<<Крупный аллигатор устремился в сторону девочек-скаутов>>

Попавший на видео инцидент произошел в субботу, 9 сентября, в государственном природном парке Huntsville State Park. Отряд местных девочек-скаутов отправился на озеро Рэйвен. Дети должны были исследовать природу парка, научиться ловить рыбу и переночевать в палатках в лесу.

Девочки находились в специально огороженной сетью зоне для купания, когда рядом появился крупный аллигатор.