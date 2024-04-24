В Китае волки спрыгнули в зрительный зал во время спектакля

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Во время спектакля в китайском городе Сиань к людям в зал выбежали десятки дрессированных волков. Зрители, которые не знали об этой части спектакля, получили невероятные впечатления.
Лица впечатлительных зрителей представили?
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