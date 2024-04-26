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Картину Климта, утерянную на 100 лет, продали за 30 млн евро

Картину Климта, утерянную на 100 лет, продали за 30 млн евро

Автор:
26 апреля 2024 07:39
Сообщество : Искусство
Метки: Аукцион   Густав Климт   Портрет фройляйн Лизер   искусство   картина   художник   
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"Портрет фройляйн Лизер", написанный художником-модернистом в 1917 году, был продан на аукционе в Вене. Картина на протяжении 99 лет считалась утерянной.

Густав Климт начал писать портрет молодой женщины в 1917 году, но в феврале 1918-го он умер после инсульта.

Семья Лизер получила картину незаконченной и вскоре была вынуждена покинуть Австрию из-за прихода к власти Гитлера и антисемитизма. С 1925 года местонахождение полотна оставалось неизвестным.

Аукционный дом im Kinsky заявил, что "картина такой редкости, художественной значимости и ценности не появлялась на рынке искусства в Европе много десятилетий".

Портрет был выставлен на аукцион от имени нынешних владельцев и законных наследников Адольфа и Генриетты Лизер в соответствии с Вашингтонскими принципами в отношении конфискованных нацистами произведений искусства. Ставки на торгах начались с 28 млн евро.

В прошлом работы Климта уже приносили огромные суммы. Его полотно "Дама с веером" была продана на Sotheby's в Лондоне за 85,3 млн фунтов стерлингов, став самым дорогим произведением искусства, когда-либо проданным на аукционе в Европе.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Аукцион   Густав Климт   Портрет фройляйн Лизер   искусство   картина   художник   
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4  комментария
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Бывалый Трус 2 часа назад
Я может чо не понимаю. Ну, не тянет она на 30 миллионов евро.
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612
Тордион 2 часа назад
У всех свои недостатки. У богатых людей то же. Равно как ненормально, что у некоторых людей столько денег, что они не знают куда их деть. Так же и ненормально, куда они их в конце концев пристраивают (за редким исключением). Отдать сумму, на которую можно было бы содержать детскую больницу в слабо развитой стране, за картину, с потерей которой так долго мирились не самая разумная инвестиция. ...
Кажется я и начал с того, что назвал очень богатых не очень разумными?)
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2912 постов (2739 в горячем)

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