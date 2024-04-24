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Женщина ударила детей из-за ваучера в торговом центре Ниша

Женщина ударила детей из-за ваучера в торговом центре Ниша

Автор:
24 апреля 2024 11:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   в мире   в торговом центре Ниша   ваучер   дети   конфликт   скидка   
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В торговом центре Ниша из-за раздачи ваучеров разразился хаос.

Известный торговый центр в Нише отметил своё 3-летие и решил наградить самых быстрых и способных клиентов определенными ваучерами. На выходных в связи с объявленным днем ​​рождения действовали скидки, с крыши запускали воздушные шары, а в социальных сетях были зафиксированы неприятные сцены.


В главном зале собралось большое количество людей как от мала до велика, так и ожидая выпуска воздушных шаров. Воздушные шары были упакованы в большую сетку красного и синего цветов, каждый из которых представляет собой ваучер в один из магазинов торгового центра.


В какой-то момент сеть открылась и воздушные шары начали падать, а люди хватать друг друга. На одном видео, появившемся в соцсетях, показана неприятная и некрасивая сцена, когда пожилая женщина толкает и бьет детей, чтобы побороться за наилучшее положение под воздушным шаром.

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Метки: Видео   в мире   в торговом центре Ниша   ваучер   дети   конфликт   скидка   
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8  комментариев
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5k
Sanar Час назад
"в то время как некоторые молодые люди не были ей должны, поэтому вернули ее сзади."
Что?
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Сергей Викторович 16 минут назад
Вот не раз уже замечал - при таких раздачах халявы самые активные и беспринципные - именно толстые бабы
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1k
Flint 16 минут назад
Ха, в какой-то моент её начали со всех сторон дети пихать и она поняла что хоть она и взрослая хабалка - но её просто количеством зергнут xD И свалила)
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817
Сергей Полчаса назад
Это вообще где? Не могу понять на каком языке говорят
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
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