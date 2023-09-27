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В Иркутской области мужик перегородил дорогу «скорой помощи», обложил врачей матом и ушёл по своим делам

В Иркутской области мужик перегородил дорогу «скорой помощи», обложил врачей матом и ушёл по своим делам

Автор:
27 сентября 2023 20:25
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ГИБДД   Иркутская область   автохам   врачи   медики   скорая помощь   
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А медики спешили на вызов.

Инцидент произошёл в Усть-Илимске. Врачи мчались на вызов и тут им встретился автохам. Он остановил машину прямо напротив скорой, перекрыл дорогу, потом вылез, обложил медиков матом и был таков.

Автомобиль так и не переставил.

Чтобы не тратить время и успеть к пациенту, сотрудники «скорой» ГИБДД вызывать не стали. Но выложили видео с нерадивым водилой в соцсети,  позже полицейские его всё-таки нашли. Почему так поступил, 56-летний мужик объяснить так и не смог.


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Метки: Видео   ГИБДД   Иркутская область   автохам   врачи   медики   скорая помощь   
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6  комментариев
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12k
Владимир 42 минуты назад
За это, просто карать надо, как за попытку убийства. Урод сраный, надеюсь, если с ним что случится, скорая к нему не доедет.
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6k
sumrаknn 8 минут назад
я вроде помню что уголовку у нас ввели
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15k
GROMOZEKA 11 минут назад
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21k
иванов дмитрий Полчаса назад
если его машина сегодня сгорит , я не смогу осуждать хулиганов.
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4k
Alex Полчаса назад
Голову пробить уроду
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August

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