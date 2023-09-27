В Иркутской области мужик перегородил дорогу «скорой помощи», обложил врачей матом и ушёл по своим делам

А медики спешили на вызов.
Инцидент произошёл в Усть-Илимске. Врачи мчались на вызов и тут им встретился автохам. Он остановил машину прямо напротив скорой, перекрыл дорогу, потом вылез, обложил медиков матом и был таков.
Автомобиль так и не переставил.
Чтобы не тратить время и успеть к пациенту, сотрудники «скорой» ГИБДД вызывать не стали. Но выложили видео с нерадивым водилой в соцсети, позже полицейские его всё-таки нашли. Почему так поступил, 56-летний мужик объяснить так и не смог.
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