Береговую охрану Греции обвиняют в гибели мигрантов

В минувшую пятницу сотни демонстрантов собрались в Афинах, требуя ответов на вопросы о причинах кораблекрушения 14 июня 2023 года.

Более 600 мигрантов из Пакистана, Сирии и Египта оказались на рыболовецком траулере "Адриана", направлявшемся в Италию из Ливии, который затонул у берегов юго-западной Греции, хотя береговая охрана вела наблюдение за ним несколько часов.

104 человека спасли, но только 82 тела были найдены. Эта катастрофа стала одной из самых страшных за всю историю Средиземноморья.