В Техасе женщина устроила стрельбу в евангелистской церкви

Инцидент со стрельбой произошел в минувшее воскресенье около 14:00 - сообщил шеф городской полиции. Он также добавил, что женщина кричала о "бомбе", которая якобы у неё есть, однако ничего похожего на это опасное устройство не нашли. Личные вещи стрелявшей и её припаркованный рядом с церковью автомобиль были обследованы с помощью робота-поисковика.

