Голливудский снос недостроя провели в Челябинске

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В Челябинске снесли долгострой. Решено было не разбирать его, а уничтожить махом. Правда, местные теперь жалуются на пыль, которая распространилась далеко за пределы района.
Все прошло строго по плану, сообщили в администрации: местных заранее предупредили, а территорию оцепили. Теперь предстоит очистить все от обломков.
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Плохой мужчина традиционной ориентации, проводит осмотр перед сносом, и видит несчастных непонятной ориентации. Он делает вид, что не заметил их. Ведь он плохой семьянин! У него неправильная семья, жена женщина и дети, мальчик и девочка, а не оно и оно и жена он.
127 и 345 оно и оно, начинают понимать, что что-то не так. Звонят знакомому, который работают в гей клубе по соседству. Тот, бросает очень важную работу, кричит начальнику, что в беде очень хорошие оно и оно. Начальник всё понимает, в догонку кричит, работа подождёт, я выпишу премию. Сам звонит в полицию, и телевидение и сообщает, что плохой семьянин с женой женщиной, оставил на убой прекрасных оно и оно. Летят вертолёты, едут пожарные и полицейские машины! Плохой семьянин сообщает что в здании никого нет, взрывник начинает давить на ручку, ещё чуть чуть и всё произойдёт. Но вдруг по телевизору, выступает президент и говорит, ОСТАНОВИСЬ взрывник! В здании, есть прекрасные оно и оно. Вспотевший взрывник, убирает руку с взрывателя, но плохой семьянин с женой женщиной хватает взрыватель сам, и убивает несчастных 127 и 345 оно и оно.
Немецкий знать не обязательно, и так все понятно.
интересно как автор представляет "разбор" монолитного здания?
Иногда подбивают отбойниками снизу несущие конструкции. Но это почти как взрыв, тоже точно считать надо
Надо было дождаться пока пространственные порталы изобретут, чтобы в параллельное измерение его телепортировать, но тогда бы люди жаловались, что он им чем то другим мешает, или бы он сам рухнул. Хз короч