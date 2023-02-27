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30 диких, милых и смешных находок с просторов Google Карт

30 диких, милых и смешных находок с просторов Google Карт

Автор:
27 февраля 2023 13:00
Сообщество : Юмор
Метки: Google Карты   Reddit   Юмор   дичь   забавно   находки   странности   
984
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Представьте себе самое странное место на планете Земля. Ну как? На ум сразу пришло что-то вроде острова Кукол, Бермудского треугольника и перевала Дятлова? Более чем достойные кандидаты, да только и они меркнут в сравнении с той дичью, что порой встречается на Google Картах. Участники популярного сабреддита "Проделки Google Карт" делятся своими забавными, милыми и жуткими находками, доказывая, насколько безумен и очарователен наш мир.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Google Карты   Reddit   Юмор   дичь   забавно   находки   странности   
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