В Курске как минимум 13 человек отравились суши, но ресторан до сих пор открыт

Однако руководство ресторана заявило, что до сих пор можно заказать доставку. И отравиться ещё раз.
В управлении Роспотребнадзора по Курской области сообщили, что 13 человек отравились суши из ресторана "Sushi King". Заведение закрыли, а специалисты начали эпидемиологическое расследование.
На сегодняшний день число обратившихся за медицинской помощью составляет 13 человек, восемь из них госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно. Проводится эпидемиологическое расследование по установлению причин возникновения случаев ОКИ, – говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора по Курской области, опубликованном на сайте ведомства.
Однако, несмотря на то, что ресторан закрыт, он продолжает работать. Об этом гласит табличка, которую заметили местные жители. К закрытым дверям ресторана приклеена записка с номером телефона, по которому якобы можно сделать заказ о доставке блюд на дом.
Главный врач Курской областной инфекционной больницы имени Семашко Олег Девянин сообщил журналистам, что у некоторых пациентов выявлен сальмонеллез. По странному стечению обстоятельств названия блюд в ресторане оказались говорящими. Пользователи заметили там суши с названием «Стафилококай» и «Стрептококаи».
Администратор одного из ресторанов сети рассказал (https://pdmnews.ru/37041/) «Подъёму», что Роспотребнадзор не нашёл нарушений в их деятельности, а отравление никак не связано с названиями блюд.
«Это название ещё при открытии выбирали, больше 10 лет назад. Отравление с этим не связано. Всё что угодно может быть, индивидуальная непереносимость, например, грязные руки. А тут, да, как вы сказали, ирония судьбы. У нас нарушений нет. Мы своих работников тут же отправили на анализы, они на больничном. Точку, где было отравление, мы закрыли. Приходил Роспотребнадзор, все проверки были, всё нормально. Но с названием это не связано. Сколько работаем, никогда такого не было, но когда-то всё в первый раз случается. Вот случилось. У нас всё соблюдается, контролируется, у нас 10 точек, сам хозяин постоянно проверяет».
Однако в Роспотребнадзоре заявили, что суши-бар использовал при готовке несертифицированное филе цыплёнка, а руководитель сети заведений уже попадал в поле зрения с такими нарушениями.
Источник:
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Или лень - матушка не позволяет ?
Ну тогда и травитесь тем , что Вам там мастурбеки надрочили!
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Да вы что, ХОЗЯИН всё проверил, сказал, что всё хорошо. Не верите, что ли?
У администратора фамилия не Черномырдин часом?