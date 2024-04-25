Самая маленькая черепаха в мире. Не способна размножаться, пока не выспится

Видели игрушечные модельки машинок? Они очень прикольные, их хочется взять в руки и потрогать, даже если вы не коллекционер и вообще равнодушны к автомобилям. Примерно такие же чувства вызывает наша героиня – капская крапчатая черепаха.
Сегодня мы с вами погрузимся в мир черепашьей маленькости и узнаем, почему они даже не подумают о размножении, пока не выспятся.
Обитает наша мини-гостья на юге Намибии и в Северо-Капской провинции ЮАР, это место и дало ей имя. Выбор этих мест для жизни был продиктован тем, что животинке нравятся кустарниковые саванны и леса, именно в этих биомах она с успехом находит свои любимые вкусняшки: цветы, плоды и другую растительную пищу.
Для черепахи самое главное по жизни что? Найти лужу мутагена и встретить учителя-крысу. Капской крапчатой в этом плане не повезло. По размерам она еле дотягивает до 10 см в длину, и это в случае с самками, они крупнее. Парни довольствуются своими 6 см и не жалуются. Средняя масса мини-танчика с лапками колеблется от 95 до 160 грамм.
Насколько долго этой черепашке удается выживать в дикой природе никто не знает, но судя по тому, что её популяцию оценивают как близкую к уязвимому положению – дела идут не очень. Зато в неволе они дотягивают почти до 30 лет.
Детки у этих малолитражек появляются на свет еще более крошечными – черепашонок, который только вылупился из яйца может достигать длины до 35 мм, весит он при этом всего около 8 грамм. Выживаемости вида мешает и тот факт, что малышка-мать откладывает всего несколько одиноких яиц, зарывая каждое в отдельную ямку.
Но до того момента, пока она вообще надумает отложить хотя бы одно яичко должно произойти еще кое-что – будущие родители должны хорошенько отоспаться. Дело в том, что у этого вида половое поведение запускается только зимней спячкой, которая длится до 10 недель. Если самки выспятся – детки будут, если не выспятся – как повезет.
Во время брачного сезона самцы капской крапчатой черепахи проявляют невиданную агрессию как к другим самцам, так и к самкам. Немного отступлю от темы и скажу, что мне довольно сложно было с серьезным лицом писать строчку о жуткой агрессии шестисантиметровой животинки, надеюсь, что никто не пострадал от их нападений.
Эти черепахи подходят для содержания в неволе, многие террариумисты хотят их заполучить. Однако рептилия считается сложной в уходе из-за прихотливости к питанию, температуре и другим факторам. Вот такие малютки делят с нами одну планету.
Источник:
- Водяной уж: её называют самой токсичной змеёй России
- «Бездонные сумки» в щеках: рот обычного хомяка может напугать, если задуматься
- Они поедают змей и друг друга: жизнь саламандр-гигантов из тайных рек и озёр Америки
- Уховёртка: главный страх детства. Так ли она опасна на самом деле?
- Даман: секрет неприметной зверушки