Почему у памятника красивой ирландки вырез натерт аж до блеска

В Дублине есть очень популярный памятник молодой красавице Молли Малоун. Это – героиня жалобной народной песенки, торговка моллюсками и ракушками. Взгляд сразу привлекает её не особо скромный наряд и выделяющиеся цветные пятна. Область выреза и руки у неё кажутся золотыми – до того натерты.
Объяснение, наверное, не такое уж и неочевидное, однако детали все равно любопытные. Молли Малоун жила в Дублине в конце XVII века. Образ скорее собирательный, хотя лет тридцать назад ирландские исследователи и заявили о том, что нашли «ту самую Молли». Каждый день Малоун катала по городу тележку с морепродуктами и зазывала покупателей. Дружелюбную красавицу многие любили. Кое-кто, вероятно, держа в уме нескромный наряд торговки, предполагает, что вечером она практиковала иную профессию.
Впрочем, как говорится, «но это не точно». В те простые времена многие девушки из народа носили похожие платья с большим вырезом – было удобно кормить малышей, в том числе и прямо на улице. Молли Малоун прожила 36 лет, а в 1699 году её забрала «злая горячка» (видимо, тиф). Вскоре появилась мелодичная, душевная песня о девушке, ставшая народной и неофициальным гимном Дублина. Ирландцы поют её в пабах, на стадионах – да везде.
Но хватит истории, вернемся к загадке бронзового памятника. Он появился в 1988 году. Девушка с тележкой, конечно, сразу привлекла внимание туристов – в первую очередь, своим нарядом. До поры до времени её никто не трогал, люди просто фотографировались рядом. Однако лет десять назад стало набирать популярность поверье о том, что прикоснуться к вырезу Молли Малоун – это на удачу.
И пошло-поехало. Сейчас к памятнику выстраиваются целые очереди туристов. Они терпеливо ждут, пока им представится возможность «возложить руки» и сфотографироваться. Многие еще помогают Молли толкать тележку – поэтому и руки Малоун натерты до блеска. От этого бронзовый слой истончается. Пот и жир с ладоней миллионов туристов заставил металл засиять и на памятнике появились яркие цветовые «проплешины».
Многим ирландцам это всё не очень нравится. Даже проводили кампании с требованием оставить Молли в покое. Да разве туристов образумишь? К слову, по всему миру есть аналогичные памятники с натертыми местами. В Вероне залапана до блеска Джульетта – люди верят, что прикосновение к ней принесет счастье в любви. А посмотрите на статую любознательного соседа в Мадриде. Тоже трут на удачу.
В Москве молва приписывает чудодейственные свойства скульптурам станции «Площадь Революции»: тут надо коснуться туфельки, там потереть нос псу – и будет вам и удача, и экзамен сдастся на «отлично». Такая же ситуация с московским памятником Доценту из «Джентльменов удачи» на улице Мосфильмовская. Евгению Леонову до блеска натерли растопыренные пальцы. Всё это не очень хорошо для памятников – металл истончается, части скульптуры могут начать терять форму.
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