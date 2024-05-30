Семью, которая наедалась в ресторанах и убегала без оплаты, поймали с поличным

Судья Пол Томас, оглашая приговор, отметил, что пара получала "кайф" от своего вызывающего поведения.
Бернард и Энн МакДонах посетили пять ресторанов в Уэльсе (Великобритания), где заказали еды на сумму более 1000 фунтов стерлингов, а затем уходили не заплатив. Разочарованные владельцы этих заведений предоставили полиции видеозаписи с камер видеонаблюдения, благодаря чему злоумышленников поймали и отправили в тюрьму.
Супруги из Сэндфилдса в Порт-Толботе признали себя виновными по пяти пунктам обвинения, в частности в получении услуг нечестным путем. Слушание по делу состоялось в суде Свонси в начале этого месяца. Энн приговорили к 12 месяцам заключения, а Бернард — к восьми.
Судья Пол Томас, оглашая приговор, отметил, что пара получала "кайф" от своего вызывающего поведения.
Сообщается, что в последнем случае семья не оплатила счет на 329 фунтов стерлингов в ресторане Bella Ciao в центре города Свонси. Энн заявила персоналу, что ее карта якобы оказалась недействительной и пошла к своей машине за наличными, пока ее ребенок сидел за столиком. Далее они имитировали экстренную ситуацию и убегали.
"Кражи, совершенные семьей МакДонах, имели разрушительное влияние на местные рестораны. Предприниматели и без того сталкиваются с многочисленными проблемами и финансовыми потерями. Сегодня виновные были привлечены к ответственности", — отметили сотрудники прокуратуры.
Супругов обязали в течение 7 дней выплатить заведениям компенсацию в размере общей суммы своих неоплаченных счетов.
Кстати, Энн МакДонах также призналась в четырех кражах из магазинов, в том числе в дизайнерском бутике Tommy Hilfiger, откуда она вынесла вещей на одну тысячу фунтов стерлингов.
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