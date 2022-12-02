Психушка? Нет! Перед нами обычный день типичного москвича

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Метро - это привычное место для миллионов жителей столицы, где они чувствуют себя комфортно и уютно. Здесь они ведут себя максимально естественно, поэтому именно фото из подземки может отражать типичные будни москвичей.
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