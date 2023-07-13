16 забавных фотографий без контекста, которые становятся тем страннее, чем дольше на них смотришь

Когда мы видим фотографии без какого-либо объяснения, то испытываем сразу несколько эмоций: нам жутко любопытно узнать, какая история предшествовала созданию снимка, и вместе с тем наш мозг кипит от догадок.
Каждая подобная фотография побуждает зрителей задуматься над историей, остающейся за кадром, заставляя их жаждать дополнительной информации. Вот несколько запутанных изображений, которые мы подобрали для вас, чтобы немного встряхнуть и заставить поломать голову над тем, что на них вообще происходит.
Машина, печатающая дату изготовления и срок годности, по какой-то причине напечатала всё это прямо на пудинге. Интересно, как такое могло произойти? Если на момент печати на пудинге не было крышки, то как она потом оказалась на нём?
Интересно, есть ли на упаковке надпись: «Срок годности: смотреть на пудинге»? 🔎
Собака действительно обеспокоена тем, что её сравнивают с погрызенным черничным кексом
Кажется, в этот момент собака думала что-то вроде: «Если они готовы съесть черничный кекс, похожий на меня, что мешает им съесть и меня?!» Хотя, возможно, что собака подумала, что её собираются заменить версией из кекса 🧁🐶
Как сообщается, это фото было сделано в Австрии, где машину поместили в грузовик, а потом этот грузовик поместили в грузовик побольше. Не знаем, кому это было нужно, но не удивимся, если внутри синего автомобиля сидят 17 клоунов, у которых в карманах находится огромное количество разнообразных вещей 🪆
Система доставки крабов? Подбрасывание злых крабов врагам? Мистер Крабс купил себе вертолёт? У нас нет точного ответа, но это довольно странная поддержка с воздуха 🚁🦀
Куско из мультфильма «Похождения императора» в реальной жизни
Кажется, кому-то очень не хватало дружка на свадьбе, зато была одна свободная лама. Глядя на фото, можно подумать, что это человек в маске ламы, за что стоит сказать спасибо кусту, который немного прикрывает заднюю часть животного. Вы, кстати, не знаете, сколько сейчас стоить пошить смокинг на ламу? 🦙
«Я и моя сезонная аллергия были бы полностью уничтожены этим»
Кто-то с аллергией на одуванчики может запросто получить нокаут с помощью этого кастета. Напоминает какой-то мифический предмет, который абсолютно безопасен для всех остальных и может навредить только тому, кто имеет перед ним слабость. Такой криптонит для аллергиков 🤧
А мы и не знали, что Lacoste выпускает ещё и украшения.. Если длинна такого украшения вам не подходит, то достаточно просто потянуть за хвост 👂🦎
Если бы сериал «Сыны анархии» снимали в Африке
Хотя, вероятно, у водителя просто есть проблемы с позвоночником, поэтому его врач рекомендовал ему эту модификацию мотоцикла. По крайней мере, горбиться он точно не будет. Ну или он просто любит, когда ветер щекочет его подмышки 🏍️
Apple Watch для тех, кто понимает всё слишком буквально
Не подключается к смартфону, не показывают время, не оповещают о звонках и сообщениях, зато вряд ли кто-то сможет поспорить, что это оригинальный «apple». В этих «часах» есть как минимум один плюс — вместо того, чтобы тратить энергию, они могут наоборот подарить немного своему владельцу. А ваши Apple Watch так могут? ⌚🍏
Говорят, что темнеют на воздухе, может заводской брак..
Пользователи смогли рассмотреть, что молодожены играют в видеоигру Aion. Причём непонятно, играют они во время свадьбы или же вместо. И гриндили они долго и счастливо.. 🦄
Первый и, наверное, последний день на пляже
Хотя, если там есть пандус для инвалидных колясок, то он всё ещё сможет посещать пляж. Надеемся, что это просто шутка, сфотографированная в нужный момент. Никогда не ныряйте на мелководье, так как это может закончиться очень плохо 🏖️
Это фото заставляет усомниться в том, где должны расти волосы
Представьте, что вокруг его глаз «выбрито» точно также. Очевидно, что некая область между бородой и затылком должна быть без растительности. Получился какой-то волосяной шлем ✂️
Эти фонарные столбы помогают людям видеть, не прячутся ли в кустах недруги
Либо фонарные столбы поругались с этой дорожкой, либо их установили раньше дороги и ошибка вскрылась только после её укладки. Как бы то ни было, любоваться этим газоном прохожие смогут даже ночью 💡
Если бы плавание в бассейне было видеоигрой, то этот парень был бы финальным боссом. Непотопляемый страж, который никогда не чувствовал прикосновения дна.
«Бро непотопляемее и долговечнее Титаника», — шутили в комментариях 🛟
Ну тут даже ДНК-тест не нужен... Как думаете, какой ребёнок на этом фото приёмный?
Но мы рады видеть, что семья по-прежнему поддерживает его неловкую подростковую фазу 🤘
Данное фото заставляет пересмотреть легендарный фундаментальный вопрос — что было раньше, штаны или человек? Забудьте всё, что вы знали о штанах с высокой талией.
Источник:
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