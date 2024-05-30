Семью, которая наедалась в ресторанах и убегала без оплаты, поймали с поличным

Бернард и Энн МакДонах посетили пять ресторанов в Уэльсе (Великобритания), где заказали еды на сумму более 1000 фунтов стерлингов, а затем уходили не заплатив. Разочарованные владельцы этих заведений предоставили полиции видеозаписи с камер видеонаблюдения, благодаря чему злоумышленников поймали и отправили в тюрьму.

Супруги из Сэндфилдса в Порт-Толботе признали себя виновными по пяти пунктам обвинения, в частности в получении услуг нечестным путем. Слушание по делу состоялось в суде Свонси в начале этого месяца. Энн приговорили к 12 месяцам заключения, а Бернард — к восьми.

Судья Пол Томас, оглашая приговор, отметил, что пара получала "кайф" от своего вызывающего поведения.