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Голливудский снос недостроя провели в Челябинске

Голливудский снос недостроя провели в Челябинске

Автор:
29 мая 2024 10:39
Метки: Челябинск   видер   здание   недострой   пыль   снос   эпично   
2369
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В Челябинске снесли долгострой. Решено было не разбирать его, а уничтожить махом. Правда, местные теперь жалуются на пыль, которая распространилась далеко за пределы района.

Все прошло строго по плану, сообщили в администрации: местных заранее предупредили, а территорию оцепили. Теперь предстоит очистить все от обломков.

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Метки: Челябинск   видер   здание   недострой   пыль   снос   эпично   
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20  комментариев
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20k
Голос Вселенной 2 часа назад
Наверное, действительно специально так взорвали, чтобы дом упал на пустырь... Если бы он упал строго вертикально, то часть обломков полетела бы на дорогу рядом.
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0
Игорь 2 минуты назад
Здpавcтвуйтe. Извинитe, чтo пишу здecь, бoльшe нeгдe...

Ceйчаc ищу любую pабoту, нo пoка ничeгo нe нахoдитcя. Гoтoв на любую пoдpабoтку, а ceйчаc дoма ecть абcoлютнo нeчeгo.
Oт гoлoда пoчти тepяю coзнаниe. Oдoлжить пpocтo нe у кoгo. Oдoлжитe, пoжалуйcта, на eду pублeй 100-200. Xoть на булку хлeба, хoть на килoгpамм каpтoшки.

Ecли ocтавитe кoнтакты, тo я гoтoв вepнуть c пepвoй заpплаты (пepeвeду на каpту или нoмep тeлeфoна). В этoм cлучаe ocтавьтe cвoи кoнтакты в личных cooбщeниях. Я вepну 100%!

Пoпoлнитe, пoжалуйcта, нoмep тeлeфoна на любую cумму: 8 (952) 133 65 10 (баланc нoмepа тeлeфoна у oпepатopа или пo CБП)

Заpанee бoльшoe Вам чeлoвeчecкoe cпаcибo.
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33k
Kladbische Полчаса назад
Разве это Голливудский? Всё должно быть не так. Пара чернокожих мигрантов транссексуалов, идентифицирующих себя как нечто 127 и нечто 345, должны были незаметно пробраться в здание и приклеить себя к стенам в знак протеста запыления города от сноса здания. К несчастью для них, они были безграмотны и не смогли прочитать когда будет сносится дом. Они думали что у них ещё есть время.
Плохой мужчина традиционной ориентации, проводит осмотр перед сносом, и видит несчастных непонятной ориентации. Он делает вид, что не заметил их. Ведь он плохой семьянин! У него неправильная семья, жена женщина и дети, мальчик и девочка, а не оно и оно и жена он.
127 и 345 оно и оно, начинают понимать, что что-то не так. Звонят знакомому, который работают в гей клубе по соседству. Тот, бросает очень важную работу, кричит начальнику, что в беде очень хорошие оно и оно. Начальник всё понимает, в догонку кричит, работа подождёт, я выпишу премию. Сам звонит в полицию, и телевидение и сообщает, что плохой семьянин с женой женщиной, оставил на убой прекрасных оно и оно. Летят вертолёты, едут пожарные и полицейские машины! Плохой семьянин сообщает что в здании никого нет, взрывник начинает давить на ручку, ещё чуть чуть и всё произойдёт. Но вдруг по телевизору, выступает президент и говорит, ОСТАНОВИСЬ взрывник! В здании, есть прекрасные оно и оно. Вспотевший взрывник, убирает руку с взрывателя, но плохой семьянин с женой женщиной хватает взрыватель сам, и убивает несчастных 127 и 345 оно и оно.
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1k
Rainman74 Полчаса назад
НАКОНЕЦ-ТО. Этот скелет десятки лет торчал в центре города.
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508
Фрол 44 минуты назад
Нда.Спецы.Явно кувалдами дробили одну сторону и успели отскочить.
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22k
Robin Hood 44 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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26k
Slawa49 47 минут назад
обычно в штатах перед подрывом здание проливают водой и место крушения также постоянно поливают, чтобы меньше пыли было)))) но кого у нас пыль то заботит??? во многих городах и без сносы пыли полно___
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1k
Леший 51 минуту назад
а нельзя было взорвать во время дождя, чтобы пыль не летела?
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8k
Лещ 53 минуты назад
Бывает и такое, оператор погиб
Ссылка www.youtube.com
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9k
Андрей Час назад
Теперь постоят новый недострой
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8k
Marlboro Час назад
По этой теме: вот так взорвали трубу в Ляйпциге в 95 году :)
Немецкий знать не обязательно, и так все понятно.
Ссылка www.youtube.com
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34k
Slonyash Час назад
Аж пыль пошла!
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40k
Андрей Иванов 2 часа назад
Пыль и так бы распространилась. Только это было бы на протяжении месяцев, плюс шум и разбитые дороги от кучи строительной техники
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4k
poбт 2 часа назад
"Решено было не разбирать его"
интересно как автор представляет "разбор" монолитного здания?
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11k
Vacony 2 часа назад
да видимо так и хотели... там реально дорога рядом.. но я видел что это все дело сверху с вертолета ил брандспойтов поливают , что бы не летело прям море пыли по городу
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3k
Ультратрахуил 2 часа назад
Правда, местные теперь жалуются на пыль, которая распространилась далеко за пределы района.(w)
Надо было дождаться пока пространственные порталы изобретут, чтобы в параллельное измерение его телепортировать, но тогда бы люди жаловались, что он им чем то другим мешает, или бы он сам рухнул. Хз короч
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3019 постов (2937 в горячем)

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