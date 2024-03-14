Поэт сумерек, вечерних небес и волшебной луны

Он начинал как художник, пишущий летние пейзажи, но после путешествий сосредоточился на речных видах в картинах, написанных при лунном свете.

Абельс родился в Амстердаме в 1803 году. Он был учеником художника-живописца Яна ван Равенсваэя. В 1826 году он посетил Германию, а по возвращении поселился в Гааге. Его женой была дочь известного анималиста Питера Оса.

Особую известность ему принесли картины с лунными пейзажами. Особенно глубокими и завораживающими у Абельса получались водоёмы. Подчёркнутые дымкой закатных лучей солнца или пеленой лунного света, они подсознательно вызывают у зрителя светлую грусть об уходящем времени и утекающих возможностях.

Абельс подписывал не все свои работы, но рука мастера вполне узнаваема и без подписи.