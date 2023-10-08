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Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные ситуации

Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные ситуации

Автор:
08 октября 2023 10:43
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Москва   Прикол   Юмор   смех   фрики   
1333
16

Это очередная фотозарисовка про столичную подземку, в которой прекрасно всё. Тот случай, когда лучше один раз увидеть!

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Метки: Метро   Москва   Прикол   Юмор   смех   фрики   
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4  комментария
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3k
kirka72 53 минуты назад
Комментарий к фото
Это не Москва!
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3k
Василий Афиногенов 39 минут назад
на озоне полно
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3k
Василий Афиногенов 40 минут назад
https://www.ozon.ru/product/letnyaya-muzhskaya-futbolka-na-ploskoy-podoshve-s-printom-3d-tunnel-674787266/?from=share_android&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smmhttps://www.ozon.ru/product/letnyaya-muzhskaya-futbolka-na-ploskoy-podoshve-s-printom-3d-tunnel-674787266/?from=share_android&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm
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Richard

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