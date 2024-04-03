Весна пришла в метро Москвы: фотофиксация интересных личностей

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Казалось бы, причём здесь весеннее обострение? Перед вами подборка ярких попутчиков, которые сделали день многим жителям столицы.
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