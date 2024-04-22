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Водяной уж: её называют самой токсичной змеёй России

Водяной уж: её называют самой токсичной змеёй России

Автор:
22 апреля 2024 09:20
Сообщество : Животные
Метки: Водяной уж   животные   змея   природа   факты   фото   
1205
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Шахматной гадюкой называют не новую фигуру на доске, а помесь гадюки и ужа, которая обладает не только токсичным характером, но и ядом в разы сильнее оригинала. Конечно, перепуганные люди стараются ликвидировать столь опасную штуку при первой же встрече.

Одна только загвоздка: шахматных гадюк слегка не существует! Ужи и гадюки настолько разные, что потомства с тем же успехом можно ждать от соития жабы с обеими змеями!

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Ужи и гадюки — это разные семейства. Как у Монтекки с Капулетти романтика на таком уровне не складывается, и полукровки никогда не появляются. Но это не помешало появиться байкам.

Под маской смертоносной змеи на самом деле скрывается неядовитый и безобидный уж, распространенный в половине Евразии. Весь народный гнев обрушивается на рептилию из-за цвета шкуры. Шахматная расцветка больно напоминает гадючьи цвета, а не стандартный чёрно-оранжевый прикид ужика. Добавьте к этому солидные размеры: длина тушки водяного ужа достигает полтора-два метра — и станет понятно, почему от рептилии шарахаются.

Образу злодея не хватает только пронизывающего взгляда. Но тут промашка — глаза ужика выражают скорее испуг, чем коварные замыслы. Это, кстати, один из основных признаков, по которым можно опознать неядовитую змею.

Пусть змеюка и безопасна для людей, в своей категории водяной уж находится на вершине пищевой пирамиды. Он охотится на мелких млекопитающих, птиц, амфибий и даже змей. В том числе и на гадюк! Так что ужик на нашей стороне, он наш бро!

Но излюбленное блюдо водяного ужика — рыба. Он способен заглотить даже большую щуку. Такому улову обзавидовался бы любой заядлый рыбак, но крупных жабродышащих ужик ловит не для трофеев. А для спасения водоёмов.

Крупные хищники, такие как ротаны, бычки, щуки, окуни — расплодившись в небольшом закрытом водоёме, становятся тиранами. Никакая другая живность попросту не может расти и развиваться. До тех пор, пока наш чешуйчатый герой не выловит узурпаторов на обед и не восстановит справедливость. Вкусовые предпочтения ужа становятся спасительными — змей контролирует численность хищных рыб, тем самым повышая биоразнообразие!

Себя рептилия в обиду тоже не дает. Уж отбивается от врагов всеми доступными средствами. В ход идут противные миазмы из клоаки, театральная смерть и укусы — зубы у змеи все еще имеются. Увы, от тотальной урбанизации не спасут никакие клыки и яды. В Европейских странах рептилий становится всё меньше.

К счастью, суеверий и городской застройки недостаточно, чтобы сломить водяного ужа. Животина далека от вымирания и продолжает плодиться как ни в чем не бывало. Бурные амурные собрания проходят прямо сейчас: в марте-апреле. К середине июля уже во всю строятся гнезда. Выводок проклюнется лишь к сентябрю. Времени на освоение у молодежи не будет — уже спустя месяц они отправятся в спячку. Пора сверх-хищничества и пряток от суеверных человеков начнется только следующей весной!

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Метки: Водяной уж   животные   змея   природа   факты   фото   
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4  комментария
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−2
andrew endwar Полчаса назад
Какой умник это сочинил?! Зачем пугать людей?! Во-первых, водяной уж (шахматная гадюка) абсолютно не ядовит, как и все ужи. А во-вторых, это не гибрид с гадюкой, а самостоятельный вид, который может образовывать гибриды с обыкновенным и гадюковым ужами, которые также не ядовиты.
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3k
Seryi_spb 13 минут назад
Заранее прошу прощения у всех ужей, но в глаза смотреть мне некогда.
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17k
Совранский Час назад
Спасибо автору,
А так хотелось спокойно купаться, так же как и раньше!
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