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Гигантские волны разнесли столовую на военной базе США на Маршалловых островах

Гигантские волны разнесли столовую на военной базе США на Маршалловых островах

Автор:
24 января 2024 11:13
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Маршалловы острова   США   военная база   разрушения   стихия   столовая   
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Огромные волны покуролесили по территории острова Рой-Наймюр так, что с базы пришлось эвакуировать всех военных за исключением персонала, которому придётся убирать разрушения и восстанавливать инфраструктуру.

В минувшую субботу американские военные узнали, что такое этот самый разгул стихии. Огромные волны Тихого океана обрушились на базу США, расположенную на о. Рой-Наймюр, вторым по величине острове атолла Кваджалейн.


На распространившемся в сети видео можно заметить, как большая волна выламывает двери в армейской столовой. Потоки воды сбивают с ног людей, а через время на здание обрушивается еще одна волна.

Как сообщил пресс-секретарь гарнизона армии США на атолле Кваджалейн Майк Брантли, в результате ЧП один человек пострадал и сейчас находится в клинике. Сразу после случившегося весь «неосновной персонал» был эвакуирован на остров Кваджалейн, в штаб-квартиру ракетного полигона, расположенную на другом конце атолла. А на пострадавшей военной базе оставили 60 человек для "оценки ущерба и восстановления разрушенного".


Первоочередной задачей является оценка безопасности взлетно-посадочной полосы на Рой-Намуре. Её нужно почистить и подготовить для перемещения людей и грузов. По словам пресс-секретаря Брантли, операция по восстановлению военной базы даже с участием нескольких партнеров миссии, может занять месяцы.


Известно, что военная база на атолле Кваджалейн служит комплексным испытательным полигоном космической и противоракетной обороны для Министерства обороны. Здесь находятся важная аппаратура космического слежения. На Маршалловых островах проживает около 1300 американцев, которые работают на правительство США, Министерство обороны.

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Метки: Видео   Маршалловы острова   США   военная база   разрушения   стихия   столовая   
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6  комментариев
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7k
ekarataev 2 часа назад
- Кто там ломится в дверь, Берримор?
- Море, сэр!
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156
Александра С 10 минут назад
Всё!
Мериканцы обесчещены.
Завтра они будут это море обстреливать всеми видами оружия и потом признают воду побеждённой и в свой календарь внесут дату очередного ежегодного праздника типа "победа в войне над Нептуном".
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15k
Александр 22 минуты назад
Ну хоть полы помыли...
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17k
Kucher 2 часа назад
Даже природа против этих мразей пиндосовских.
Жаль, что эвакуировали, лучше б всех посмывало в море.
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14k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Позорники, тьфу на вас, пиндосня ..бучая!
Мозгов даже на волнорезы не хватило, какие же вы, пиндосы, тупые все-таки.
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156
Александра С ..: Атеист :.. 6 минут назад
А что вы хотите или ожидаете от нации, которая владеет самой сильной, якобы, армией в мире и при этом за всю свою историю существования ни одной, повторяю, НИ ОДНОЙ войны не выиграла.
Я уже молчу, что еще в америке самая развитая в мире адвокатская практика, и при этом эта адвокатура - бред сивой кобылы чертовой прабабушки.
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