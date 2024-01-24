Гигантские волны разнесли столовую на военной базе США на Маршалловых островах

Первоочередной задачей является оценка безопасности взлетно-посадочной полосы на Рой-Намуре. Её нужно почистить и подготовить для перемещения людей и грузов. По словам пресс-секретаря Брантли, операция по восстановлению военной базы даже с участием нескольких партнеров миссии, может занять месяцы.





Известно, что военная база на атолле Кваджалейн служит комплексным испытательным полигоном космической и противоракетной обороны для Министерства обороны. Здесь находятся важная аппаратура космического слежения. На Маршалловых островах проживает около 1300 американцев, которые работают на правительство США, Министерство обороны.