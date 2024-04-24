Женщина ударила детей из-за ваучера в торговом центре Ниша

В торговом центре Ниша из-за раздачи ваучеров разразился хаос.
Известный торговый центр в Нише отметил своё 3-летие и решил наградить самых быстрых и способных клиентов определенными ваучерами. На выходных в связи с объявленным днем рождения действовали скидки, с крыши запускали воздушные шары, а в социальных сетях были зафиксированы неприятные сцены.
В главном зале собралось большое количество людей как от мала до велика, так и ожидая выпуска воздушных шаров. Воздушные шары были упакованы в большую сетку красного и синего цветов, каждый из которых представляет собой ваучер в один из магазинов торгового центра.
В какой-то момент сеть открылась и воздушные шары начали падать, а люди хватать друг друга. На одном видео, появившемся в соцсетях, показана неприятная и некрасивая сцена, когда пожилая женщина толкает и бьет детей, чтобы побороться за наилучшее положение под воздушным шаром.
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