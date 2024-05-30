FISHKINET
Сообщество Криминал 3095 постов • 390 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Семью, которая наедалась в ресторанах и убегала без оплаты, поймали с поличным

Семью, которая наедалась в ресторанах и убегала без оплаты, поймали с поличным

Автор:
30 мая 2024 10:19
Сообщество : Криминал
Метки: Бернард и Энн МакДонах   Видео   в мире   истории   не оплатили   ресторан   счета   фото   
1585
2
1

Судья Пол Томас, оглашая приговор, отметил, что пара получала "кайф" от своего вызывающего поведения.

Бернард и Энн МакДонах посетили пять ресторанов в Уэльсе (Великобритания), где заказали еды на сумму более 1000 фунтов стерлингов, а затем уходили не заплатив. Разочарованные владельцы этих заведений предоставили полиции видеозаписи с камер видеонаблюдения, благодаря чему злоумышленников поймали и отправили в тюрьму.

Супруги из Сэндфилдса в Порт-Толботе признали себя виновными по пяти пунктам обвинения, в частности в получении услуг нечестным путем. Слушание по делу состоялось в суде Свонси в начале этого месяца. Энн приговорили к 12 месяцам заключения, а Бернард — к восьми.

Судья Пол Томас, оглашая приговор, отметил, что пара получала "кайф" от своего вызывающего поведения.

Сообщается, что в последнем случае семья не оплатила счет на 329 фунтов стерлингов в ресторане Bella Ciao в центре города Свонси. Энн заявила персоналу, что ее карта якобы оказалась недействительной и пошла к своей машине за наличными, пока ее ребенок сидел за столиком. Далее они имитировали экстренную ситуацию и убегали.

"Кражи, совершенные семьей МакДонах, имели разрушительное влияние на местные рестораны. Предприниматели и без того сталкиваются с многочисленными проблемами и финансовыми потерями. Сегодня виновные были привлечены к ответственности", — отметили сотрудники прокуратуры.

Супругов обязали в течение 7 дней выплатить заведениям компенсацию в размере общей суммы своих неоплаченных счетов.

Кстати, Энн МакДонах также призналась в четырех кражах из магазинов, в том числе в дизайнерском бутике Tommy Hilfiger, откуда она вынесла вещей на одну тысячу фунтов стерлингов.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Бернард и Энн МакДонах   Видео   в мире   истории   не оплатили   ресторан   счета   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
ron Час назад
нормально так поели, хавальники в кадр не помещаются ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Татьяна Баженова 6 минут назад
Рожи наглые, у хабалки брови, как у продавщицы картошки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Igor Grishaev 22 минуты назад
Жирдяи ловили кайф
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98k
Доктор Джонс 45 минут назад
Теперь тюремной баланды вдоволь наедятся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Евгений Д 45 минут назад
Вот ведь ряхи то нажрали на халяву !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2388 постов (2342 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

466932



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали "Формулу любви"
Как снимали "Формулу любви"
Бантики и фартучки: Последний звонок 2024 года в фотографиях выпускниц
Бантики и фартучки: Последний звонок 2024 года в фотографиях выпускниц
Набирающие популярность в сообществах
Сирота при живых родителях
Сирота при живых родителях
«Милиция — не знаю, вернется ли». ГИБДД России вновь переименовали в ГАИ
«Милиция — не знаю, вернется ли». ГИБДД России вновь переименовали в ГАИ
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#люди#животные#Прикол#аварии#интересно#собака#кино#СУД#убийство
#фото#автомир#история#Автовсячина#новости#дети#интересное#фильм#Еда#США
#машина#автомобили#Юмор#авто аварии#ДТП#нападение#позитив#кот#кошка#знаменитости
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне 18 примеров излишне креативной подачи блюд 18 примеров излишне креативной подачи блюд Стивен Сигал отметил своё 70-летие в московском ресторане в компании Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян Стивен Сигал отметил своё 70-летие в московском ресторане в компании Владимира Соловьева и... Помощник депутата с криминальным прошлым устроил дебош в ресторане Помощник депутата с криминальным прошлым устроил дебош в ресторане Активист забросал администрацию Нью-Йорка пиццей Активист забросал администрацию Нью-Йорка пиццей 10 блюд, за цену которых можно купить автомобиль, квартиру или съездить в отпуск 10 блюд, за цену которых можно купить автомобиль, квартиру или съездить в отпуск

На что жалуетесь?

Вернуться