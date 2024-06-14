FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мошенничество 212 постов • 33 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Мошенничество
Москвич вызвал проститутку-афроамериканку, чтобы подучить английский, но лишился денег

Москвич вызвал проститутку-афроамериканку, чтобы подучить английский, но лишился денег

Автор:
14 июня 2024 18:29
Сообщество : Мошенничество
Метки: английский язык   афроамериканка   изучение английского   мошенница   обман   полиция   проститутка   
1515
2

Как вы понимаете, английский он так и не практиковал.

В Москве проститутки снова обводят вокруг пальца доверчивых россиян. Но на этот раз история оказалась интереснее - мужчина уверяет, что не собирался заниматься сексом, а просто хотел подтянуть свой английский, сообщает Baza.

В Москве 39-летний Евгений в День России выпивал дома и задумался над своими талантами. Оказалось, он плохо знает английский и решил его подтянуть. В учителя он выбрал афроамериканскую ночную бабочку, чтобы повысить уровень разговорного английского.

“Репетитора” он легко нашёл в интернете. В 4 утра приехала учитель и с порога (на русском языке) потребовала деньги вперёд за любые занятия. Евгений перевёл ей 10 тысяч рублей, но оказалось, что этого мало. Тогда мужчина перевёл ещё 3 тысячи, но оказалось, что у женщины заблокировалась карточка. Женя начал спорить с репетитором и даже пригрозил полицией. Но при первом упоминании правоохранителей девушка пожала плечами и поспешила уйти.


Мужчина решил всё же обратиться в полицию. Он позвонил полицейским и заявил о мошенничестве. По его словам, он заплатил за услуги, но не получил их. Ведётся проверка.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мошенничество"
Метки: английский язык   афроамериканка   изучение английского   мошенница   обман   полиция   проститутка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
54k
Опиум для народа Полчаса назад
Афроамериканку? Что, прямо из Америки вызывал? Или это всё таки негророссиянка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
11k
Zhora 2 минуты назад
Какая ещё нахер афроамериканка?! Она что, из США приехала, что ли? Вряд ли. Поэтому негритянка она. Если что, слово "негр" в русском языке не является оскорбительным. А для оскорбления негров у нас есть много других слов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Владлен Каракуртович Романов 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Juli 46 минут назад
А потом ему уроков химии и он вызвал наркокурьера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Alex 51 минуту назад
Вот как бывает, тянется человек к знаниям, а тут ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Гомерчик 53 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5124 поста (4909 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
359074



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Краснодаре Lada с чеченскими номерами наехала на лежащего без сознания мужчину, водитель авто устроил скандал
В Краснодаре Lada с чеченскими номерами наехала на лежащего без сознания мужчину,...
В Саратове задержали напавшего на девочку приезжего мужчину
В Саратове задержали напавшего на девочку приезжего мужчину
Набирающие популярность в сообществах
А кто такой Уэф?
А кто такой Уэф?
Пешком из Москвы в Дели
Пешком из Москвы в Дели
Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото)
Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомир#люди#Прикол#аварии#Автовсячина#дети#новости#конфликт#улыбнуло
#фото#машина#история#ДТП#Юмор#полиция#США#кошка#факты#Москва
#животные#автомобили#интересно#авто аварии#кино#собака#позитив#КИтай#СССР#маразм
Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото) Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото) Новый вид мошенничества: пенсионерка отправила деньги обманщикам по почте в коробке от печенья Новый вид мошенничества: пенсионерка отправила деньги обманщикам по почте в коробке от печенья В Ростовской области местный житель решил повторить за мошенниками и обманывал старушек по старой схеме В Ростовской области местный житель решил повторить за мошенниками и обманывал старушек по... Мошенники обманули футболиста «Спартака» Леона Классена на 900 тысяч рублей Мошенники обманули футболиста «Спартака» Леона Классена на 900 тысяч рублей Мошенники обманули женщину через приложение, а мужа, который&nbsp; пытался ей помочь, обманул юрист Мошенники обманули женщину через приложение, а мужа, который  пытался ей помочь, обманул юрист Похититель лодок прикинулся женщиной, чтобы скрыться от полиции Похититель лодок прикинулся женщиной, чтобы скрыться от полиции

На что жалуетесь?

Вернуться