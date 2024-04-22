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15 фотографий, которые заставляют проморгаться

15 фотографий, которые заставляют проморгаться

Автор:
22 апреля 2024 09:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прикол   Юмор   забавно   кадр   показалось   фото   
1392
15

Истинные шедевры в жанре запутывающего снимка рождаются совершенно случайно.

×

Ну висит в воздухе и висит. Левитирующих котов что ли не видели?

Если вашу поломку можно устранить пинков, то вам очень повезло.

Настолько круто это выглядит лишь с этого ракурса.

Вам наверняка не сразу было понятно, где голова.

Это надо было умудриться так этот пакетик положить.

Просто кот, который ровный как по линеечке.

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Метки: Прикол   Юмор   забавно   кадр   показалось   фото   
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kirka72 15 минут назад
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