Поэт сумерек, вечерних небес и волшебной луны

Луна – это не просто небесное тело, но и почитаемый в разных культурах мистический символ. В её мягком приглушённом свете очертания предметов меняются, раскрывая некий потаённый смысл.
Об этой способности луны отлично знал голландский художник Якобус Теодорус «Якоб» Абельс (1803-1866), ставший одним из ярких представителей так называемого направления ночной живописи.
Он начинал как художник, пишущий летние пейзажи, но после путешествий сосредоточился на речных видах в картинах, написанных при лунном свете.
Абельс родился в Амстердаме в 1803 году. Он был учеником художника-живописца Яна ван Равенсваэя. В 1826 году он посетил Германию, а по возвращении поселился в Гааге. Его женой была дочь известного анималиста Питера Оса.
Особую известность ему принесли картины с лунными пейзажами. Особенно глубокими и завораживающими у Абельса получались водоёмы. Подчёркнутые дымкой закатных лучей солнца или пеленой лунного света, они подсознательно вызывают у зрителя светлую грусть об уходящем времени и утекающих возможностях.
Абельс подписывал не все свои работы, но рука мастера вполне узнаваема и без подписи.
Источник:
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