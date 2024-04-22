15 фотографий, которые заставляют проморгаться

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Истинные шедевры в жанре запутывающего снимка рождаются совершенно случайно.
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Ну висит в воздухе и висит. Левитирующих котов что ли не видели?
Если вашу поломку можно устранить пинков, то вам очень повезло.
Настолько круто это выглядит лишь с этого ракурса.
Вам наверняка не сразу было понятно, где голова.
Это надо было умудриться так этот пакетик положить.
Просто кот, который ровный как по линеечке.
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