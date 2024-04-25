Самая маленькая черепаха в мире. Не способна размножаться, пока не выспится

Для черепахи самое главное по жизни что? Найти лужу мутагена и встретить учителя-крысу. Капской крапчатой в этом плане не повезло. По размерам она еле дотягивает до 10 см в длину, и это в случае с самками, они крупнее. Парни довольствуются своими 6 см и не жалуются. Средняя масса мини-танчика с лапками колеблется от 95 до 160 грамм.

Насколько долго этой черепашке удается выживать в дикой природе никто не знает, но судя по тому, что её популяцию оценивают как близкую к уязвимому положению – дела идут не очень. Зато в неволе они дотягивают почти до 30 лет.