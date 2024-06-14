Москвич вызвал проститутку-афроамериканку, чтобы подучить английский, но лишился денег

Как вы понимаете, английский он так и не практиковал.
В Москве проститутки снова обводят вокруг пальца доверчивых россиян. Но на этот раз история оказалась интереснее - мужчина уверяет, что не собирался заниматься сексом, а просто хотел подтянуть свой английский, сообщает Baza.
В Москве 39-летний Евгений в День России выпивал дома и задумался над своими талантами. Оказалось, он плохо знает английский и решил его подтянуть. В учителя он выбрал афроамериканскую ночную бабочку, чтобы повысить уровень разговорного английского.
“Репетитора” он легко нашёл в интернете. В 4 утра приехала учитель и с порога (на русском языке) потребовала деньги вперёд за любые занятия. Евгений перевёл ей 10 тысяч рублей, но оказалось, что этого мало. Тогда мужчина перевёл ещё 3 тысячи, но оказалось, что у женщины заблокировалась карточка. Женя начал спорить с репетитором и даже пригрозил полицией. Но при первом упоминании правоохранителей девушка пожала плечами и поспешила уйти.
Мужчина решил всё же обратиться в полицию. Он позвонил полицейским и заявил о мошенничестве. По его словам, он заплатил за услуги, но не получил их. Ведётся проверка.
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