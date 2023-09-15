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Крупный аллигатор устремился в сторону девочек-скаутов

Крупный аллигатор устремился в сторону девочек-скаутов

Автор:
15 сентября 2023 10:06
Сообщество : Животные
Метки: Видео   США   аллигатор   в мире   дети   животные   
2006
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К девочкам, которых взрослые учили разбивать лагерь и ловить рыбу, подплыл крупный аллигатор. К счастью, взрослые вовремя заметили хищника.

Попавший на видео инцидент произошел в субботу, 9 сентября, в государственном природном парке Huntsville State Park. Отряд местных девочек-скаутов отправился на озеро Рэйвен. Дети должны были исследовать природу парка, научиться ловить рыбу и переночевать в палатках в лесу.

Девочки находились в специально огороженной сетью зоне для купания, когда рядом появился крупный аллигатор.

Рептилия сразу же направилась к детям, перебравшись через преграду. Взрослые на берегу закричали, чтобы все выходили из воды, а лидер отряда Николь Гленн встала между аллигатором и воспитанницами, пока они добирались до берега. «Я фотографировала, когда заметила в воде бревно, которое оказалось не бревном», — рассказала женщина в интервью Insider. Она уверяет, что аллигатор был просто огромным, а его голова была шириной в два ее туловища.


В результате происшествия никто не пострадал. Девочки признались, что им понадобилось несколько часов, чтобы успокоиться и прийти в себя после пережитого «волнующего опыта».

Служители парка закрыли озеро для купания до конца дня. Представитель Департамента парков и дикой природы Техаса рассказал, что из Huntsville State Park уже удалили несколько аллигаторов, которые досаждали людям. В ближайшее время специалисты решат, стоит ли переселить рептилию.

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Метки: Видео   США   аллигатор   в мире   дети   животные   
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14  комментариев
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8k
Колорад 2 часа назад
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25k
Slawa49 54 минуты назад
вот чем мне нравится Магадан тем что никаких крокодилов ядовитых змей, черных мамб и прочих ядовитых гадов насекомых и рептилий)))) а медведи ну это фигня во первых они спят 8 месяцев в году, а во вторых их легко шугануть можно))) подранок тот да или шатун))) но они так редко встречаются)))))
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4k
Lexx 55 минут назад
---учили разбивать лагерь и ловить рыбу--
Заодно и по-быстрому какать.
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10k
Seledochnik 58 минут назад
А какая жизненная необходимость купаться там где обитают крокодилы? Это как отправиться гулять по минному полю "повезет/неповезет".
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2k
Duke_kir Час назад
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7k
vasilykopkov Час назад
- Да я только спросить!
- Да мы и не знаем ничего особо...
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17k
Shtoppi 2 часа назад
<<Крупный аллигатор устремился в сторону девочек-скаутов>>
----------
наверное печеньки хотел купить ))))))))))))
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35k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Насколько я увидел - мужики бросились в воду спасать детей и стояли между детьми и Геной, а преподавательница заскочила и тут же выскочила ))
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76k
Viktor 2 часа назад
Гена дурак, под водой подкрадываться надо было!
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3k
DVPET 2 часа назад
Что-то девочки-скауты какие-то мелкие.
А есть видео с совершеннолетними девочками-скаутами? Аллигатора можно не надо.
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