FISHKINET
Сообщество Криминал 3169 постов • 393 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Береговую охрану Греции обвиняют в гибели мигрантов

Береговую охрану Греции обвиняют в гибели мигрантов

Автор:
18 июня 2024 10:40
Сообщество : Криминал
Метки: береговая охрана   гибель   греция   лодка   мигрант   расследование   
1521
9
1

За последние 3 года более 40 человек, пересекавших Средиземное море на небольших лодках, погибли из-за действий греческой береговой охраны. Как сообщает Dailymail, 9 человек намеренно выбросили за борт.

В минувшую пятницу сотни демонстрантов собрались в Афинах, требуя ответов на вопросы о причинах кораблекрушения 14 июня 2023 года.

Более 600 мигрантов из Пакистана, Сирии и Египта оказались на рыболовецком траулере "Адриана", направлявшемся в Италию из Ливии, который затонул у берегов юго-западной Греции, хотя береговая охрана вела наблюдение за ним несколько часов.

104 человека спасли, но только 82 тела были найдены. Эта катастрофа стала одной из самых страшных за всю историю Средиземноморья.

Расследование, опубликованное на этой неделе BBC, подтвердило, что по меньшей мере 40 мигрантов погибли из-за действий греческой береговой охраны в 15 инцидентах за период с мая 2020 по 2023 год.

Камерунец, добравшийся до Греции, рассказал о том, как мужчина из Кот-д’Ивуар утонул у него на глазах: "Мы едва успели причалить, как появилась полиция. Двое были одеты в чёрную форму, а трое других - в гражданскую одежду. Они были в масках, мы видели только их глаза. Они начали с моего соотечественника. Столкнули его в воду. Ивуариец сказал: "Спасите меня, я не хочу умирать..." В конце концов над водой осталась только его рука, а потом и её не стало".

Мигрант из Сомали утверждает, что греческие офицеры связали ему руки, прежде чем столкнуть в воду, а сириец рассказал, как несколько детей утонули после того, как береговая охрана оставила их на повреждённых плотах.

"Мы сразу же начали тонуть, они это видели... Они слышали, как мы кричали, и всё равно оставили нас. К утру семь или восемь детей погибли".

Греция и Италия - одни из самых популярных направлений среди мигрантов.

В 2016 году Турция заключила с ЕС соглашение. По условиям сделки, турецкие власти должны были предотвращать попытки мигрантов добраться до Греции и принимать обратно тех, кому это удалось. Эрдоган потребовал финансовую помощь в размере 9 млрд евро. Однако уже в 2020 году Турция заявила, что больше не может сдерживать потоки переселенцев.

Только за прошлый год 3155 человек погибли или пропали без вести, пытаясь пересечь Средиземное море, а в 2024 году, по данным Международной организации по миграции, число жертв достигло 923.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: береговая охрана   гибель   греция   лодка   мигрант   расследование   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Patmaz 2 часа назад
Негры берега попутали и ещё чем-то недовольны. Совсем рыбного супчика объелись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Hitokiri 13 минут назад
Они специально топят свои джонки. Просто их не спасают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Kostick 14 минут назад
топить эти корыта до входа в территориальные воды. абсолютно неизвестными судами. так десяток другой шаланд утопить, перестанет лезть нечисть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Б.Касторский Полчаса назад
Мигранты, рискуя жизнями садятся на чахлые судёнышки с большим перегрузом и плывут. Всё нормально и этично. Утончили до того момента, как доплыли до пункта назначения? Ох, какая неприятность. Но чего в жизни не бывает.
Почти доплыли? Ну всё! Что, греки?! Довыёживались? Погубили столько жизней!!! Ироды!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Ntvl 46 минут назад
правильно охрана делает, кому эти голодранцы нужны? их легче пере.ху.ярить в море, чем потом кормить их за счет налогоплательщиков. А эти бобуины, в свою очередь потом начнут борзеть и требовать ! и еще всякую халеру, тиф, и т.д завезут в страну! В расход их на.х.уй. Все равно на защиту их ни кто не встанет. На что эти обезяны надеются?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
346
Самуил Маршак 53 минуты назад
Так это не греки виноваты, а верхушка гейропского руководства и американцы, которые целенаправленно 15 лет назад инициировали череду кризисов в арабском мире и Африке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Оксид Бетона Час назад
Молодцы Греки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Григорий Бабкин Час назад
А зачем их вылавливают? Рыбкам тоже надо кушать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Майборода 2 часа назад
Раньше,такие проблемы решались проще : береговая охрана стреляла по судам незаконно заходящим в акваторию , ниже ватерлинии .
И никаких незаконных мигрантов,которые из своей вонючей Африки в обход официальному карантину привозят херову тучу болезней,от чесотки до бубонной чумы и СПИДа (ХТО-ТО СКАЖЕТ,ЧТО НЕТ ?!?!).
И все довольны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
no. 2 часа назад
а можно этих в масках нам на границу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3040 постов (2867 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

510204



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуму внесли законопроект о любых способах самообороны жилья
В Госдуму внесли законопроект о любых способах самообороны жилья
Спецназ взял штурмом ростовское СИЗО и освободил заложников
Спецназ взял штурмом ростовское СИЗО и освободил заложников
Набирающие популярность в сообществах
Ссылка на необитаемый остров за хулиганство
Ссылка на необитаемый остров за хулиганство
Картинки со&nbsp;смыслом&nbsp;
Картинки со смыслом 
Первая и такая успешная
Первая и такая успешная
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересно#новости#машина#улыбнуло#США#маразм#удивительно#задержание
#в мире#люди#история#позитив#Москва#собака#Япония#Россия#Китай#дети
#животные#Юмор#забавно#факты#кошка#кот#конфликт#Ynews#кино#подборка
Первая и такая успешная Первая и такая успешная Больной раком мигрант из Лаоса выиграл в лотерее США $1,3 миллиард Больной раком мигрант из Лаоса выиграл в лотерее США $1,3 миллиард "Я их вырежу всех": девятиклассник Бухирвали из Мытищ угрожал убить семью Маши, отказавшейся с ним встречаться "Я их вырежу всех": девятиклассник Бухирвали из Мытищ угрожал убить семью Маши, отказавшейся с... «Этот тип долбился в её двери»: в Екатеринбурге иностранец настойчиво приставал к незнакомым девушкам и нарвался на сурового местного жителя «Этот тип долбился в её двери»: в Екатеринбурге иностранец настойчиво приставал к незнакомым... Жуткий фетишист сорвал с молодой девушки носок прямо на улице, а потом шёл и нюхал его Жуткий фетишист сорвал с молодой девушки носок прямо на улице, а потом шёл и нюхал его «Я смотрела в его глаза и видела в них жуткую ненависть»: чемпионка UFC не простила мигранта, пытавшегося сбить её на машине «Я смотрела в его глаза и видела в них жуткую ненависть»: чемпионка UFC не простила мигранта,...

На что жалуетесь?

Вернуться