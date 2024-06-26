FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 9064 поста • 1071 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Курске как минимум 13 человек отравились суши, но ресторан до сих пор открыт

В Курске как минимум 13 человек отравились суши, но ресторан до сих пор открыт

Автор:
26 июня 2024 19:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Курск   интересное   отравление   продукты   ресторан   суши   фото   
977
3

Однако руководство ресторана заявило, что до сих пор можно заказать доставку. И отравиться ещё раз.

В управлении Роспотребнадзора по Курской области сообщили, что 13 человек отравились суши из ресторана "Sushi King". Заведение закрыли, а специалисты начали эпидемиологическое расследование.

На сегодняшний день число обратившихся за медицинской помощью составляет 13 человек, восемь из них госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно. Проводится эпидемиологическое расследование по установлению причин возникновения случаев ОКИ, – говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора по Курской области, опубликованном на сайте ведомства.

Однако, несмотря на то, что ресторан закрыт, он продолжает работать. Об этом гласит табличка, которую заметили местные жители. К закрытым дверям ресторана приклеена записка с номером телефона, по которому якобы можно сделать заказ о доставке блюд на дом.

Главный врач Курской областной инфекционной больницы имени Семашко Олег Девянин сообщил журналистам, что у некоторых пациентов выявлен сальмонеллез. По странному стечению обстоятельств названия блюд в ресторане оказались говорящими. Пользователи заметили там суши с названием «Стафилококай» и «Стрептококаи».

Администратор одного из ресторанов сети рассказал (https://pdmnews.ru/37041/) «Подъёму», что Роспотребнадзор не нашёл нарушений в их деятельности, а отравление никак не связано с названиями блюд.

«Это название ещё при открытии выбирали, больше 10 лет назад. Отравление с этим не связано. Всё что угодно может быть, индивидуальная непереносимость, например, грязные руки. А тут, да, как вы сказали, ирония судьбы. У нас нарушений нет. Мы своих работников тут же отправили на анализы, они на больничном. Точку, где было отравление, мы закрыли. Приходил Роспотребнадзор, все проверки были, всё нормально. Но с названием это не связано. Сколько работаем, никогда такого не было, но когда-то всё в первый раз случается. Вот случилось. У нас всё соблюдается, контролируется, у нас 10 точек, сам хозяин постоянно проверяет».

Однако в Роспотребнадзоре заявили, что суши-бар использовал при готовке несертифицированное филе цыплёнка, а руководитель сети заведений уже попадал в поле зрения с такими нарушениями.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Курск   интересное   отравление   продукты   ресторан   суши   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
a_komolow Час назад
Сами готовить разучились ?
Или лень - матушка не позволяет ?
Ну тогда и травитесь тем , что Вам там мастурбеки надрочили!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
51k
Максим Т. Час назад
Суши, салаты... Вы фсе врети! Отравиться можно только шавермой! Так ведь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
Latvia Sitizen 2 часа назад
суши-бар использовал при готовке несертифицированное филе цыплёнка,
==============
Да вы что, ХОЗЯИН всё проверил, сказал, что всё хорошо. Не верите, что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Андрей Иванов 2 часа назад
"Но с названием это не связано. Сколько работаем, никогда такого не было, но когда-то всё в первый раз случается. Вот случилось."

У администратора фамилия не Черномырдин часом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5164 поста (4949 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
360746



Другие посты автора
Популярное в сообществах
19 необычных уловов, которые удалось добыть во время магнитной рыбалки
19 необычных уловов, которые удалось добыть во время магнитной рыбалки
15 ретро - фотографий, которые не найти в учебниках истории
15 ретро - фотографий, которые не найти в учебниках истории
Набирающие популярность в сообществах
Брюс всемогущий — как Брюс Уиллис стал «своим парнем» с экрана и постепенно исчез с него⁠⁠
Брюс всемогущий — как Брюс Уиллис стал «своим парнем» с экрана и постепенно исчез с него⁠⁠
Бродяга дхармы — писатель-битник Джек Керуак⁠⁠
Бродяга дхармы — писатель-битник Джек Керуак⁠⁠
Знал бы что снимают, болтал меньше
Знал бы что снимают, болтал меньше
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Прикол#позитив#истории#улыбнуло#дети#кот#забавно#Москва
#в мире#интересно#СССР#кино#история#Ynews#инцидент#фильм#полиция#конфликт
#люди#Юмор#интересное#новости#авария#факты#Китай#машина#Россия#кошка
Знал бы что снимают, болтал меньше Знал бы что снимают, болтал меньше Более 10 человек в Новосибирске заказали суши и слегли с жуткой диареей Более 10 человек в Новосибирске заказали суши и слегли с жуткой диареей 14 фото из ресторанов и кафе, которые вводят в ступор посетителей 14 фото из ресторанов и кафе, которые вводят в ступор посетителей Стивен Сигал отметил своё 70-летие в московском ресторане в компании Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян Стивен Сигал отметил своё 70-летие в московском ресторане в компании Владимира Соловьева и... Активист забросал администрацию Нью-Йорка пиццей Активист забросал администрацию Нью-Йорка пиццей Ким Кардашьян засмеяли за странные суши Ким Кардашьян засмеяли за странные суши

На что жалуетесь?

Вернуться