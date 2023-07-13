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15 странных моментов, которые увековечены на Google-картах

15 странных моментов, которые увековечены на Google-картах

Автор:
13 июля 2023 08:48
Сообщество : Юмор
Метки: Google Карты   Прикол   Юмор   в мире   забавно   люди   фото   
1492
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От Человека-паука до реального ареста: чего только не встретишь на картах Google Earth.

Но на самом деле мир гораздо причудливей и своеобразней, чем можно представить, и чтобы это понять, достаточно посмотреть на Google Maps или Google Earth. Оказывается, эти проекты (возможно, случайным образом) увековечили не только детально нашу планету, но и некоторые странности, которые здесь происходят.


Дорога в неизвестность в Мексике

×
×

Море, похожее на череп, у филиппинского острова Билиран

Когда тебя преследует двойник, Окситания, Франция

Переправа для пингвинов в новозеландском Оамару

Отлично спрятался, Пальма, Испания

Человек-паук, найденный на здании английского Манчестера

Ледяное царство в Якутске

Где-то в Праге

Кот, который стоит на задних лапах, австрийский город Хенндорф-ам-Валлерзее

У кого-то вечеринка, австрийский Энцинг

Флешмоб на улице Лиона

Затонувшая машина в Луизиане, США

Морской змей на побережье Франции

Авария в Новом Южном Уэльсе

Арест в реальном времени в бразильском городе

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Метки: Google Карты   Прикол   Юмор   в мире   забавно   люди   фото   
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3  комментария
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Nikita 58 минут назад
А Гугловские машины ездят по песчаным пляжам?
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