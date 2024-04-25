Почему у памятника красивой ирландки вырез натерт аж до блеска

Но хватит истории, вернемся к загадке бронзового памятника. Он появился в 1988 году. Девушка с тележкой, конечно, сразу привлекла внимание туристов – в первую очередь, своим нарядом. До поры до времени её никто не трогал, люди просто фотографировались рядом. Однако лет десять назад стало набирать популярность поверье о том, что прикоснуться к вырезу Молли Малоун – это на удачу.