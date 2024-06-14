Москвич вызвал проститутку-афроамериканку, чтобы подучить английский, но лишился денег

В Москве проститутки снова обводят вокруг пальца доверчивых россиян. Но на этот раз история оказалась интереснее - мужчина уверяет, что не собирался заниматься сексом, а просто хотел подтянуть свой английский, сообщает Baza.

В Москве 39-летний Евгений в День России выпивал дома и задумался над своими талантами. Оказалось, он плохо знает английский и решил его подтянуть. В учителя он выбрал афроамериканскую ночную бабочку, чтобы повысить уровень разговорного английского.