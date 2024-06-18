Береговую охрану Греции обвиняют в гибели мигрантов

За последние 3 года более 40 человек, пересекавших Средиземное море на небольших лодках, погибли из-за действий греческой береговой охраны. Как сообщает Dailymail, 9 человек намеренно выбросили за борт.
В минувшую пятницу сотни демонстрантов собрались в Афинах, требуя ответов на вопросы о причинах кораблекрушения 14 июня 2023 года.
Более 600 мигрантов из Пакистана, Сирии и Египта оказались на рыболовецком траулере "Адриана", направлявшемся в Италию из Ливии, который затонул у берегов юго-западной Греции, хотя береговая охрана вела наблюдение за ним несколько часов.
104 человека спасли, но только 82 тела были найдены. Эта катастрофа стала одной из самых страшных за всю историю Средиземноморья.
Расследование, опубликованное на этой неделе BBC, подтвердило, что по меньшей мере 40 мигрантов погибли из-за действий греческой береговой охраны в 15 инцидентах за период с мая 2020 по 2023 год.
Камерунец, добравшийся до Греции, рассказал о том, как мужчина из Кот-д’Ивуар утонул у него на глазах: "Мы едва успели причалить, как появилась полиция. Двое были одеты в чёрную форму, а трое других - в гражданскую одежду. Они были в масках, мы видели только их глаза. Они начали с моего соотечественника. Столкнули его в воду. Ивуариец сказал: "Спасите меня, я не хочу умирать..." В конце концов над водой осталась только его рука, а потом и её не стало".
Мигрант из Сомали утверждает, что греческие офицеры связали ему руки, прежде чем столкнуть в воду, а сириец рассказал, как несколько детей утонули после того, как береговая охрана оставила их на повреждённых плотах.
"Мы сразу же начали тонуть, они это видели... Они слышали, как мы кричали, и всё равно оставили нас. К утру семь или восемь детей погибли".
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Греция и Италия - одни из самых популярных направлений среди мигрантов.
В 2016 году Турция заключила с ЕС соглашение. По условиям сделки, турецкие власти должны были предотвращать попытки мигрантов добраться до Греции и принимать обратно тех, кому это удалось. Эрдоган потребовал финансовую помощь в размере 9 млрд евро. Однако уже в 2020 году Турция заявила, что больше не может сдерживать потоки переселенцев.
Только за прошлый год 3155 человек погибли или пропали без вести, пытаясь пересечь Средиземное море, а в 2024 году, по данным Международной организации по миграции, число жертв достигло 923.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Почти доплыли? Ну всё! Что, греки?! Довыёживались? Погубили столько жизней!!! Ироды!!!
И никаких незаконных мигрантов,которые из своей вонючей Африки в обход официальному карантину привозят херову тучу болезней,от чесотки до бубонной чумы и СПИДа (ХТО-ТО СКАЖЕТ,ЧТО НЕТ ?!?!).
И все довольны.