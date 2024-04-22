Водяной уж: её называют самой токсичной змеёй России

К счастью, суеверий и городской застройки недостаточно, чтобы сломить водяного ужа. Животина далека от вымирания и продолжает плодиться как ни в чем не бывало. Бурные амурные собрания проходят прямо сейчас: в марте-апреле. К середине июля уже во всю строятся гнезда. Выводок проклюнется лишь к сентябрю. Времени на освоение у молодежи не будет — уже спустя месяц они отправятся в спячку. Пора сверх-хищничества и пряток от суеверных человеков начнется только следующей весной!