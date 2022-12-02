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Психушка? Нет! Перед нами обычный день типичного москвича

Психушка? Нет! Перед нами обычный день типичного москвича

Автор:
02 декабря 2022 19:35
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Прикол   Юмор   модники   подземка   смех   столица   фрики   
1009
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Метро - это привычное место для миллионов жителей столицы, где они чувствуют себя комфортно и уютно. Здесь они ведут себя максимально естественно, поэтому именно фото из подземки может отражать типичные будни москвичей.
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Метки: Метро   Прикол   Юмор   модники   подземка   смех   столица   фрики   
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4  комментария
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4k
Александр Николаевич Полчаса назад
Конец недели? Не факт. У многих так выглядит и понедельник...
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459
Хог 8 минут назад
и причём тут москвичи ? на фотках типичная лимита
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4k
Горожанин 9 минут назад
Понедельник начинается в пятницу.
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7k
Владимир 12 минут назад
Никогда не мечтал жить в столице.....
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