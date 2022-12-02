Психушка? Нет! Перед нами обычный день типичного москвича

Метро - это привычное место для миллионов жителей столицы, где они чувствуют себя комфортно и уютно. Здесь они ведут себя максимально естественно, поэтому именно фото из подземки может отражать типичные будни москвичей.

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1. Конец недели многих жителей столицы выглядит примерно так 0 Источник:

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2. ... или так 0 Источник:

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4. Жители Москвы просто обожают этот город 0 Источник:

5. Много странных вещей здесь происходит 0 Источник:

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7. Это Москва, детка 0 Источник:

8. Когда опять кто-то угнал твою Жемчужину 0 Источник:

9. Классика, листайте дальше 0 Источник:

10. Когда ощущаешь себя королевой 0 Источник:

11. Полиция моды в деле 0 Источник:

12. М - мощь 0 Источник:

13. Удивить москвича просто невозможно 0 Источник:

14. "Убейте меня" 0 Источник: