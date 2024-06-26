В Курске как минимум 13 человек отравились суши, но ресторан до сих пор открыт

В управлении Роспотребнадзора по Курской области сообщили, что 13 человек отравились суши из ресторана "Sushi King". Заведение закрыли, а специалисты начали эпидемиологическое расследование.

На сегодняшний день число обратившихся за медицинской помощью составляет 13 человек, восемь из них госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно. Проводится эпидемиологическое расследование по установлению причин возникновения случаев ОКИ, – говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора по Курской области, опубликованном на сайте ведомства.

Однако, несмотря на то, что ресторан закрыт, он продолжает работать. Об этом гласит табличка, которую заметили местные жители. К закрытым дверям ресторана приклеена записка с номером телефона, по которому якобы можно сделать заказ о доставке блюд на дом.