Водяной уж: её называют самой токсичной змеёй России

Шахматной гадюкой называют не новую фигуру на доске, а помесь гадюки и ужа, которая обладает не только токсичным характером, но и ядом в разы сильнее оригинала. Конечно, перепуганные люди стараются ликвидировать столь опасную штуку при первой же встрече.
Одна только загвоздка: шахматных гадюк слегка не существует! Ужи и гадюки настолько разные, что потомства с тем же успехом можно ждать от соития жабы с обеими змеями!
Ужи и гадюки — это разные семейства. Как у Монтекки с Капулетти романтика на таком уровне не складывается, и полукровки никогда не появляются. Но это не помешало появиться байкам.
Под маской смертоносной змеи на самом деле скрывается неядовитый и безобидный уж, распространенный в половине Евразии. Весь народный гнев обрушивается на рептилию из-за цвета шкуры. Шахматная расцветка больно напоминает гадючьи цвета, а не стандартный чёрно-оранжевый прикид ужика. Добавьте к этому солидные размеры: длина тушки водяного ужа достигает полтора-два метра — и станет понятно, почему от рептилии шарахаются.
Образу злодея не хватает только пронизывающего взгляда. Но тут промашка — глаза ужика выражают скорее испуг, чем коварные замыслы. Это, кстати, один из основных признаков, по которым можно опознать неядовитую змею.
Пусть змеюка и безопасна для людей, в своей категории водяной уж находится на вершине пищевой пирамиды. Он охотится на мелких млекопитающих, птиц, амфибий и даже змей. В том числе и на гадюк! Так что ужик на нашей стороне, он наш бро!
Но излюбленное блюдо водяного ужика — рыба. Он способен заглотить даже большую щуку. Такому улову обзавидовался бы любой заядлый рыбак, но крупных жабродышащих ужик ловит не для трофеев. А для спасения водоёмов.
Крупные хищники, такие как ротаны, бычки, щуки, окуни — расплодившись в небольшом закрытом водоёме, становятся тиранами. Никакая другая живность попросту не может расти и развиваться. До тех пор, пока наш чешуйчатый герой не выловит узурпаторов на обед и не восстановит справедливость. Вкусовые предпочтения ужа становятся спасительными — змей контролирует численность хищных рыб, тем самым повышая биоразнообразие!
Себя рептилия в обиду тоже не дает. Уж отбивается от врагов всеми доступными средствами. В ход идут противные миазмы из клоаки, театральная смерть и укусы — зубы у змеи все еще имеются. Увы, от тотальной урбанизации не спасут никакие клыки и яды. В Европейских странах рептилий становится всё меньше.
К счастью, суеверий и городской застройки недостаточно, чтобы сломить водяного ужа. Животина далека от вымирания и продолжает плодиться как ни в чем не бывало. Бурные амурные собрания проходят прямо сейчас: в марте-апреле. К середине июля уже во всю строятся гнезда. Выводок проклюнется лишь к сентябрю. Времени на освоение у молодежи не будет — уже спустя месяц они отправятся в спячку. Пора сверх-хищничества и пряток от суеверных человеков начнется только следующей весной!
Источник:
- Бирманский питон: его выпустили по ошибке, а змей адаптировался
- Уховёртка: главный страх детства. Так ли она опасна на самом деле?
- Чем опасен пал травы
- Ватусси: Бесполезные монстры африканских деревень
- «Бездонные сумки» в щеках: рот обычного хомяка может напугать, если задуматься
А так хотелось спокойно купаться, так же как и раньше!