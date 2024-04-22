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Весело живём: примеры нестандартных ситуаций, которые ежедневно происходят с нами - с россиянами

Весело живём: примеры нестандартных ситуаций, которые ежедневно происходят с нами - с россиянами

Автор:
22 апреля 2024 19:21
Метки: Метро   Прикол   Россия   Юмор   смех   фрики   
4571
15

Перед вами актуальная обстановка в рунете и на улице городов. Эх, когда же мы уже перестанем удивляться увиденному и услышанному.

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Метки: Метро   Прикол   Россия   Юмор   смех   фрики   
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21  комментарий
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12k
MPEG-8 2 часа назад
Комментарий к фото
Стильная особа.
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39k
russger Полчаса назад
Такие ещё не вымерли? ))

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5k
Артур 45 минут назад
А в чём богохульство? Если иконы на торпеде машины - нормально, то почему это богохульство?
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6k
Дмитрий 52 минуты назад
Комментарий к фото
Красивая
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6k
Андрей Час назад
Комментарий к фото
глОза слАмал, пАка поНил прА Што он гАвАрит
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1k
Darki 2 часа назад
Ну первая,почему сразу Новоросс?Потому что автор так решил?
Хач в такой футболке мог быть где угодно.
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39k
Андрей Иванов 2 часа назад
Сыроежкин штаны потерял!
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1026 постов (1072 в горячем)

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