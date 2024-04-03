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Весна пришла в метро Москвы: фотофиксация интересных личностей

Весна пришла в метро Москвы: фотофиксация интересных личностей

Автор:
03 апреля 2024 20:48
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Прикол   Юмор   метро Москвы   подземка   смех   фрики   
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Казалось бы, причём здесь весеннее обострение? Перед вами подборка ярких попутчиков, которые сделали день многим жителям столицы.

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Метки: Метро   Прикол   Юмор   метро Москвы   подземка   смех   фрики   
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Андрей Иванов 24 минуты назад
Это последняя эльфа из фильма со Шнуром про эльфов
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1019 постов (1065 в горячем)

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