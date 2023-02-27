30 диких, милых и смешных находок с просторов Google Карт

DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео)

Поход в музей — это не только про скуку, но и про веселье и забавные находки

30 уморительных примеров бессовестных подделок

25 раз, когда люди максимально тупо себя калечили

35 человек, которые что-то забыли и поделились забавными последствими

30 фото - поднимателей настроения