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25 реальных высказываний, которые поражают своей тупостью

25 реальных высказываний, которые поражают своей тупостью

Автор:
05 июля 2023 20:48
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   Юмор   глупые люди   забавно   человеческая тупость   
1505
26

Наверное, каждому знакома ситуация, когда ты болтаешь с друзьями/коллегами, говоришь что-то, и вдруг все резко затихают и смотрят на тебя. А потом ты осознаешь, какую глупость ляпнул, и следующие десять лет не можешь заснуть, не пережив заново этот позорный момент. Хорошая новость: такое бывает со всеми. Вторая хорошая новость: вряд ли сказанное вами так же тупо, как то, что услышали люди из этого треда на Reddit от своих близких и знакомых.

Пользователь u/PagalScientist задал следующий вопрос участникам сабреддита r/AskReddit: «Что самое глупое, что вам кто-либо когда-либо говорил?». Вот что они ответили:


1. «Что нам не нужны фермеры, потому что у нас есть продуктовые магазины (я живу в сельской местности)».

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2. «Мама моего мужа крайне невежественна и славится тем, что постоянно ляпает ужасные глупости. Совсем недавно мы были в Италии, и она спросила, почему бы им просто не снести Колизей, он ведь выглядит таким старым…»

3. «"Почему бы тебе не вернуться туда, откуда ты приехала", — расист на кассе продуктового магазина. "Я коренная американка, я буквально отсюда", — я».

4. «"Тебе не стоит пить воду с газом, она полна углеводов!". Я редко не нахожу слов, но чуть не лишился мозговых клеток, когда услышал это».

5. «Услышала это от родственницы много лет назад: «У нас с мужем проблемы, поэтому мы пытаемся завести еще одного ребенка. Это должно улучшить ситуацию». Я глупо улыбнулась и, ошеломленная, отошла».

6. «Подруга спросила меня, почему мы не видели звезд, когда пролетали над ними. Она искренне верила, что когда ты летишь на самолете, ты летишь над звездами. Я лишился дара речи».

7. «Что мост Золотые Ворота соединяет Северную Америку и Европу. Ага... Даже не спрашивайте».

8. «Какой-то парень в Дискорде настаивал, что Пакистан находится в Африке. Я сказал ему, что Пакистан находится в Азии, а он назвал меня расистом и начал психовать».

9. «Подожди, ты азиат? Ты же вроде говорил, что ты вьетнамец».

10. «Один человек мне однажды сказал, что не может дождаться, когда Хэллоуин выпадет на пятницу 13-е».

11. «Яйцо это фрукт или овощ?»

12. «Оказывается, комп у мамы барахлил из-за "ретроградного Меркурия"».

13. «Когда я учился в 5-м классе в Миссисипи, девочка спросила меня, вижу ли я все «плоским» из-за разреза моих глаз (я азиат)».

14. «Я парашютист. Однажды женщина спросила меня, остановится ли самолет, чтобы нас выпустить. Да конечно, параллельно припаркуется рядом с Боингом-747».

15. «Начальница сказала мне: "Невозможно заболеть, если ты не хочешь заболеть"».

16 «Разве не удивительно, как собаки рождаются, уже зная такие команды, как "сидеть" и "лежать"?»

17. «Месяц назад коллега спросил, не закончится ли у меня в конце концов кровь, потому что я сдаю ее каждые пару месяцев. Ему 34 года».

18. «"Не хочу говорить стереотипами, но ты выглядишь слишком белой, чтобы говорить по-испански", — однокурсница, когда я сказала ей, что хожу на курсы испанского».

19. «"Тигры — это самки львов!", — заявил мой 40-летний бывший парень, инженер-ядерщик».

20. «Что 45 кг металла весят больше 45 кг перьев. Уверен, это много с кем случалось».

21. «Мне сказали, что если я полгода буду выполнять дыхательные упражнения и потом проверю уровень сахара в крови, я обнаружу, что мой диабет 1 типа исчез».

22. «Я думал, что ветряки охлаждают землю, чтобы остановить глобальное потепление».

23. «У меня есть «друг», который не верит в то, что не испытал на себе. Пример: он сказал мне, что не верит в аллергию. Я спросил, почему нет? Он ответил: "Ну, у меня ее никогда не было. Это все у людей голове"».

24. «Когда я работал в техподдержке:

"Как мне напечатать букву i вверх ногами?"

"Дамочка, это восклицательный знак"»

25. «Однажды парень, с которым я работал на стройке, указал на запад (а мы были на восточной стороне здания) и сказал: «Надеюсь, солнце сегодня взойдет с той стороны, потому что вчера оно вышло с этой стороны, и было ужасно жарко». Прости, дружище, солнце так не работает».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   Юмор   глупые люди   забавно   человеческая тупость   
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8  комментариев
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308
Александр 57 минут назад
Дядя Миша был прав!
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15k
_delphin_ 11 минут назад
Комментарий к фото
Это не восклицательный знак, это U+1D09. Есть во многих алфавитах.
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526
Feto13 12 минут назад
Решили два солдата над прапорщиком подшутить.
Подходят и спрашивают:
- Товарищ прапорщик, а что тяжелее килограмм железа или килограмм ваты?
- Глупый вопрос! Конечно, килограмм железа!!!
- Неправильно, одинаково...
- А вот я сейчас тебе дам по голове сначала килограммом ваты, а потом килограммом железа, а потом посмотрим!
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15k
_delphin_ 13 минут назад
Комментарий к фото
Многие болезни могут "генерироваться" нашим мозгом. Так что тут он частично прав.
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15k
_delphin_ 14 минут назад
Комментарий к фото
Если перестать путать массу и силу, то всё становится на свои места.
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
Западное образование !!! ууууу
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5k
Трям 36 минут назад
Ты наркоман штоле???

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5k
Трям 38 минут назад
Какая .хуета. Включая гуглоперевод.
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