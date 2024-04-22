Весело живём: примеры нестандартных ситуаций, которые ежедневно происходят с нами - с россиянами

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Перед вами актуальная обстановка в рунете и на улице городов. Эх, когда же мы уже перестанем удивляться увиденному и услышанному.
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Хач в такой футболке мог быть где угодно.
Если кто-то считает, что здорово ходить без штанов, то почему я об этом не могу громко высказаться?