25 реальных высказываний, которые поражают своей тупостью

Наверное, каждому знакома ситуация, когда ты болтаешь с друзьями/коллегами, говоришь что-то, и вдруг все резко затихают и смотрят на тебя. А потом ты осознаешь, какую глупость ляпнул, и следующие десять лет не можешь заснуть, не пережив заново этот позорный момент. Хорошая новость: такое бывает со всеми. Вторая хорошая новость: вряд ли сказанное вами так же тупо, как то, что услышали люди из этого треда на Reddit от своих близких и знакомых.