<<Крупный аллигатор устремился в сторону девочек-скаутов>>

К девочкам, которых взрослые учили разбивать лагерь и ловить рыбу, подплыл крупный аллигатор. К счастью, взрослые вовремя заметили хищника.
Попавший на видео инцидент произошел в субботу, 9 сентября, в государственном природном парке Huntsville State Park. Отряд местных девочек-скаутов отправился на озеро Рэйвен. Дети должны были исследовать природу парка, научиться ловить рыбу и переночевать в палатках в лесу.
Девочки находились в специально огороженной сетью зоне для купания, когда рядом появился крупный аллигатор.
Рептилия сразу же направилась к детям, перебравшись через преграду. Взрослые на берегу закричали, чтобы все выходили из воды, а лидер отряда Николь Гленн встала между аллигатором и воспитанницами, пока они добирались до берега. «Я фотографировала, когда заметила в воде бревно, которое оказалось не бревном», — рассказала женщина в интервью Insider. Она уверяет, что аллигатор был просто огромным, а его голова была шириной в два ее туловища.
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В результате происшествия никто не пострадал. Девочки признались, что им понадобилось несколько часов, чтобы успокоиться и прийти в себя после пережитого «волнующего опыта».
Служители парка закрыли озеро для купания до конца дня. Представитель Департамента парков и дикой природы Техаса рассказал, что из Huntsville State Park уже удалили несколько аллигаторов, которые досаждали людям. В ближайшее время специалисты решат, стоит ли переселить рептилию.
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Заодно и по-быстрому какать.
- Да мы и не знаем ничего особо...
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наверное печеньки хотел купить ))))))))))))
А есть видео с совершеннолетними девочками-скаутами? Аллигатора можно не надо.