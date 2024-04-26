Картину Климта, утерянную на 100 лет, продали за 30 млн евро

Густав Климт начал писать портрет молодой женщины в 1917 году, но в феврале 1918-го он умер после инсульта.

Семья Лизер получила картину незаконченной и вскоре была вынуждена покинуть Австрию из-за прихода к власти Гитлера и антисемитизма. С 1925 года местонахождение полотна оставалось неизвестным.