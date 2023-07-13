15 странных моментов, которые увековечены на Google-картах

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От Человека-паука до реального ареста: чего только не встретишь на картах Google Earth.
Но на самом деле мир гораздо причудливей и своеобразней, чем можно представить, и чтобы это понять, достаточно посмотреть на Google Maps или Google Earth. Оказывается, эти проекты (возможно, случайным образом) увековечили не только детально нашу планету, но и некоторые странности, которые здесь происходят.
Дорога в неизвестность в Мексике
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Море, похожее на череп, у филиппинского острова Билиран
Когда тебя преследует двойник, Окситания, Франция
Переправа для пингвинов в новозеландском Оамару
Отлично спрятался, Пальма, Испания
Человек-паук, найденный на здании английского Манчестера
Ледяное царство в Якутске
Где-то в Праге
Кот, который стоит на задних лапах, австрийский город Хенндорф-ам-Валлерзее
У кого-то вечеринка, австрийский Энцинг
Флешмоб на улице Лиона
Затонувшая машина в Луизиане, США
Морской змей на побережье Франции
Авария в Новом Южном Уэльсе
Арест в реальном времени в бразильском городе
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