техас   Церковь   полиция   стрельба   
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Во время пальбы рядом с мадам находился маленький ребенок.

В американском городе Лейквуд, штат Техас, молодая женщина зашла в церковь с винтовкой и открыла огонь. В результате был ранен мужчина.


Полиция оперативно прибыла на место ЧП и устранила стрелявшую. К сожалению, при этом пострадал и пятилетний мальчик - сейчас он в критическом состоянии находится в больнице. В полиции не уточняют, кто в этом замесе тяжело ранил ребёнка.


Инцидент со стрельбой произошел в минувшее воскресенье около 14:00 - сообщил шеф городской полиции. Он также добавил, что женщина кричала о "бомбе", которая якобы у неё есть, однако ничего похожего на это опасное устройство не нашли. Личные вещи стрелявшей и её припаркованный рядом с церковью автомобиль были обследованы с помощью робота-поисковика.

К счастью, ЧП произошло в перерыве между богослужениями, поэтому в церкви было не так много прихожан. Сейчас полиция расследует инцидент, выясняя мотивы, которые могли привести к шутингу. Подробной информации о стрелявшей пока нет.

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Метки: Видео   США   Техас   Церковь   полиция   стрельба   
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