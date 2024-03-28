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Основательные дома, мистические дымки и хрустальные туманы Филиппа Жаке

Основательные дома, мистические дымки и хрустальные туманы Филиппа Жаке

Автор:
28 марта 2024 15:49
Сообщество : Искусство
Метки: Филипп Жаке   архитектура   глянец   дом   живопись   искусство   картина   самоучка   техника   художник   
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Филипп Шарль Жаке – не просто современный художник-пейзажист. Его можно смело назвать творцом, поскольку французский живописец смог овладеть искусством сочетать реальное и воображаемое.

Благодаря чему композиции, на создание которых художника вдохновили берега и эстуарии, получаются возвышенными и запоминающимися. В сюрреалистическом, идеализированном качестве его работ есть что-то фундаментально основательное и приятное.

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Жаке родился в Париже в 1957 году. Получил образование архитектора в Высшей национальной школе декоративного искусства.  Строя карьеру архитектора, он решил посвятить время и живописи.

В его геометрических симметричных пейзажах чётко прослеживается влияние архитектуры. Он успешно компенсирует строгую геометрию архитектурных композиций насыщенными цветами и интригующим разнообразием поверхностей – от воды, похожей на стекло, до ржавых шелушащихся корпусов барж.

Жаке – самоучка, и его техника живописи, несомненно, отличает его от других художников. Работая с глянцевой краской, он начинает с окрашивания фанерной поверхности в однородный цвет. Это средство позволяет ему добиваться удивительно гладких поверхностей.  К каждому участку композиции он подходит по-разному: иногда текстуры создаются с помощью нескольких прозрачных слоёв, в то время как другие формируются с помощью лезвия бритвы.

Жаке с особой тщательностью подходит к изображению домов, которые часто появляются на его картинах.  Он действительно строит, а не пишет эти сооружения, создавая их на бумаге, а затем перенося на фон. Они служат напоминанием о существовании человека в этих обширных, похожих на сон пейзажах.

В настоящее время Жаке живет и работает в Пантене, пригороде к северу от Парижа, где у него есть выставочный зал.  Он участвовал в персональных и групповых выставках по всей Франции.

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Метки: Филипп Жаке   архитектура   глянец   дом   живопись   искусство   картина   самоучка   техника   художник   
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