Повелитель лунных пейзажей Джон Гримшоу

Джон Аткинсон Гримшоу родился в 1836 году в Лидсе. Начал рисовать, работая клерком в Северной железнодорожной компании. Он столкнулся с категорическим неприятием увлечения со стороны родителей. Но после женитьбы в 1858 году и начала самостоятельной жизни смог полностью посвятить себя живописи.

Гримшоу начал выставляться в Лидсе в 1860-х годах с тщательно прорисованными натюрмортами. К 1870 году он стал достаточно успешным, чтобы арендовать особняк XVII века. Он назвал его «Замок у моря». Переезд на побережье вдохновил художника на создание многих наиболее привлекательных работ. На протяжении всей карьеры его всегда привлекали корабли, море и доки и всё, что было связано с этой стихией.