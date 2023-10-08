Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные ситуации

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Это очередная фотозарисовка про столичную подземку, в которой прекрасно всё. Тот случай, когда лучше один раз увидеть!
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