Наверное, всем знакомо ощущение, когда заходишь в комнату и тут же забываешь, зачем, собственно, пришел. Это еще ничего, а вот когда из головы вылетают важные даты или задачи — становится уже неприятно. Но так уж работает наш мозг, а небольшая забывчивость порой приводит к уморительным результатам, и вот тому доказательства.
1. "Забыл, что жена временно уехала, и вот что я увидел, когда проснулся и перевернулся на другой бок"
3. "Забыл дать ему команду "можно", чтобы он начал есть. Бедный Пудинг просидел так минут десять и не издал ни звука"
5. "Забыл, что записался к стоматологу, не успевал переодеться. Теперь они думают, что у них в приемной сидит псих"
6. "Мама утверждала, что приготовила мне вафли, но теперь не может их найти. Тогда она сделала еще одну тарелку, а я полез за вилкой"
8. "В прошлом году я забыл купить племяннице батарейки для ее игрушки, и вот что она подарила мне в этом году"
9. "Жена забыла оставить мне детское автокресло, чтобы я отвез сына няне. Вот фото, которое я ей отправил в ответ на вопрос, как я собираюсь его везти. А потом я отключил телефон на 4 часа"
11. "Мама забыла написать текст для моей страницы в выпускном альбоме и попросила сделать это отца"
"****, с самого твоего рождения ты был нам почти сыном. Кажется, что только вчера мы принесли тебя домой из больницы. По крайней мере, теперь ты приучен к туалету и можешь есть твердую пищу. По мере того, как ты рос, росла и твоя любовь к игре слов, а наша любовь к тебе увядала. Хоть ты и не на первом месте, ты входишь в как минимум четверку наших любимых детей. Ко времени, когда ты это прочитаешь, твои вещи уже будут в пакетах за порогом дома, так что давай-ка уже нагружайся и становись чужой проблемой. С любовью, мама и папа. P.S. Мы переезжаем, так что не пытайся нас найти".
12. "Я спросила сына, чего он хочет из Taco Bell. Он сказал, что ничего. Теперь он безудержно рыдает, потому что «забыл, что в Taco Bell есть тако»"
13. "Полез в кладовую. Похоже, мы забыли их раздать..." Надпись на браслетах: "Болезнь Альцгеймера"
14. "Надел с утра оба, чтобы спросить мнение жены. Забыл переобуться перед выходом и весь день на работе проходил так"
17. "В моем доме для входа нужен брелок. Проблема в том, что я забыл его внутри. Я вышел и позволил двери захлопнуться за собой, прежде чем понял, что он еще не вышел. Теперь мы ждем"
18. "Я прислонил метлу для снега к машине и забыл о ней. Когда я уехал, она примерзла к земле и осталась стоять"
21. "Сделал топперы на торт для свадьбы и забыл проверить температуру духовки перед тем, как поставить туда свою невесту"
25. "Уважаемый неизвестный, уехавший с насосом, все еще прикрепленным к колесу, вы забыли свои зубы"
28. "Одна из моих учениц сдала письменный ответ на экзамен по биохимии, забыв внутри шпаргалку"
30. "Я постоянно забываю, что этот дозатор мыла активируется движением, поэтому каждый раз, когда я собираю мусор, я рискую облить голову мылом. Сегодня тот самый день"
33. "Друг забыл, что после похода на выходных оставил в машине спрей от медведей, и палящее солнце превратило его в ракету"
34. "Забыл в микроволновке спагетти с грибами на целую неделю. Теперь это пушистый шарик плесени"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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