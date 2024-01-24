Гигантские волны разнесли столовую на военной базе США на Маршалловых островах

Огромные волны покуролесили по территории острова Рой-Наймюр так, что с базы пришлось эвакуировать всех военных за исключением персонала, которому придётся убирать разрушения и восстанавливать инфраструктуру.
В минувшую субботу американские военные узнали, что такое этот самый разгул стихии. Огромные волны Тихого океана обрушились на базу США, расположенную на о. Рой-Наймюр, вторым по величине острове атолла Кваджалейн.
На распространившемся в сети видео можно заметить, как большая волна выламывает двери в армейской столовой. Потоки воды сбивают с ног людей, а через время на здание обрушивается еще одна волна.
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Как сообщил пресс-секретарь гарнизона армии США на атолле Кваджалейн Майк Брантли, в результате ЧП один человек пострадал и сейчас находится в клинике. Сразу после случившегося весь «неосновной персонал» был эвакуирован на остров Кваджалейн, в штаб-квартиру ракетного полигона, расположенную на другом конце атолла. А на пострадавшей военной базе оставили 60 человек для "оценки ущерба и восстановления разрушенного".
Первоочередной задачей является оценка безопасности взлетно-посадочной полосы на Рой-Намуре. Её нужно почистить и подготовить для перемещения людей и грузов. По словам пресс-секретаря Брантли, операция по восстановлению военной базы даже с участием нескольких партнеров миссии, может занять месяцы.
Известно, что военная база на атолле Кваджалейн служит комплексным испытательным полигоном космической и противоракетной обороны для Министерства обороны. Здесь находятся важная аппаратура космического слежения. На Маршалловых островах проживает около 1300 американцев, которые работают на правительство США, Министерство обороны.
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- Море, сэр!
Мериканцы обесчещены.
Завтра они будут это море обстреливать всеми видами оружия и потом признают воду побеждённой и в свой календарь внесут дату очередного ежегодного праздника типа "победа в войне над Нептуном".
Жаль, что эвакуировали, лучше б всех посмывало в море.
Мозгов даже на волнорезы не хватило, какие же вы, пиндосы, тупые все-таки.
Я уже молчу, что еще в америке самая развитая в мире адвокатская практика, и при этом эта адвокатура - бред сивой кобылы чертовой прабабушки.