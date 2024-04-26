Картину Климта, утерянную на 100 лет, продали за 30 млн евро

"Портрет фройляйн Лизер", написанный художником-модернистом в 1917 году, был продан на аукционе в Вене. Картина на протяжении 99 лет считалась утерянной.
Густав Климт начал писать портрет молодой женщины в 1917 году, но в феврале 1918-го он умер после инсульта.
Семья Лизер получила картину незаконченной и вскоре была вынуждена покинуть Австрию из-за прихода к власти Гитлера и антисемитизма. С 1925 года местонахождение полотна оставалось неизвестным.
Аукционный дом im Kinsky заявил, что "картина такой редкости, художественной значимости и ценности не появлялась на рынке искусства в Европе много десятилетий".
Портрет был выставлен на аукцион от имени нынешних владельцев и законных наследников Адольфа и Генриетты Лизер в соответствии с Вашингтонскими принципами в отношении конфискованных нацистами произведений искусства. Ставки на торгах начались с 28 млн евро.
В прошлом работы Климта уже приносили огромные суммы. Его полотно "Дама с веером" была продана на Sotheby's в Лондоне за 85,3 млн фунтов стерлингов, став самым дорогим произведением искусства, когда-либо проданным на аукционе в Европе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Кажется я и начал с того, что назвал очень богатых не очень разумными?)
А исчезновение на семьдесят лет только увеличивает стоимость картины. У коллекционеров ценятся произведения с "личной историей".