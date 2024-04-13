FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 3045 постов • 486 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство
Повелитель лунных пейзажей Джон Гримшоу

Повелитель лунных пейзажей Джон Гримшоу

Автор:
13 апреля 2024 18:38
Сообщество : Искусство
Метки: Джон Аткинсон Гримшоу   Луна   живопись   искусство   картина   направление   пейзаж   стиль   сумерки   художник   
964
30

Джон Аткинсон Гримшоу – выдающийся художник, который, к сожалению, не слишком известен.

О его жизни мало что известно. Живописец работал в основном на севере Англии. Большинство его картин находятся в частных коллекциях. Гримшоу не стал модным художником, но при этом превратился в мастера с мировой известностью.

×

Джон Аткинсон Гримшоу родился в 1836 году в Лидсе. Начал рисовать, работая клерком в Северной железнодорожной компании. Он столкнулся с категорическим неприятием увлечения со стороны родителей. Но после женитьбы в 1858 году и начала самостоятельной жизни смог полностью посвятить себя живописи.

Гримшоу начал выставляться в Лидсе в 1860-х годах с тщательно прорисованными натюрмортами. К 1870 году он стал достаточно успешным, чтобы арендовать особняк XVII века. Он назвал его «Замок у моря». Переезд на побережье вдохновил художника на создание многих наиболее привлекательных работ. На протяжении всей карьеры его всегда привлекали корабли, море и доки и всё, что было связано с этой стихией.

В 1870-х Гримшоу экспериментировал с более свободной техникой, создавая классические, исторические сюжеты и женские портреты. Именно последние были особенно успешными. Но настоящим прорывом в то время стали ночные сцены. Тот самый живой лунный свет, с которым художник обычно ассоциируется сегодня. В середине десятилетия он снял второй дом в Скарборо, и в нём появилось множество картин с ночными морскими пейзажами. Он также ездил в Ливерпуль и Лондон в поисках вдохновения.

Гримшоу писал в основном для частных заказчиков, и с 1874 по 1886 год выставил всего 5 работ в Королевской академии.

Стиль и тематика работ Гримшоу мало менялись на протяжении всей его карьеры. Но при этом живописец постоянно стремился к совершенствованию своего индивидуального видения.

Примерно в 1880 году Гримшоу пережил финансовый кризис и отошёл от дел, вернувшись в Лидс и увеличив количество работ до пятидесяти картин в год. Примерно в это время в его картинах появляются элементы социального реализма. Ведь ночь – это идеальное время для запечатления менее эстетичных форм жизни. В 1880-х годах он продолжал писать лунные картины, особенно уличные и доковые сцены, но также продолжал экспериментировать. Он попробовал рисовать поверх фотографий, чем шокировал некоторых современных искусствоведов. Он пытался писать и гораздо менее точные, почти наивные картины. Гримшоу даже пробовал рисовать фей.

Двое его сыновей, Артур и Луис, также были художниками. Возможно, что Гримшоу ещё нашёл бы чем удивить этот мир. Но, к сожалению, изобретательный художник скончался от онкологии 31 октября 1893 года в возрасте 57 лет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Джон Аткинсон Гримшоу   Луна   живопись   искусство   картина   направление   пейзаж   стиль   сумерки   художник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
DHC 43 минуты назад
Очень круто выглядит. Атмосферно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
MPEG-8 42 минуты назад
Mike Oldfield ft. Maggie Reilly - Moonlight Shadow (Official Video).
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Умница-красавица 2 часа назад
Пусть идет у Куинджи поучится, «повелитель» ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Galateya
  • Дата регистрации: 30.04.2019
  • 1496 постов (613 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

53501



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 хвостатых, которые обрели дом и изменились до неузнаваемости
17 хвостатых, которые обрели дом и изменились до неузнаваемости
«Ты больной что ли?»: в Красноярском крае приезжий продавец полез в драку с покупателем и вскоре об этом пожалел
«Ты больной что ли?»: в Красноярском крае приезжий продавец полез в драку с...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 апреля
С добрым утром
С добрым утром
Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры при помощи силы мысли (2 фото)
Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры при помощи силы мысли...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 13 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#в мире#автомир#кот#ДТП#аварии#кошка#США#интересное
#животные#история#автомобили#интересно#забавно#кино#Китай#Еда#природа#полиция
#Прикол#машина#факты#люди#собака#фильм#авто аварии#оренбург#Россия#милота
Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры при помощи силы мысли (2 фото) Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры при помощи силы мысли (2 фото) Пронзительная красота природы Романа Божкова Пронзительная красота природы Романа Божкова Мастер русской школы пейзажа Юрий Кугач Мастер русской школы пейзажа Юрий Кугач Поэт женской красоты и весны Джордж Элгар Хикс Поэт женской красоты и весны Джордж Элгар Хикс Трогательный реализм и душевный сюр Геннадия Шаройкина Трогательный реализм и душевный сюр Геннадия Шаройкина Живые пейзажи Михаила Сатарова Живые пейзажи Михаила Сатарова

На что жалуетесь?

Вернуться