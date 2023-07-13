16 забавных фотографий без контекста, которые становятся тем страннее, чем дольше на них смотришь

Машина, печатающая дату изготовления и срок годности, по какой-то причине напечатала всё это прямо на пудинге. Интересно, как такое могло произойти? Если на момент печати на пудинге не было крышки, то как она потом оказалась на нём?

Интересно, есть ли на упаковке надпись: «Срок годности: смотреть на пудинге»? 🔎