В Иркутской области мужик перегородил дорогу «скорой помощи», обложил врачей матом и ушёл по своим делам

Инцидент произошёл в Усть-Илимске. Врачи мчались на вызов и тут им встретился автохам. Он остановил машину прямо напротив скорой, перекрыл дорогу, потом вылез, обложил медиков матом и был таков.

Автомобиль так и не переставил.

Чтобы не тратить время и успеть к пациенту, сотрудники «скорой» ГИБДД вызывать не стали. Но выложили видео с нерадивым водилой в соцсети, позже полицейские его всё-таки нашли. Почему так поступил, 56-летний мужик объяснить так и не смог.