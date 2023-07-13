15 странных моментов, которые увековечены на Google-картах

Но на самом деле мир гораздо причудливей и своеобразней, чем можно представить, и чтобы это понять, достаточно посмотреть на Google Maps или Google Earth. Оказывается, эти проекты (возможно, случайным образом) увековечили не только детально нашу планету, но и некоторые странности, которые здесь происходят.

Дорога в неизвестность в Мексике