Повелитель лунных пейзажей Джон Гримшоу

Джон Аткинсон Гримшоу – выдающийся художник, который, к сожалению, не слишком известен.
О его жизни мало что известно. Живописец работал в основном на севере Англии. Большинство его картин находятся в частных коллекциях. Гримшоу не стал модным художником, но при этом превратился в мастера с мировой известностью.
Джон Аткинсон Гримшоу родился в 1836 году в Лидсе. Начал рисовать, работая клерком в Северной железнодорожной компании. Он столкнулся с категорическим неприятием увлечения со стороны родителей. Но после женитьбы в 1858 году и начала самостоятельной жизни смог полностью посвятить себя живописи.
Гримшоу начал выставляться в Лидсе в 1860-х годах с тщательно прорисованными натюрмортами. К 1870 году он стал достаточно успешным, чтобы арендовать особняк XVII века. Он назвал его «Замок у моря». Переезд на побережье вдохновил художника на создание многих наиболее привлекательных работ. На протяжении всей карьеры его всегда привлекали корабли, море и доки и всё, что было связано с этой стихией.
В 1870-х Гримшоу экспериментировал с более свободной техникой, создавая классические, исторические сюжеты и женские портреты. Именно последние были особенно успешными. Но настоящим прорывом в то время стали ночные сцены. Тот самый живой лунный свет, с которым художник обычно ассоциируется сегодня. В середине десятилетия он снял второй дом в Скарборо, и в нём появилось множество картин с ночными морскими пейзажами. Он также ездил в Ливерпуль и Лондон в поисках вдохновения.
Гримшоу писал в основном для частных заказчиков, и с 1874 по 1886 год выставил всего 5 работ в Королевской академии.
Стиль и тематика работ Гримшоу мало менялись на протяжении всей его карьеры. Но при этом живописец постоянно стремился к совершенствованию своего индивидуального видения.
Примерно в 1880 году Гримшоу пережил финансовый кризис и отошёл от дел, вернувшись в Лидс и увеличив количество работ до пятидесяти картин в год. Примерно в это время в его картинах появляются элементы социального реализма. Ведь ночь – это идеальное время для запечатления менее эстетичных форм жизни. В 1880-х годах он продолжал писать лунные картины, особенно уличные и доковые сцены, но также продолжал экспериментировать. Он попробовал рисовать поверх фотографий, чем шокировал некоторых современных искусствоведов. Он пытался писать и гораздо менее точные, почти наивные картины. Гримшоу даже пробовал рисовать фей.
Двое его сыновей, Артур и Луис, также были художниками. Возможно, что Гримшоу ещё нашёл бы чем удивить этот мир. Но, к сожалению, изобретательный художник скончался от онкологии 31 октября 1893 года в возрасте 57 лет.
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