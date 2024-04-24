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В Китае волки спрыгнули в зрительный зал во время спектакля

В Китае волки спрыгнули в зрительный зал во время спектакля

Автор:
24 апреля 2024 11:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   в мире   волк   представление   спектакль   
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Во время спектакля в китайском городе Сиань к людям в зал выбежали десятки дрессированных волков. Зрители, которые не знали об этой части спектакля, получили невероятные впечатления.

Лица впечатлительных зрителей представили?

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Метки: Видео   Китай   в мире   волк   представление   спектакль   
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3  комментария
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98k
Доктор Джонс 24 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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18k
Alex ASK 11 минут назад
Зрительный зал после:

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12k
Том Сойер 12 минут назад
Памперсы вместе с билетами выдают наверняка.....
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3620 постов (3586 в горячем)

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