30 диких, милых и смешных находок с просторов Google Карт

Представьте себе самое странное место на планете Земля. Ну как? На ум сразу пришло что-то вроде острова Кукол, Бермудского треугольника и перевала Дятлова? Более чем достойные кандидаты, да только и они меркнут в сравнении с той дичью, что порой встречается на Google Картах. Участники популярного сабреддита "Проделки Google Карт" делятся своими забавными, милыми и жуткими находками, доказывая, насколько безумен и очарователен наш мир.
1. "Моя собака умерла несколько лет назад, но когда я смотрю на Google Карты, она все еще жива и гонится за машиной Street View"
7. "Нашел на Google Картах своего пса, валяющимся у входа в дом. Прошло больше года с тех пор, как он скончался"
8. "Целый час изучал западное побережье и наконец-то нашел кита в океане! (10,2 метра в длину)"
13. Google просто посчитал этого кота слишком прекрасным, чтобы мир смотрел на него бесплатно
18. Самый быстрый автобус в мире по версии Google Maps — из Сиэтла в Киргизию всего за 47 минут. Еще и ходит каждые 30 минут!
22. Пожилой мужчина сделал это для своей жены на их ферме, чтобы отпраздновать годы совместной жизни, и она не знала об этом
Источник: — переведено специально для fishki.net
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